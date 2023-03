Zin in iets nieuws op je bord? Dit zijn de tien inspirerendste kookboeken voor deze lente

Beeld Sterre Kranenburg

Bakplaatbijbel

Janneke Philippi

De bakplaatboeken van Rukmini Iyer zijn wereldsuccessen. Ook in Nederland zijn haar boeken in grote getalen over de toonbank gegaan. Reden genoeg voor de uitgever van de kookbijbels om te bedenken: daar gaan we wat mee doen, met die bakplaat. Janneke Philippi, een van de beste receptenschrijvers van ons land, werd benaderd om een boek te maken. Vlees, vis, vegetarisch en zoetigheid, alles staat erin: je hoeft de bakplaatgerechten na een (korte) voorbereiding alleen nog maar in de oven te schuiven. De fotografie komt van de hand van echtgenoot Serge Philippi, zoals gebruikelijk bij dit gouden kookboekenechtpaar.

Carrera, €35

Vegan voor altijd

Katharina Seiser

Binnen de overkill aan veganistische kookboeken die er de afgelopen jaren is verschenen zit af en toe één waarvan je net wat blijer wordt. Het boek Vegan voor altijd heeft een wat rare titel voor de inhoud die het betreft, want dat het hier om plantaardige recepten uit de hele wereld gaat wordt er niet echt duidelijk uit. Het boek is geschreven door de Weense Katharina Seiser. Dat komen we niet vaak tegen, een uit Oostenrijk afkomstig kookboek. Van Oostenrijk tot Peru en van Italië tot Jamaica: Seiser heeft recepten verzameld die van oorsprong al veganistisch zijn. Geen vleesvervangers of andere imitaties maar gerechten uit de traditionele wereldkeuken.

Sterck & de Vreese, €29,90



Cocina Nikkei

Katinka Lansink Dodero

De Nikkeikeuken is vooral bekend geworden als een Japans-Peruaanse fusionkeuken. Officieel is Nikkei de naam voor alle Japanners die in het buitenland wonen. Eind 19de eeuw is er een enorme Japanse gemeenschap in Peru neergestreken. Daar ligt de basis voor de Nikkeikeuken. De verfijnde Japanse keuken bleek goed te matchen met de Peruaanse ingrediënten en groeide wereldwijd uit tot een keuken met zeer hoog aanzien. Katinka Lansink Dodero heeft Peruaanse roots en schreef eerder het kookboek Mi casa Peru. Nu heeft ze door Peru gereisd om zich geheel te verdiepen in de Nikkeikeuken. Het resultaat is een ontdekkingsreis die het mogelijk maakt thuis de meest verfijnde gerechten uit deze keuken op tafel te zetten.

Luitingh-Sijthoff, €30

De Griekse keuken

Rena Salaman en Jan Cutler

Kookboeken over de Griekse keuken zijn een zeldzaamheid. Vreemd, want het is een populair vakantieland en de gerechten daarvandaan hebben toch een duidelijk mediterraan karakter. En zoals we allen weten zijn de mediterrane keukens erg geliefd. Dit zeer prijsvriendelijke boek geeft een uitgebreide inkijk in de keuken van Griekenland. Een korte beschrijving van de geschiedenis en de meest gebruikte ingrediënten gaan vooraf aan meer dan 160 recepten, allemaal voorzien van kleurenfoto’s. In deze, tot nog toe, frisse lente roept het boek herinneringen op aan warme stranden en heerlijk eten op het terras tijdens een zwoele zomeravond.

Veltman Uitgevers, €15

Karsu’s kitchen

Karsu

Zeven weken geleden is het inmiddels dat de verwoestende aardbeving in Turkije en Syrië het leven verwoestte van tienduizenden mensen. Opende de eerste weken elke nieuwsuitzending met berichtgeving hierover, sinds een maand is het eigenlijk oorverdovend stil in de media. Er stond al een kookboek gepland van het innemende multitalent Karsu en meteen na de beving kondigde ze aan dat de opbrengst van alle boeken die via haar website werden besteld zou worden doorgestuurd naar de hulpverlening in Turkije. Inmiddels is het boek een bestseller en waren de eerste drukken meteen uitverkocht. Het boek ligt ook gewoon in de boekhandel en geeft een mooie inkijk in de gerechten uit Hatay, de regio waar de familie van Karsu vandaan komt en die zo zwaar getroffen is.

