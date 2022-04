Zijn producten met soja kankerverwekkend?

We geloven het niet zomaar: de zin en onzin van ons eten en drinken. Deze week: zijn sojaproducten kankerverwekkend?

‘Drink jij sojamelk?!” Vermanend sprak de barista in mijn vaste koffiezaakje me toe: ik kon beter wat anders drinken, want te veel sojaproducten tot je nemen zou kankerverwekkend zijn. Dat had een arts tegen haar moeder gezegd.

Hoogleraar voeding en ziekte Ellen Kampman van Wageningen University herkent dit beeld. “Veel mensen maken zich druk om de schadelijkheid van sojaproducten.” Inmiddels is er veel onderzoek naar soja gedaan en voor de wetenschap is het duidelijk: het risico op kanker wordt niet groter als je soja tot je neemt. “En ook niet kleiner, trouwens.”

Opvallend is dat een patiënt het van haar arts te horen krijgt. Waar komt zo’n hardnekkige fabel vandaan?

Sojaproducten bevatten fyto-oestrogenen, ofwel plantaardige stoffen die lijken op vrouwelijke geslachtshormonen. De aanname was een tijd lang: krijg je daar te veel van binnen, dan zou dat de kans op borst- en prostaatkanker kunnen vergroten. Dat klopt dus niet.

“Wetenschappers hebben ontdekt dat deze schijnoestrogenen op een andere manier werken,” legt Kampman uit. “Ze versnellen de celgroei niet, zoals de echte geslachtshormonen kunnen doen. Daardoor verandert er ook niets in het risico op kanker.”

Het gevaar zit volgens de hoogleraar eerder in gezoete sojamelk. “De belangrijkste risicofactor voor de meest voorkomende vormen van kanker is overgewicht. Let dus vooral op dat je melk ongezoet is; daar zitten veel minder calorieën in.”

Gebruik je soja als zuivelvervanger, dan is het slim om te kijken of de producten calcium bevatten. Dat is een van de belangrijkste nutriënten die mensen uit zuivel halen, nodig voor bijvoorbeeld botopbouw en gezonde tanden. “Hoewel het steeds vaker wordt toegevoegd, zit ­calcium lang niet in alle sojaproducten.” Bovendien: “Calcium speelt ook een rol in bescherming tegen dikkedarmkanker.”