Zit je vast in een lift? ‘Probeer niet zelf een deur open te trekken’

Hoe komt het eigenlijk dat mensen blijven vastzitten?

“Zestig procent van alle storingen heeft met de deuren te maken. Dat komt doordat scootmobielen ertegenaan rijden of mensen ertegenaan schoppen. Daar krijg je deuken van en dan werkt bijvoorbeeld de veiligheidsgrendel niet meer zo goed. Een lift kan ook uitvallen omdat niet goed onderhoud is gepleegd of omdat de stroom is uitgevallen.”

Welke Amsterdamse lift vertoont de meeste kuren?

“Dat durf ik niet te zeggen. Op IJburg was, hoorde ik, sprake van een horrorlift die volgens bewoners meerdere etages naar beneden stortte. Dat zien wij verder niet gebeuren in Nederland, de kans op neerstorten is heel klein.”

Wat moet je nou doen, als je vastzit?

“Blijf kalm, druk op de alarmknop en ga alsjeblieft niet zelf een uitweg zoeken. Er zijn genoeg mensen die proberen een deur open te trekken. Dat is levensgevaarlijk: mocht de lift op een verkeerd punt in de schacht tot stilstand zijn gekomen, dan kan het zomaar zijn dat je door een kier klimt en valt. Wacht liever op de hulpdiensten.”

Ik kan me voorstellen dat jullie als Liftinstituut door een toenemend aantal storingen nu zelf in de lift zitten.

“Wij keuren liften en geven trainingen in het bevrijden van mensen. Ook proberen we bewustzijn te creëren, zoals nu in deze week.”

Stapt u in een lift als u ziet dat er geen goedgekeurdsticker van uw firma op hangt?

“Dan neem ik liever de trap. Al gebeuren er relatief meer ongelukken op een trap dan in een lift. Dus dat maakt ook weer niet zoveel uit.”