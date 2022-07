Zit schaken in het verdomhoekje? Vijf vragen op Wereldschaakdag

Beeld Shutterstock

Waarom Internationale Schaakdag, zit schaken in het verdomhoekje?

“Nee hoor. De dag vindt al sinds 1966 plaats op de oprichtingsdag van de FIDE, de internationale schaakfederatie. Het is een initiatief van Unesco, om de sport wereldwijd te bevorderen.”

U gooit er voor de gelegenheid een groot toernooi tegenaan?

“Dit zal de krant niet halen, maar dat is puur toeval. Deze week was de zaal beschikbaar, en dus hebben we nu inderdaad een gezellig toernooi met 350 deelnemers. Het heet het Amsterdam Science Park Tournament, en daar komt ook nog eens de Amsterdamse schaakkampioen uit voort.”

Stel ik me daarbij lekker ouderwets een gymzaal vol bebaarde mannen bij voor?

“Voor een deel klopt dat beeld, wat betreft de zaal, de borden en de klokken. Maar schaken wordt, anders dan vroeger, door veel jeugd beoefend. Er zitten dus veel jongeren in de zaal.”

Spelen die hun eigen toernooi?

“Nee, die spelen gewoon mee, vanaf twaalf jaar. Als je op je zesde begint met schaken, kun je tegen de tijd dat je tien of twaalf bent al genoeg schaakervaring en schaakvaardigheden hebben om met iedereen mee te kunnen schaken.”

Waar komen al die jongeren vandaan?

“We vermoeden dat de opleving te maken heeft met de populaire Netflixserie The Queen’s Gambit. Anderzijds zijn er ook veel mensen online gaan schaken tijdens de lockdowns, die willen het nu weleens achter een echt bord proberen.”

Is schaken alleen voor slimmeriken?

“Schaken is zo moeilijk als je het zelf wilt maken. Er is eindeloze diepgang mogelijk, maar er is voor iedereen een geschikte tegenstander te vinden.”