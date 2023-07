Zij wonen (bijna) hun hele leven op dezelfde plek: ‘Als ik die trap niet meer op kan, stap ik van de wereld af’

Nederlanders verhuizen gemiddeld zeven keer in hun leven. Voor zijn fotoproject Honkvast ging fotograaf René Richard op zoek naar mensen die dat niet deden en, net als hij, al decennia op één plek in de stad wonen.

Fotograaf René Richard was 7 toen hij voor het laatst verhuisde. Naar de Elandsgracht, waar zijn vader voor 114 gulden en 20 cent per maand een derde etage en een deel van een zolder huurde. Uiteindelijk kocht zijn vader het pand, nog later kocht Richard het weer van hem.

“Hier was een zolderkamertje, dat was een keukentje, daar stonden kasten,” vertelt Richard boven aan de trappen die hij al tienduizenden keren op en neer heeft gelopen. Sinds 1969 is het pand een stuk of vijf keer helemaal verbouwd. “Ik ken dit huis door en door, ik weet zelfs wat er ­achter de muren zit,” zegt hij. En in iedere hoek heeft hij herinneringen. Aan hoe hij hier als kind met zijn zussen speelde, hoe zijn vader hier stierf, hoe zijn eigen kin­deren hier werden geboren en – vorige maand – zijn kleinzoon. Vanuit het raam heeft Richard de iepen zien groeien en er veel zien omwaaien.

Toch vond hij het lange tijd niet noemenswaardig dat hij al decennialang op één plek woont. Dat veranderde door buurman Henk. “Hij is inmiddels over­leden, maar hij woonde hier al toen wij er kwamen wonen. Ik heb hem mijn hele leven zien rondlopen zonder er veel aandacht aan te besteden. Tot ik op een gegeven moment dacht: best bijzonder, die man, zo lang op een plek.”

Beeld RENE RICHARD

Toen besefte Richard dat hij eigenlijk zelf ook zo’n man was, en dat hij iets gemeen had met mensen met wie hij dacht niets gemeen te hebben. “Ik ben op zoek gegaan naar andere honkvaste mensen en dat heeft geleid tot dit foto­project.”

Tijdens zijn wandel- en fietstochten in de stad zocht hij naar aanwijzingen. Een horretje voor het raam, wat vergeelde gordijnen. Altijd volgde er een ongemakkelijk moment als hij aanbelde om te ­vragen hoelang mensen er eigenlijk al woonden. Dertig jaar vond hij te kort, pas vanaf vijftig werd het interessant. Daarna vroeg hij of hij de mensen mocht fotograferen, en de objecten in hun huis. Want dat is een ding dat hij bij het maken van de serie ontdekte: het huis, de plek, de bewoner en de spullen – na verloop van tijd smelt het allemaal samen. “Door dit project leerde ik allerlei mensen kennen die ik anders nooit van mijn leven had ontmoet. En vaak schuilt in iemand dan een openheid die je niet zou ­verwachten.”

Stijntje Exmann (81) Woont 64 jaar op de Lauriergracht

Stijntje Exmann: ‘Op een gegeven moment moet je mensen niet meer verplanten.’ Beeld RENE RICHARD

Nadat er een glas cranberrysap op tafel is gezet, wijst Stijntje Exmann (81) naar een grote scheur in de muur, rechts van de Delfts blauwe bloembak die nog van haar oma is geweest. “Komt door een vrachtwagen. Je moet eens weten hoeveel auto’s we hier binnen hebben gehad.”

De draai van de krappe Lauriergracht naar het nog krappere bruggetje richting de Hazenstraat lijkt inderdaad lastig. Maar hoe vaak zou dat nu echt fout gaan? Als je ergens meer dan zestig jaar woont best wel vaak, zo blijkt. “De hele gevel zit vol gleuven, stenen zijn kapot. Het is wel meer dan twintig keer gebeurd.”

Exmann was 17 toen ze hier kwam wonen, nadat het pand in de Rozendwarsstraat waar ze woonde werd gesloopt. Niemand wilde dit pandje hebben, haar ouders wel. En nu gaat ze niet meer weg. “Mijn broer heeft ruim vijftig jaar hier aan de overkant gewoond. Die is naar Almere gegaan en die valt daar zo dood. Heimwee, denk ik. Op een gegeven moment moet je mensen niet meer verplanten. Ik heb ook al zoveel briefjes in de bus gehad met: wilt u ruilen met me? Maar zo groot en comfortabel is het hier niet hoor. En dat was het zeker niet toen we hier met zijn allen woonden.”

