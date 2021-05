Zijn de huisgemaakte maaltijden van Local Deli echt zo extreem goed?

Local Deli. Beeld Monique van Loon

Waar bestellen we?

Local Deli is een zwart beluifelde traiteur op de Amstelveenseweg. Deze zaak is me al menigmaal getipt, omdat de huisgemaakte maaltijden extreem goed zouden zijn. Ze bezorgen ook, dus ik neem de proef op de som.

Wat biedt deze online traiteur?

De kaart wisselt wekelijks, is niet té ­uitgebreid en vooral lekker klinkend. De gerechten – soepen en salades, hoofdgerechten en desserts – zijn uit verschillende keukens afkomstig. Italiaanse lasagne en cannelloni bijvoorbeeld, maar ook Indiase curry en een Griekse salade met feta. De prijzen zijn vergelijkbaar met andere traiteurs uit Zuid; voor een hoofdschotel ben je ongeveer 15 euro kwijt.

De desserts zijn via de bezorgapps overigens veel duurder dan als je ze afhaalt: ­€ 3,20 (tegen € 2,40) voor een pastel de nata of € 5,50 (tegen € 3,95) voor een puntje taart. Het loont dus om op je stalen ros te springen – heb je meteen een beetje gebak eraf gefietst.

Vroem!

Na ongeveer een halfuurtje neem ik de bestelling in ontvangst. Alles is netjes ingepakt – wel in veel plastic – en nog goed warm. Ik val aan op het eerste gerecht: een stevig gevulde soep met rundvlees, gerst en aubergine (€ 5,95 voor 350 ml). Een kruidige, hartverwarmende (en tikkie winterse) combinatie. Het draadjesvlees en de aubergine zijn botermals. Wel hap ik in een paar pezige vetstukken, die hadden eruit gevist mogen worden.

Wat proefde je nog meer?

De lasagne bolognese (€ 12) is een gigantische portie van ruim een halve kilo. Over de textuur heb ik wat opmerkingen. Zo is het kaaskorstje bovenop erg zacht (opgewarmd in de magnetron?) en is de bechamelsaus daaronder een gelatineuze, stijve laag. Voor mij draait het echter uiteindelijk om de smaak: die is subliem.

Een rijke ragù met perfect gekruid gehakt en veel tomaat. Mijn tip zou zijn: bestel ’m koud (dat kan namelijk ook via de app) en bak zelf in de oven af. Met een tik van de grill op het einde voor een krokante korst.

De jagerskip (€ 14,95) doet wederom een beetje aan als een najaarsgerecht, al hoor je mij daar niet over klagen. De kippendijen zijn aan het bot gestoofd. Fijn, want daardoor zijn ze extra sappig. Van de dikke jus met paddenstoelen, rode paprika en ui zou ik zo een liter willen: goddelijk. De aardappelpuree is erbij is een tikje droog en saai – ach, misschien heb je met zo’n weelderige saus ook geen spannende kompaan nodig. De warme groenten als bijgerecht zijn prima.

Enne, nog plek voor een dessert?

De Franse citroentaart met frambozencoulis mag dan wel € 5,50 kosten via de bezorgservice, dat blijkt ie meer dan waard. Een puntje geluk met een friszuur randje: de perfecte afsluiting van dit diner.

Local Deli Open ma-vrij 11.45 tot 19.55 uur

Bestellen via Deliveroo en Thuisbezorgd

Prijs € 38,40 voor soep, twee hoofdgerechten en een taartje

Aanrader Ja, met een paar kleine kanttekeningen

Op deze pagina vind je alle afleveringen van geteste bezorgmaaltijden.