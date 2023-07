Zij wonen in een werkende molen: ‘Bij storm schud je heen en weer in je bed’

Van de ruim honderd woonmolens die de stad ooit telde, zijn er nog maar acht over. Vereniging De Hollandsche Molen maakt zich hard voor het behoud ervan. Hoe is het om op een molen te wonen? Vier doorgewinterde molenaars vertellen.

Twiskemolen Locatie Het Luijendijkje 3, Landsmeer. Hij stond oorspronkelijk in Barsingerhorn in de kop van Noord-­Holland. Sinds 1974 staat hij op de huidige plek.

Bouwjaar 1541.

Functie De molen bemaalt in combinatie met een elektrisch gemaal de Twiskepolder – zo’n 650 hectare groot – als onderbemaling van de polder Oostzaan.

Eigenaar Recreatieschap Het Twiske-Waterland.

Molenaar Marcel Koop.

Marcel Koop (64) en Marijke Brouwer (65) zijn gepensioneerd en bewonen, beheren én onderhouden sinds twaalf jaar de Twiskemolen. Marcel is vrij­willig molenaar, Marijke werkte op het Nationaal Archief in Den Haag en is sinds kort met pensioen.

“Een paradijsje is het!” roept Marcel Koop als hij vooruitloopt op het erf van de Twiskemolen. Weelderig groen, goudreinetten in de boomgaard, een roestig laddertje tegen de stam, een moestuin, gekoer in de duiventil, de verre roep van een koekoek en op de achtergrond de draaiende poldermolen. Op het erf scharrelen Noord-Hollandse hoenen, in het veld daaromheen grazen Nederlandse landgeiten. Het had een zomers tafereel uit een oud-Hollands prentenboek kunnen zijn.

Marcel Koop voor de Twiskemolen. Beeld Nina Schollaardt

Koop en zijn vrouw Marijke Brouwer, die hier twaalf jaar geleden hun intrek namen, hebben de omgeving van de molen dan ook ingericht zoals het er vroeger heeft uitgezien.

Jarenlang woonde het stel met hun zoon op De Roode Leeuw in Gouda, een korenmolen van zeven verdiepingen hoog. “Het was een heel bedrijf. We leverden meelproducten aan bakkers in de hele omgeving en veel particulieren.”

Beeld Nina Schollaardt

In 2011 solliciteerde Koop voor vrijwillig molenaar bij de Twiskemolen. “We konden dit huren op voorwaarde dat we de molen draaiend zouden houden. Dat was geen probleem voor ons.”

Koop en Brouwer zijn samen zo’n tachtig uur per week in touw met het onderhoud en beheer van de molen, het erf, de moestuin en de biotoop eromheen.

“Als je er energie van krijgt, is dat helemaal niet erg,” zegt de molenaar. Brouwer beaamt dat: “We zijn buitenmensen en werken graag.”

Fietsers en toeristen rijden af en aan langs de molen. “Net stopte er nog een meisje met haar oma. Toen ze me naar buiten zag komen, was ze verbaasd dat hier ook mensen wonen,” zegt Brouwer.

Koop: “In de zomer wil iedereen hier wonen, maar in de winter vragen ze: hoe houden jullie het vol? Binnen is de ruimte beperkt. Ik zeg weleens: we wonen heel hip in een hybride tiny house zonder gasaansluiting. Het kan er koud zijn; de wind jaagt door de kieren. Vaak beweegt de molen ook een beetje. Als je slaapt, schommel je soms zacht heen en weer, als op een schip.” Hij herinnert zich nog goed de windhoos op 18 oktober 2016. “Marijke was op haar werk en ik zat binnen. Ik had de buienlijn wel zien aankomen en de bliksemafleider aan het wiekenkruis vastgezet, maar dit had ik nooit verwacht. Mijn oren klapten dicht van een enorm geluid. Tien tot vijftien seconden later lag de hele kap eraf. De as was gebroken. Brokstukken waren tot ver in het veld meegenomen en daar neergekwakt. Een wonder dat niemand is geraakt.”

