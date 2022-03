Zijn aardbeien de gezondste fruitsoort?

We geloven het niet zomaar: de zin en onzin van ons eten en drinken. Deze week: hoe gezond zijn aardbeien?

Een vriendin was laatst volledig opgeslokt door een gezonde fase en vertelde trots dat je het ­beste aardbeien kunt nemen als je fruit eet. De combinatie van alle voedingsstoffen, zoals vitamines, mineralen en suikers, zou het gezondst zijn.

“De aardbei is zeker interessant fruit,” zegt Renger Witkamp van Wageningen University. Toch wil de hoogleraar voedingsbiologie beginnen met een disclaimer: “Het is heel moeilijk te zeggen of een bepaald product éxtra gezond is. Voeding moet je in perspectief plaatsen, in een patroon. Als je een eenzijdig aardbeiendieet zou volgen, zou je hartstikke doodgaan. Je hebt veel meer nodig.”

Maar hoe zit het met de aardbei zelf? Allereerst, zegt Witkamp, nemen aardbeien een toppositie in wat betreft het lage aantal calorieën, net als meloenen en bessen. “Dat komt mede doordat een aardbei voor 90 procent uit water bestaat.”

Ook wat betreft overige inhoudsstoffen doet de aardbei het relatief goed. Zo zit er weinig natrium in, terwijl sommige mensen daarvan te veel binnenkrijgen. De gehaltes aan kalium (werkt bloeddrukverlagend), vitamine C (goed voor de weerstand) en foliumzuur zijn juist hoog.

“Daarbij komt dat in aardbeien veel polyfenolen zitten,” zegt Witkamp. “Dat zijn stoffen waarvan is gebleken dat ze het risico op hart- en vaatziekten kunnen verkleinen, het cholesterolgehalte verlagen en ontstekingsremmend werken. Dat doen bessen en bramen overigens ook.”

Aardbeien zou hij dus niet bestempelen als het gezondste fruit. “Maar als je gezond wilt snacken en kijkt naar calorieën en suikers, kun je beter een handje aardbeien nemen dan een appel.” Dat wordt volgens hem trouwens ook geclaimd door zogenaamde superfoods. “Er zijn chique besjes die men vanwege gezondheidseigenschappen van ver haalt, zoals incabessen, maar dat slaat nergens op. De aardbei is een soort superfood van eigen bodem.”