Zin in een lekkere Pantheon? Bij Villa Borghese zijn de ciabatta’s vernoemd naar beroemde plekken in Rome

De ciabattageur van de lunch hangt nog in het Italiaanse restaurant Villa Borghese. Familie Di Summa verhuisde dertien jaar geleden van de stilettohak van Italië, Apulië, naar Nederland. In 2019 namen ze een restaurant in Amstelveen over en sinds januari runt zoon Michele Di Summa (34) een tweede vestiging in Nieuw Sloten.

Anders dan zijn ‘grote broer’ zijn ze ook geopend voor lunch. De ciabatta’s zijn vernoemd naar Romeinse bezienswaardigheden. Zo smaakt het Pantheon (€5,50) naar carpaccio en truffelsaus en is het Vaticaan (€5,75) belegd met omelet met courgette en ui. “Zonder de bedrijven in de buurt zouden we waarschijnlijk ’s middags niet open zijn, maar mensen komen hier graag in hun pauze om simpel maar lekker te lunchen.”

De inrichting van Villa Borghese is modern. Geen groen-wit-rode vlaggen, maar wijnrekken aan drie muren die aan de streken van Italië doen herinneren. De open keuken en de petrolblauwe stoelen maken de inrichting af. De olijfolie op de houten tafels komt van de olijfgaard die de opa van Di Summa runde in Apulië. Dit jaar overleed hij, dus gebruiken ze nu nog olie van het vorige seizoen. “Nog steeds lekker, maar volgend jaar gaan we weer nieuwe olijfolie maken.”

Di Summa roert in een oorloos espressokopje terwijl collega’s aan de verse pizza- en pastadegen beginnen. “Mijn broer en ik halen de producten vers en alle recepten zijn echt Italiaans.” Specialiteiten zijn de aubergine uit de oven (€16,25) en de huisgemaakte cannelloni met ricotta en spinazie (€17,25). “Iedereen in Italië weet wat Villa Borghese is. Wij willen net zo bekend worden met onze restaurants.”

Villa Borghese David Ricardostraat 566, Nieuw Sloten Pizzadag Op donderdagen kosten alle pizza’s €10 bij afhalen. Favoriet Di Summa’s favoriet is de Ossobuco alla Milanese (€30,50), de gestoofde kalfsschenkel met groenten en saffraanrisotto. Voor de lunch raadt hij de Bocca della verità (€6,30), met gerookte zalm, avocado en burrata, aan. Zitplekken Er is plaats voor 52 gasten.