Kosmos Uitgevers, €35

Oren

Oded Oren

Oded Oren is een in Israël geboren en getogen chef-kok die na wat omzwervingen uiteindelijk in Londen neerstreek waar hij een buurtrestaurant opende vlak voordat corona uitbrak. De gedwongen sluiting bracht als voordeel met zich mee dat mensen eten af kwamen halen waardoor hij een sterke band met de buurt kon opbouwen. Een persoonlijke verzameling recepten uit Tel Aviv, luidt de ondertitel van het boek. Dus veel labneh, tahin, ingelegde citroen en veel gebruik van (verse) kruiden. Het opmerkelijkste is dat Oren veel op de barbecue bereidt, het zal er zeker mee te maken hebben dat hij deze midden in zijn restaurant heeft staan. Desserts zijn duidelijk niet zijn sterkste kant, in elk geval staat er in zijn geheel geen zoetigheid in het boek.

Good Cook, €29,95

Van wafel tot koek

Regula Ysewijn

Nigella Lawson geeft als quote voorop dit boek: ‘Ik ben helemaal verliefd op dit boek.’ Ik kan niet anders dan het met haar eens zijn. Regula Ysewijn is zo langzamerhand uitgegroeid tot een culinair icoon van de lage landen. Door de jaren heen heeft ze ons verblijd met haar kennis van zaken, prachtige receptuur en geschiedkundige verhalen. Was dat tot nog toe geheel op de Engelse keuken gericht, nu heeft ze een boek geschreven over gebak uit het hart van de Lage Landen. Ysewijn is Vlaamse maar dat heeft haar er niet van weerhouden om ook Nederlandse lekkernijen uit te pluizen die vooral tijdens de feestdagen al eeuwenlang traditioneel zijn. Oliebollen, wafels en pretzels, vlaaien, peperkoek en crêpes – het staat er allemaal in.

Carrera, €35

Bowls & Bento

Tim Anderson

Na Japaneasy en Vegan Japaneasy is nu Bowls & Bento verschenen van de inmiddels bekende auteur Tim Anderson. Hij wilde zelf het boek als titel Conbini meegeven, maar zijn uitgeverij dacht dat die titel echt niet zou worden begrepen. Een conbini is een Japanse buurtsupermarkt waar je 24 uur per dag verse maaltijden kan halen. In dit boek legt Anderson uit hoe je thuis, waar dan ook, je eigen conbini kan creëren. Als je voorraadkast en koelkast eenmaal gevuld zijn kan je aan de gang om met de ruim 80 recepten bowls en bentoboxen te maken. Bij bijna elk recept vertelt hij hoe lang het te bewaren is. Zo wordt het mogelijk om op je vrije dag lunchgerechten voor de rest van de week voor te bereiden.

Good Cook, €29,95

Chin. Ind. Rest. kookboek

Danny Lee en Ka Fai Lee

In 2021 werd het Chinees-Indische restaurant op de lijst van immaterieel erfgoed geplaatst. Iedereen van boven de 40 jaar oud kent wel een luikje bij de Chinees waar vroeger het eten door tevoorschijn kwam als er een avond in plaats van gekookt gechineesd werd. Deze restaurants zijn aan het uitsterven omdat de jongere generaties ofwel niet meer de horeca in willen ofwel omdat ze meegaan in een meer modern concept en aan Aziatische fine dining gaan doen. De helft van dit boek bestaat uit klassiekers: Chinese tomatensoep, babi pangang enzovoort. De andere helft bestaat uit recepten die achter het luik, dus door het keukenpersoneel zelf wordt gegeten. De Indische keuken komt weinig aan bod, maar dat zal er alles mee te maken hebben dat de klassieke Chinees vooral door de Chinezen werd uitgebaat.

Nijgh & van Ditmar, €39

Een dolgelukkig montessorivarken

Marjoleine de Vos

In deze tijd van influencers, would-be culinaire specialisten en zogenaamde allesweters verlang ik altijd naar diegenen die op nuchtere filosofische wijze hun gedachten en ervaringen op het gebied van de gastronomie goed op papier kunnen zetten. Marjoleine de Vos doet dat al jaren. Haar boek De thuiskok staat al bijna twintig jaar naast mijn bed en zo af en toe bevordert het mijn nachtrust om er even in te lezen. Haar onlangs verschenen boek, met de geweldige titel, Een dolgelukkig montessorivarken, komt ernaast te staan. Een boek om te koesteren, waar de liefde voor koken en eten het gelukkig wint van interessant lopen doen.

Van Oorschot, €29,50