Zin in een Kate Bush-burger? Bij Good Measure experimenteren ze met de smaak van comfortfood

Beeld Daphne Lucker

Buiten komt het rood-wit geblokte design je tegemoet met op het grote raam in geronde letters ‘Good Measure’. Binnen staat een bar van houten panelen met direct daarachter het keukenpersoneel. Het grote raam in de gevel samen met de open bar geven een kijkje in de keuken.

Eigenaar Simon Parrott (47) is geen onbekende in Amsterdam. Zijn foodtruck The Beef Chief zette hij op de kaart met een kimchihamburger. Inmiddels huist The Beef Chief in de Oedipusbrouwerij in Noord. Good Measure heeft een ander concept: comfortfood met een sterk oog voor detail.

Op het menu staat een Kate Bush-burger met brie (€12,50), maar ook taco’s (€15) en een Upside Down Grandma Pie Slice (€6), een panpizza waarbij de tomatensaus met miso over de kaas heen gaat en die geserveerd wordt met hot honey-saus.

Parrott haalt al tien jaar kaas bij een kaasboer in Leiden, de reisafstand ziet hij als toewijding aan kwaliteit. Het idee van Good Measure is om vanuit dezelfde ideeën te werken met andere smaken, te experimenteren met eten. “De gerechten zijn niet zozeer ingewikkeld, maar het interesseert me mateloos om zoveel mogelijk smaak uit relatief simpel comfortfood te halen.”

Good Measure C. van Eesterenlaan 35

