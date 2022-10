Zij zijn diehard Halloweenfans: ‘Overal in huis hangen vleeshaken en op de spiegels zitten bloedspatten’

Dennis Smelt organiseert een feest bij hem thuis waar hij een jaar spullen voor heeft verzameld. ‘Halloween is voor mij een soort gay christmas.’ Beeld Daphne Lucker

Dennis Smelt (36, contentmanager) maakt Halloween-getinte reizen en verzamelt Halloweenspullen

“Mijn fascinatie voor griezelen ontstond als kind, toen ik samen met mijn zusje de boeken van De Griezelbus las. Met andere kinderen vormden we een Griezelbusfanclub, we bezochten fandagen door het hele land en toen we ouder werden gingen we samen naar Fright Nights in Walibi. Voor het Monsters Ball verkleedde ik me voor het eerst, als steampunk vampire. Vanaf dat moment begon ik ook met het verzamelen van Halloweenspullen. Ik heb inmiddels vijf verhuisdozen vol; van doodshoofden met lichtjes en plastic spinnen, uilen en ratten tot maskers en heksenhoeden, pompoenbekers en ijsblokjes in de vorm van grafzerken.

Mijn vriend en ik zijn vaak op reis in het buitenland met Halloween, dan bezoeken we altijd speciale feesten of plekken, zoals het heksenstadje Salem en -dorp Sleepy Hollow in Amerika of het Draculakasteel in Transsylvanië, met een looproute met acteurs.

Als we in Amsterdam zijn, organiseer ik een Halloweenfeest voor al mijn vrienden. Twee maanden van tevoren begin ik al met het bestellen van spullen online, ik geef elk jaar zo’n tweehonderd euro aan het decor uit. In de week voor het feest begin ik met het versieren, dit jaar is het thema Haunted House. Iedere ruimte in huis is anders ingericht, in de badkamer staat deze keer een plastic badkuip met bier en plastic ledematen, op de spiegels zitten bloedspatten, en overal hangen vleeshaken en plastic zeil. Halloween is voor mij een soort gay christmas. Het verkleden, dit jaar ga ik als demonische non, is een manier om even aan de dagelijkse sleur te kunnen ontsnappen.”

Mirabei Lacazette organiseert halloweenfeesten voor volwassenen en kinderen in De Nieuwe Anita. ‘Wat mij betreft zou Halloween een nationale feestdag mogen worden.’ Beeld Daphne Lucker

Mirabai Lacazette (43, ondernemer en moeder van drie tieners) organiseert Halloweenfeesten en maakt haar eigen kostuums

“In Amerika waar ik vandaan kom is Halloween een van de grootste feesten van het jaar. Mijn vader ging vroeger altijd uren met mij op pad voor Trick or Treat. Iedereen pakte dan enorm uit, met vliegende heksen in de tuin, skeletten en spooky geluiden; het was heel spannend en heel leuk tegelijk. Nog altijd is Halloween mijn lievelingsfeest; zodra de bladeren gaan kleuren, het vroeger donker wordt en de wind kouder, is bij ons thuis iedereen in Halloweenstemming.

Toen ik twintig jaar geleden naar Amsterdam kwam vierde alleen een handjevol Amerikanen nog Halloween, ik vind het leuk dat het feest de laatste jaren steeds populairder is geworden. Sinds zes jaar organiseer ik een Halloweenfeest in De Nieuwe Anita. We decoreren de ruimte helemaal in een griezelige sfeer, met afgehakte benen, pompoenen, skeletten en spinnenwebben. Aan het einde van de avond worden prijzen uitgereikt voor de beste kostuums. Verkleden doet iets met mensen, hoe ze praten en bewegen; je kruipt voor een avond in een ander karakter, dat eng kan zijn, maar ook grappig.

Ik benader Halloween vooral als een vorm van performance art; ik hou van decoreren en ik maak mijn eigen kostuums, waar ik maanden van tevoren al over begin na te denken. De laatste jaren had ik iets met hoog haar, ik was Golden Girl uit James Bond, Marge Simpson en Bride of Frankenstein. Dit keer ga ik als een meer diva-achtig personage, hoe dat blijft nog een verrassing. Wat mij betreft zou Halloween een nationale feestdag mogen worden, het is een goede uitlaatklep en een mooie manier om de overgang van zomer naar herfst te vieren.”