Brouwer: “De geknakte roe is verderop langs de dijk opgesteld. Daar hebben we een bank van gebouwd waar mensen veel gebruik van maken.”

Brouwer en Koop zijn bezig met een boek over de geschiedenis van hun molen. “Dat willen we in 2041 bij het vijfhonderdjarig jubileum uitbrengen,” zegt Brouwer.

Koop: “Dat hopen we nog mee te maken. Zolang ik het molenaarsvak kan uitoefenen, blijven we hier. We willen graag heel oud worden op deze prachtige plek.”

Gaaspermolen Locatie Lange Stammerdijk 20 Driemond.

Bouwjaar 1707, in 2003 gerestaureerd.

Functie De poldermolen bemaalt de Gemeenschapspolder, waarin het Diemerbos ligt.

Eigenaar Waterschap Amstel, Gooi en Vecht.

Molenaar Gerard Griffioen.

De Gaaspermolen. Beeld Nina Schollaardt

Gerard Griffioen (62) is de vierde generatie die woont en werkt op de Gaaspermolen in Driemond. Hij is er geboren en getogen.

Gerard Griffioen. Beeld Nina Schollaardt

Verzonken in gedachten zit Gerard Griffioen op het houten trapje voor de Gaaspermolen. Hoe vaak zal hij dat trapje op en af zijn gegaan? Als kleine jongen deed hij het al. “De vierde generatie ben ik. Geboren en getogen op de molen,” zegt Griffioen trots.

“Mijn overgrootvader en opa zijn molenaar geweest, totdat in 1927 de kop eraf ging. Het dieseltijdperk trad in. Leuk en aardig, die molens, maar die tijd is voorbij, dachten ze. Met een dieselgemaal had je geen wind meer nodig om de polder te bemalen. Mijn vader heeft nog tot zijn zeventigste op het dieselgemaal gewerkt.”

Griffioen werkte als nakomertje van acht kinderen van jongs af aan mee met alles wat rond de molen gedaan moest worden. “We woonden met het hele gezin in de molen. De broers op een kamertje, de zussen op het andere. ’s Winters was het steenkoud. Dan lag er ijs op je deken en bevroor het water in je glas. Huiswerk maakten we aan de keukentafel; er was geen andere plek. Mijn eigen kinderen zijn dat blijven doen.”

Een gejaagde noordoostenwind duwt in zijn rug, doet de vlag klapperen en trekt golfjes in de Gaasp. “Het waait hier altíjd. Het scheelt een jas met het dorp.”

Beeld Nina Schollaardt

Griffioen werkt bij Waternet als bedienaar van de polderge­malen en is daarnaast vrijwillig molenaar. “In 2000 ontstond het idee de Gaasper­molen te restaureren en de kop er weer op te zetten, zodat hij weer kon draaien. Dat is gelukt. Ik heb toen ook de opleiding voor molenaar gedaan.”

Griffioen, die gescheiden is, woont er met drie van zijn vier kinderen – 19, 20 en 21 jaar oud. “Ze vinden het heerlijk hier enzouden erg moeten wennen aan een ­rijtjeshuis.” Hij beklimt de steile houten trappen – “Bezoekers met hoogtevrees durven soms niet meer naar beneden” – naar de imposante kapzolder, waar het koud en schemerig is. Hij doet er geregeld onderhoud: kammen en staven insmeren met een blok bijenwas of de lagering invetten met een bonk reuzel.

Hoewel een raampje zicht biedt op de polder onder een strakblauwe lucht, giert de wind rond de kop; hij wringt zich tussen de kieren. “Bij storm schud je heen en weer in je bed. Ik zou wakker worden als ik het niet zou voelen, zo erg ben ik eraan gewend. Dit is echt mijn plekkie.”

Korenmolen De Bloem Locatie Haarlemmerweg 465, Amsterdam. Hij stond tot 1878 op het bolwerk Reijkeroord aan het einde van de Bloemgracht. Daarna verhuisde hij naar de huidige plek.

