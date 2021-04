Zitten er chemicaliën in onze thee?

Beeld shutterstock

Een bakker in West zocht een nieuwe theeleverancier en leerde dat thee vaak bespoten is en dat er niks wordt gedaan om chemicaliën te verwijderen.

‘De ‘gezonde’ groene thee die je zo graag drinkt,’ schreef hij in zijn nieuwsbrief, ‘zou weleens vol chemicaliën kunnen zitten.’

Thee komt vaak uit tropische landen, waar ze in veel gevallen bestrijdingsmiddelen gebruiken tegen plagen of schimmels, zegt Wieke van der Vossen, expert voedselveiligheid bij het Voedingscentrum. “De EU stelt strenge eisen aan alles wat geïmporteerd wordt. Hoeveel pesticiden achter mogen blijven op een theeblad is wettelijk vastgelegd om gezondheids­risico’s te voorkomen.” Om eventuele overschrijding er alsnog uit te pikken, controleren ze de thee. “Die meting is zo nauwkeurig dat zelfs een bestrijdingsmiddel dat overwaait van de buurplantage wordt opgemerkt.” De norm is gebaseerd op de kennis die er nu is. “Wat verschillende soorten middelen bij elkaar doen en de effecten daarvan op het lichaam, dat wordt nog onderzocht.”

Wil je toch onbespoten thee, ga dan voor biologische, aldus Milieu Centraal. Let op het keurmerk, zoals EU-biologisch: de gewassen zijn geteeld zonder kunstmatige bestrijdingsmiddelen, genetische modificatie en kunstmest. Ook bij deze producten zijn mogelijk bestrijdingsmiddelen gebruikt, maar dat kunnen beestjes zijn. En helemaal zonder, kan dat? Milieu Centraal betwijfelt dat: je moet je gewassen tenslotte beschermen. Ook Van der Vossen durft dat niet te zeggen: “Wat ze precies gebruiken aan bestrijding, vind je niet terug op het etiket.” Een bedrijf hoeft dat (nog) niet te vermelden. “De vraag is dan: hoe ver ga je? Op welke grond is het verbouwd? Wat voor mest is gebruikt?”

Zonder of met: blijf de thee drinken, zegt het Voedingscentrum, drie koppen per dag. “De gezondheidsvoordelen (lagere bloeddruk, kleinere kans op beroerte) wegen op tegen eventuele nadelen.”