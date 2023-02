Zijn vader maakte als brandweerman 60 jaar geleden foto’s van de grote C&A-brand: ‘Ik weet nog hoe trots ik op hem was’

Albert van Ginkel (71) was op 16 februari 1963 getuige van de grote brand in het C&A-gebouw op het Damrak. Zijn vader werkte daar als brandweerman en maakte er foto’s van. Onlangs, zestig jaar later, doken die op in zijn nalatenschap.

“Dit is geen kleine brand, geen middelgrote, geen grote, maar een zéér grote brand,” zegt Adrie van Ginkel, als hij zijn twaalfjarige zoon Albert de vroege zaterdagmorgen van 16 februari 1963 wakker schudt. Kort daarvoor heeft de witte, bakelieten telefoon schel gerinkeld in hun huis aan de Van Ostadestraat. Van Ginkel is vanwege zijn werk als brandweerman een van de eersten die deze moderniteit thuis heeft.

Hoewel zijn dienst die dag pas om acht uur zou beginnen, wordt hij om zes uur gebeld. Hij moet meteen komen. Het fraaie door H.P. Berlage ontworpen C&A-gebouw op het Damrak staat al de hele nacht in lichterlaaie. En dat is gevaarlijk, want de brand vreet zich door de muren en kan overslaan op naastgelegen panden en mogelijk zelfs naar het Paleis op de Dam en de Nieuwe Kerk.

Van Ginkel spoort zijn zoon aan er vast heen te fietsen: “Ga kijken! Dat is leuk voor je!” Zelf snelt hij naar de brandweerkazerne bij de Haarlemmerpoort om zijn uniform aan te trekken.

De jonge Albert schiet in zijn kleren en fietst met bonkend hart door de ijzige vrieskou vanuit De Pijp naar het Damrak. “Mijn vrouw, die in Amsterdam Noord opgroeide, heeft me later wel eens verteld dat ze die winter over het bevroren IJ naar school kon lopen; zo koud was het. Maar van kou merkte ik die dag niets. Ik stond op het Beursplein tussen de mensenmenigte te kijken en voelde vooral de sensatie,” vertelt Van Ginkel bij een kop koffie in het restaurant op de vijfde verdieping van de Bijenkorf.

De ramen bieden zicht op het herbouwde winkelpand aan de overkant. C&A heeft daar nog tot vorig jaar gehuisd. Tegenwoordig is warenhuis TK Maxx er gevestigd. De jongeren die er in- en uitlopen, waren bij lange na nog niet geboren, toen Amsterdam daar de grootste stadsbrand sinds de Tweede Wereldoorlog beleefde.

De brand in februari 1963 was de grootste in Amsterdam sinds de Tweede Wereldoorlog. Beeld Privéarchief

Buurtbewoners houden de wacht

In de nacht van 15 op 16 februari 1963 ontdekken drie voorbijgangers het vuur aan de achterzijde van het winkelpand, dat grenst aan de Nieuwendijk. Om kwart over twee waarschuwen ze de brandweer. Kortsluiting is vermoedelijk de oorzaak. Het vuur gaat als een razende tekeer, grijpt zich in de kledingvoorraad van C&A en hoedenmagazijn Gieskes. Blussen is lastig vanwege de koude oostenwind, de lage waterdruk en het bluswater dat meteen bevriest door de vorst. Blusboot Jan van der Heyde kan vanuit zijn standplaats aan de Nieuwe Achtergracht niet zomaar het Damrak op varen, omdat dat dichtgevroren is.

De brand is zo fel dat buurtbewoners de wacht houden op daken aan de Nieuwendijk. Ze halen brandende voorwerpen weg om te voorkomen dat de brand overslaat. Toch lopen ook naastgelegen panden forse schade op. Doden en gewonden vallen er niet.

Als Van Ginkel rond half zeven ’s morgens aankomt, is de vlammenzee al grotendeels geblust. Het toegestroomde publiek volgt het spektakel nieuwsgierig. “Ik herkende collega’s van mijn vader en vroeg waar hij was. Hij stond in zijn duffelkleding op het dak van het Paleis op de Dam om te voorkomen dat de vonkenregen zou overslaan. Ik weet nog hoe trots ik op hem was en hoe mooi ik het vond dat ik zijn collega’s kende. Het voelde alsof ik deel van hen, van de brandweer, was.”

