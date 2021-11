Zijn koude lichaam lag één tot twee weken te rotten

Haar broer kampte al jaren met een ernstige alcoholverslaving. Hij werd gedwongen opgenomen, zij maakte zijn vervuilde woning schoon. Na een bepaalde periode kwam hij dan weer thuis, waarna het hele proces zich herhaalde.

Hij had voor de zoveelste keer zijn woning bevuild. Zijn zus kon het emo­tioneel niet meer aan en schakelde onze hulp in. Ze had liever dat haar broer niet meer terug naar huis kwam. “Dit is niet verantwoord,” zei ze. “Hij moet worden overgeplaatst naar een beschermd-wonenvoorziening.”

Tijdens ons korte gesprek probeerde ze zich sterk te houden. Om haar niet in tranen te doen uitbarsten, probeerde ik het gesprek zo neutraal mogelijk te houden. Na afloop, toen de woning weer schoon was, liet ze toch enkele tranen vallen. Ze wist dat hij binnenkort weer terug naar huis zou keren. De slapeloze nachten vol zouden dan weer beginnen. Ik begreep haar angst en verdriet.

Een paar dagen eerder had ik een soortgelijke opdracht gehad. Een alleenstaande man van middelbare leeftijd die om het leven was gekomen. Ook hij had een zus die zich dag en nacht om hem bekommerde, angstig voor de gevolgen van zijn alcoholverslaving. Uiteindelijk overleed hij op een afgesleten bankstel in een kleine, vieze kamer. Daar lag zijn koude lichaam één tot twee weken te rotten, tot zijn huisgenoot hem vond.

Volgens het Trimbos-instituut zijn er in Nederland ongeveer een miljoen overmatige drinkers en nog eens zo’n 1, 1 miljoen zware drinkers. Dat zijn serieuze cijfers.

Alcohol drinken is voornamelijk een cultureel iets. Wie kent de slogan ‘Geniet, maar drink met mate’ niet? Alcohol is leuk, alcohol is ‘genieten’.

Wie niet drinkt tijdens sociale bij­eenkomsten is raar en saai. Maar welk alternatief is er voor deze mensen? Waar kun je op een vrijdagavond in Amsterdam terecht als je wil genieten, maar niet wil drinken?

Ooit was roken stoer. Nu weten we beter. Ik hoop dat er een soortgelijke bewustwording groeit als het gaat over alcohol. Want de keerzijde van deze ‘gezelligheidsdrug’ is allesbehalve gezellig. Neem dat maar van me aan.

Toen mijn vrouw, geboren en getogen in Zweden, voor het eerst op Schiphol landde, vroeg ze mij: “Tuğrul, waarom hangt er overal alcoholreclame?”

Ik wist niet wat ik moest antwoorden.