Charlie van Diepen (links) viert haar vijfde verjaardag met Halloween in De Nieuwe Anita. ‘Op mijn feestje ga ik me verkleden als griezelmeermin, maar misschien ga ik toch wel liever in mijn lievelingsjurk.’ Beeld Daphne Lucker

Charlie van Diepen (4) houdt van spookverhalen en viert haar verjaardag met een Halloweenfeestje

“Ik hou heel erg van griezelverhalen, ik vind het leuk om op de iPad naar verhalen over Evert en Allaart te luisteren, reuzen die mensen opeten, en over spookkinderen en spookschepen. Dat is spannend, maar ook leuk. Daarom ga ik dit jaar ook een Halloweenfeestje geven, met al mijn vrienden. Ik mag van papa en mama vijf kindjes uitnodigen, omdat ik vijf jaar word. Thuis heb ik een kist vol verkleedkleren, met heel veel prinsessenjurken en maskers en heksenhoeden. Op mijn feestje ga ik me verkleden als griezelzeemeermin, met mijn spookpak aan, een blauwe glitter zeemeerminstaart én mijn batmancape om. Maar misschien ga ik toch wel liever in mijn lievelingsjurk.

Voor het feestje begint, moeten we eerst een liedje zingen: ‘Sinte Sinte Maarten, de koeien hebben staarten, de meisjes hebben rokjes aan, de jongens hebben sokjes aan, daar komt Sinte Maarten aan!’ En daarna moeten we iets zeggen, ‘trick or treat’, en dan mogen we héél veel snoepjes pakken! Er zijn ook cupcakes die ik mag uitdelen aan de hele wereld en dan gaan we spookjes knutselen en dansen. Ik vind het wel een beetje spannend, maar veel spannender vind ik het om op school jarig te zijn; dan moet ik in de kring op een stoel gaan staan en vertellen hoe oud ik ben geworden. Ik denk dat ik kies voor 41 jaar, want dan ben ik ouder dan papa.”

Kittana: ‘Iedereen kan voor één nacht zijn wie ie wil zijn.’ Beeld Daphne Lucker

Dragqueen Kittana (39, manager van restaurant Brazilian Roots en dragperformer) organiseert met anderen sinds vorig jaar een Halloweenparty

“Ik kom uit Brazilië waar mensen heel erg open staan voor verhalen over geesten en spoken en het bovenaardse. We vieren er Finados, tijdens Allerzielen op 2 november. Het is een nationale feestdag, waarop je samen met de familie naar de begraafplaats gaat om de doden te eren, met bloemen, kaarsjes en samen zingen. Het lijkt op de Mexicaanse Dia de los Muertos waarop mensen naar het graf gaan om hun overleden dierbaren uit te nodigen om ze voor een avond te bezoeken, door hun lievelingseten te offeren, bloemen te strooien en muziek te maken. Halloween, gevierd aan de vooravond van Allerheiligen, gaat meer over het griezelige kantje van de dood, het mysterie en het onverklaarbare. Bij Brazilian Roots organiseren we sinds vorig jaar een grote Halloweenparty. Dit jaar vieren we ook Dia de los Muertos, het weekend erna, samen met Sold Out. Ik ben verkleed als La Catrina, het icoon van de Dag van de Doden. Ook de nuchtere Nederlanders staan meer open voor Halloween en Dia de los Muertos, en net als de Zuid-Amerikanen hebben ze wel behoefte aan wat meer geloof en spiritualiteit in hun leven.

Het mooie aan Halloween is dat het een dag is waarop iedereen verkleed de straat op kan, zonder veroordeeld of aangevallen te worden. Alle regels mogen tijdens Halloween gebroken worden en iedereen kan voor één nacht zijn wie ie wil zijn: man, vrouw, heks, monster, Cher of Lady Gaga. Verkleed in een kostuum zijn we allemaal gelijk, maar in het dagelijks leven is wit, hetero, christelijk, helaas nog altijd de saaie norm. Het is jammer dat het niet elke dag Halloween kan zijn, het zou het leven zoveel meer diversiteit en kleur geven.”