Nablussen

Van Ginkel mag vaak met zijn vader mee naar het werk, bijvoorbeeld om oefeningen of instructies voor blussen bij te wonen. “Hij vertelde me ook over wat hij meemaakte. Over grote branden in de oliehaven. Of die keer dat hij een tweeling, kinderen nog, verbrand in hun bedje aantrof. Na zo’n aangrijpend verhaal zat hij aan tafel te huilen.”

Ook dit keer heeft zijn vader hem deelgenoot gemaakt van iets belangrijks, dat later geboekstaafd zou worden als gedenkwaardig, historisch feit.

“Mijn vader is de hele dag bezig geweest met nablussen. Ik bleef kijken, omdat het zo imposant was om te zien. De ijzeren balken in het pand waren door de hitte helemaal kromgebogen. Het was zo koud dat het bluswater bevroor en als pegels aan het dak hing. Een afzetting was er niet: iedereen kon van dichtbij toekijken. Vanwege de veiligheid besloten de brandweer en politie de twee monumentale torentjes van het pand omver te halen. Die stonden nog overeind, maar konden elk moment instorten. Ze deden er een touw omheen. Aan de ene kant trok de politie en aan de andere kant de brandweer. De commandant stond op het Damrak. Ze telden van één naar drie. In eerste instantie knapte het touw bij de derde tel. Het veroorzaakte grote hilariteit onder de omstanders. De tweede keer lukte het wel om alles omver te krijgen. Met de laatste brokstukken van de gevels heeft het publiek nog geholpen.”

Door de kou werd het blussen bemoeilijkt; het bluswater bevroor. Beeld Privéarchief

Gevoel voor dramatiek

Eerder dat jaar, op 18 januari, de dag dat de zwaarste Elfstedentocht ooit verreden werd, brak in Diemen een brand uit bij Luycks, een bedrijf in tafelzuren. Ook toen was het blussen van de brand lastig door de extreme kou. Amsterdammers verzinnen al gauw het gezegde: ‘Wat C&A doet met zijn truitjes, doet Luycks met zijn uitjes.’

De brand bij C&A maakt de meeste indruk, omdat die midden in de binnenstad woedt, met alle gevaren van dien. Dat het destijds groot nieuws is, ontgaat de jonge Van Ginkel. “Ik besefte het niet. Je had nog nauwelijks televisie. Het nieuws verspreidde zich niet zo snel. Het was heel anders dan nu.”

In deze tijd zou meteen een liveblog worden geopend, maar destijds dringt de gebeurtenis maar mondjesmaat door tot de rest van Nederland. Van Ginkels goede vriend Hans Knijff groeit op in Groningen, waar ze op dat moment drukker zijn met de bergen bevroren sneeuw die ze van de stoepen moeten scheppen dan met een brand in Amsterdam.

Het Polygoonjournaal, te zien in de bioscopen, besteedt er wel ruimschoots aandacht aan. De livebeelden van het blussen zijn voorzien van spannende, opzwepende orkestmuziek. Gejaagd en met gevoel voor dramatiek geeft Philip Bloemendal commentaar. Bij een naar buiten gehaalde paspop op de stoep: ‘Van de voorjaarscollectie op de Nieuwendijk bleef alleen dit over: een nat regenjasje!”

Al op 25 maart van dat jaar wordt aan de overkant een noodwinkel neergezet. In 1965 opent burgemeester Samkalden het herbouwde C&A-winkelpand aan het Damrak.

Albert van Ginkel: ‘Ik stond op het Beursplein tussen de mensenmenigte te kijken en voelde vooral de sensatie.’ Beeld Nina Schollaardt

Kortgeleden, tijdens het doorbladeren van een architectuurboek, denkt Van Ginkel terug aan de brand. “Ik zag een foto van het C&A-gebouw, toen nog niet verwoest, en vertelde mijn vriend Hans dat ik bij die brand ben geweest.”

Het brengt hem op het idee om eens te kijken tussen de vele foto’s en dia’s die zijn vader naliet en waarvoor hij eerder nooit veel belangstelling had. “Ik vond verschillende dia’s die mijn vader van de brand maakte. Heel bijzonder.”

Van Ginkel toont een rood leren fotoalbum met op de kaft in reliëf het wapen van de brandweer. Zijn vader heeft daarin zorgvuldig de belevenissen tijdens zijn werk vastgelegd. Elke foto is voorzien van een onderschrift in blokletters. Ook die van de brand in C&A.

“Nu ik dit terugzie, realiseer ik me weer hoezeer hij van zijn vak hield. Hij vond het heel erg om op zijn 55ste met pensioen te moeten. Ik denk dat hij er trots op zou zijn geweest dat zijn foto’s van de brand nu in Het Parool staan.”