Bouwjaar 1768.

Functie De familie Schuurman maalde hier tot 1960 graan voor bakkers en particulieren in Amsterdam. De molen draait nu alleen nog ‘voor de prins’, dat wil zeggen: zonder dat de maalstenen worden ­aangedreven.

Eigenaar Stadsherstel.

Molenaar Henk Schuurman.

Korenmolen De Bloem. Beeld Nina Schollaardt

Henk Schuurman (87), telg uit een molenaarsfamilie, woont al 85 jaar op de achtkantige korenmolen De Bloem. Van 1967 tot 1998 had hij er een spece­rijenhandel.

Henk Schuurman. Beeld Nina Schollaardt

Het lukt hem nog best, die steile trappen. Zo nu en dan beklimt Henk Schuurman ze om de vang op te halen en korenmolen De Bloem te laten draaien. “Wind vang ik hier genoeg. Soms helpt mijn zoon een handje,” vertelt Schuurman. Hij staat op het houten tussenstuk, dat nauwelijks hoger is dan de groene boomtoppen. Ooit passeerden paardenkoetsen de riet gedekte stellingmolen, die vroeger op de stadsmuur stond. Nu zijn het Tesla’s en Audi’s, op weg naar een felgroen gekleurde wasstraat aan de Nieuwpoortkade.

Schuurman laat zijn ogen knipperend wennen aan de schemering als hij vanuit de zon de molen weer binnenstapt. In elke kier en elke balk huist zijn gestolde familiegeschiedenis. Alles staat er onaangeroerd: de maalstenen, de houten toevoerbakken, juten contragewichten, haast uitgestorven werktuigen, verroeste machines. “Het meeste heeft zo’n zeventig jaar stilgestaan. Alles is nog intact, maar om de molen écht weer maalvaardig te krijgen, is een flinke investering nodig,” zegt Schuurman. Hij geeft een klopje op een stuk ijzer boven zijn hoofd: “Nog een oud aandrijf­asje.”

Met één vingerknip is hij terug in de tijd waarin zijn opa en vader als molenaars graan tot meel maalden. “Er was nog geen industrie en weinig bebouwing. Rondom de molen had je de Landlust­polder. Mijn vriendjes wilden graag bij mij spelen, maar ik vond hún huizen juist interessant, want voor mij was dit heel gewoon. Sinds mijn tweede ben ik hier niet meer weggeweest.”

Beeld Nina Schollaardt

Toen in de jaren zestig de grote meel­fabrieken opkwamen, kon familiebedrijf Schuurman de concurrentie niet meer aan en stopte ze ermee. “Vijftien jaar lang waren we een toeristische attractie met een uitspanninkje. Twee keer per dag kwam er een buslading toeristen langs. Dat had ik op een gegeven moment wel gezien. Ik begon een specerijenhandel in de molen. Vanwege de strenge regelgeving van de Arbo en de Voedsel- en Warenautoriteit heb ik het bedrijf in 1998 verkocht. De reuring aan huis was daardoor ook weg. Mijn vrouw en ik vonden dat wel prettig. Ineens hadden we ons privé-onderkomen. Ze overleed twaalf jaar geleden, nu woon ik er alleen.”

Aanloop heeft Schuurman vooral tijdens activiteiten als de Nationale Molendag. “Soms maken mensen foto’s. Ze vinden het een bijzondere plek. Zelf heb ik dat nooit zo ervaren: ik wist niet beter. Pas later, toen ik ouder werd, kwam het besef dat het toch wel speciaal is. Ik ging me verdiepen in onze familiegeschiedenis. Dat verhaal ken alleen ik nog en geef ik graag door aan volgende generaties.”

De 1100 Roe Locatie Herman Bonpad 6, Amsterdam. De molen stond eerst aan de Haarlemmerweg. In 1961 is hij verplaatst naar de Ringvaart van de Osdorper Binnenpolder.

