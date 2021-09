Zin in kalfsniertjes? De Juwelier serveert gerechten die je bijna nergens meer kunt eten

Beeld Birgit Bijl

De Juwelier is ondanks de naam geen plek waar je een mooi sieraad kunt kopen; het is een restaurant. Er staan bijzondere gerechten op het menu. Richard van Oostenbrugge (46) en Thomas Groot (36), bekend van hun tweesterrenrestaurant 212, serveren in De Juwelier gerechten die je bijna nergens meer kunt eten.

“Wij zoeken naar dingen waar eigenlijk niemand meer mee werkt, zoals wild, kalfsniertjes en kalfsmerg. Doordat de meeste high-end restaurants tegenwoordig vaste menu’s hanteren, komen er alleen nog allemansvriendjes op je bord.” Zonde, vindt Van Oostenbrugge.

Franse romantiek is in alle details van De Juwelier terug te vinden: de tafeltjes zijn gedekt met wit tafellinnen, de witte borden hebben sierlijke randen en de porseleinen theekopjes zijn versierd met bloemetjes en gouden randjes. Verder is de zaak verdeeld over drie verdiepingen. Een donkere houten trap met reling verbindt de delen met elkaar. Dat donkere hout komt ook terug in de enorme kast vol glazen en wijnflessen en de brede bar die ook dienstdoet als werkblad voor de koks. Hierdoor kun je vanaf de bar goed zien hoe het eten wordt bereid.

Het menu is à la carte, waardoor De Juwelier toegankelijker is dan 212. Het merendeel van de hoofdgerechten is te krijgen voor minder dan 30 euro. Fan van kaviaar? Ook dat is te bestellen (30 gram kaviaar met salade en paling voor €53). “De truffel en kaviaar gooien we er voor inkoopprijs op. Daardoor kun je flink scheppen.”

De Juwelier Utrechtsestraat 51

Tips? open@parool.nl.