Bouwjaar 1674, of kort erna.

Functie De poldermolen regelt het waterpeil van Sportpark Ookmeer.

Eigenaar Waterschap Amstel, Gooi en Vecht.

Molenaar Roel Gremmer.

De 1100 Roe. Beeld Nina Schollaardt

Roel Gremmer (56) woont en werkt als molenaar op poldermolen De 1100 Roe. Hij ontvangt er ook gasten in zijn Airbnb.

Beeld Nina Schollaardt

“Warm zomerweer en de hele dag flinke noordoostenwind. Dat gebeurt maar zelden in Nederland,” zegt Roel Gremmer. Hij klimt in een wiek om het zeil half op het hekwerk te binden. “Met vier halve ­zeilen vangt hij meer wind en gaat het sneller,” legt hij uit.

Zacht piepend en kreunend zet de molen zich even later in beweging. Aan de achterzijde toont hij hoe de schroef het water oppompt. “De meeste watermolens malen de polder droog; deze houdt hem juist nat. Ik pomp het waterpeil tot ongeveer 1,50 meter NAP. Zo blijven de voetbalvelden op Sportpark Ookmeer mooi groen.”

Gremmer woont sinds 2009 op De 1100 Roe. Zijn fascinatie voor molens begon al vroeg. “Ik groeide op in Drenthe. Als jochie van acht zag ik een ansichtkaart met een molen. Die vond ik prachtig. Later las ik erover in een bibliotheekboek. Naast een studie bouwkunde ben ik de molenaars­opleiding gaan doen. Ik werkte op molens in Drenthe en Groningen en werd beroepsmolenaar op korenmolen De Distilleer­ketel in Rotterdam-Delfshaven.” Met een wegwerpgebaar: “Ach, dat is allemaal prehistorie.”

De molenwieken wentelen inmiddels suizend rond. “Nu gaat ie echt snel,” merkt Gremmer tevreden op vanachter de keukentafel. Sinds tien jaar verhuurt hij één kamer in zijn molen als Airbnb. “Gasten komen vanuit alle windstreken. Vaak geef ik ze eerst een rondleiding, laat ze de kap zien en vertel wat over de geschiedenis. ’s Morgens krijgen ze een ontbijt met mijn zelfgebakken gist- of desembrood. Dat maak ik van tarwe die ik verbouw bij boerderij De Boterbloem in de Lutkemeerpolder.”

Beeld Nina Schollaardt

Gremmer is daarnaast druk met les­geven aan autistische kinderen en advies en timmerwerk aan andere molens, zoals de Kleine Otter in Amsterdam, die mede dankzij hem van de ondergang gered werd.

Boven in de kapzolder laat hij trots de robuust draaiende tandwielen zien. Monotoon bonken. Zacht gerammel van de oude wielen. Met varkensvet houdt hij het oeroude mechaniek soepel. Buiten zwiepen de wieken. “C’est méditatif, zeiden mijn Franse gasten toen ze hier vanmorgen stonden.”

Hoewel zijn molen niet aan een toe­ristische fietsroute ligt, stoppen voorbijgangers geregeld voor een foto. “Ik heb weleens meegemaakt dat een toerist gewoon naar binnen liep toen de deur openstond. Die had niet door dat hier ook iemand woont. Ik moest er wel om lachen.”

Als het even kan, draait De 1100 Roe. “Zodra ik thuis ben, trek ik hem los. Vooral de techniek fascineert me. Het is mooi als alles goed draait. Bij een poldermolen hoef je daarna niets meer te doen, maar bij een koren- of houtzaagmolen begint het zware werk dan pas. Dat vind ik eigenlijk het leukst. Het is een droom om deze molen zo aan te passen dat ik er ook graan in kan malen. Moet kunnen, hij is er sterk genoeg voor. Met mijn zelf gemalen meel en eigen tarwe kan ik een écht Amsterdams brood maken. Dat zou toch mooi zijn!”