Beeld RENE RICHARD

De kleine woonkamer was ooit opgesplitst. Daar waar nu de kast staat, sliepen ooit haar ouders. Haar broers hadden de voorkamer, zij sliep in het achterkamertje. Als ze wilden douchen, gingen ze naar het badhuis. Haar broers gingen het huis uit, haar ouders verhuisden ook – haar moeder vond de trap niet meer fijn – en Stijntje Exmann bleef met haar man achter. “Maar de Jordaan is mijn buurt niet meer. Allemaal snobs, neuzen in de wind. Een van de nieuwe buren zet altijd zijn vuilniszakken op het verkeerde moment buiten. Ik zeg: je verpaupert de buurt. Zegt ie: verpau­peren, wat is dat? Zeg ik: zie je wel dat je ­achterlijk bent, je weet niet eens wat verpauperen is.” En dan zijn er de toeristen. “Soms staan ze op de brug en lijkt het alsof je niet eens voor je eigen raam mag staan. Dan gaan ze wijzen en lachen. Wij Amsterdammers zijn een bezienswaardigheid geworden.”

En toch. Ze houdt van de stad. Want de mensen mogen dan veranderen, Amsterdam doet dat niet. “We hadden vijfentwintig jaar geleden een huis in Spanje, waar we in het najaar waren. Maar als ik daar zes weken was, ging ik plots janken. Dan zei hij,” ze wijst naar haar man, “o nee, heb je het weer? Ik zeg: ik wil naar huis, ik wil naar Amsterdam, ik moet de Westertoren weer zien.”

Henny de Jong (94) Woont 94 jaar op de Veeteeltstraat

Henny de Jong: ‘Waarom zou iemand verhuizen? Dat is toch een teken van onvrede?’ Beeld RENE RICHARD

In zijn woning aan de rand van Betondorp zit Henny de Jong (94) bij het raam. Hij zit aan een donkere eikenhouten tafel, er ligt hoogpolige vloerbedekking op de vloer. Aan de muren hangen geborduurde replica’s van meesterwerken, gemaakt door zijn drie jaar geleden overleden vrouw.

De Jong kijkt uit over de Middenweg, zoals hij zijn hele leven al doet. Vanaf hier zag hij de Duitsers binnenkomen, en niet veel later stond verderop in de straat luchtafweergeschut. ’s Ochtends zochten de kinderen uit de buurt op straat naar de scherven van die nacht neergeschoten vliegtuigen. Toen was hij 10. Nu is hij 94 en moet hij plots denken aan die zondagen, eens in de twee weken, dat Ajax aan de overkant van de straat in stadion De Meer speelde. Betondorp was een grote parkeerplaats, bijna twintigduizend mensen liepen langs zijn huis. Onder hen ook zijn buurmeisje, met wie hij later zou trouwen. Terwijl hij nog steeds op de plek woont waar hij is geboren, is de rest allemaal vertrokken. “Je blijft alleen achter hè. Dat is het nadeel van oud worden. Al je vrienden, kennissen en familie. Iedereen dood. Maar je moet wel je interesses houden. Ik heb nu van de gemeente een scootmobiel gekregen, dat is geweldig.”

Beeld RENE RICHARD

De natuur, hij vindt het mooi hoor, maar De Jong houdt van de stad. Hij heeft nooit ergens anders naar verlangd. “Bomen lijken allemaal op elkaar en zeggen niets. Ik hou van mensen om me heen.” Op zijn scootmobiel rijdt hij vaak naar CS, de Dam of het Oosterpark. “En dan haal ik broodjes op de markt, ga ik bij de ­fontein ­zitten, glaasje cola erbij. Er gaat een wereld voor je open.”

Er zijn momenten geweest dat hij tijdelijk elders woonde. Toen hij dienstplicht had bijvoorbeeld. Moest hij twee jaar naar Indonesië. Soms, als het een hete dag is, ziet hij zichzelf weer liggen aan boord van troepentransportschip Groote Beer, en moet hij even naar adem happen. “Vijfhonderd man in een ruim, richting Indonesië. Drie lagen boven elkaar, twee naast elkaar. En dat je dan niet weg kan. Pff…”

De Jong werd bij terugkomst schoenmaker, net als zijn vader, en nam de winkel op de begane grond over. Zijn ouders verhuisden, hij bleef achter de winkel wonen. Toen hij met pensioen ging, verhuisde hij naar de etage boven de zaak. Een paar meter omhoog, en dat was voor hem meer dan genoeg verplaatsing. “Waarom zou iemand verhuizen?” vraagt De Jong. “Dat is toch een teken van onvrede. Dan moet er toch iets zijn, dat je het beter wil hebben, mooier wil krijgen, groter. Ik heb een hoekhuis, geen buren, uitzicht. Wat wil ik nog meer?”

Sjaan van de Vooren (75) Woonde tot voor kort 56 jaar op de Laurierstraat

Sjaan van de Vooren: ‘Als je ’s avonds naar bed ging, stapte je een ijskast in.’ Beeld RENE RICHARD

Ze woonde eerst bij haar schoonouders in de Laurierstraat. Tot er in juni 1967 een woning aan de overkant vrijkwam. Met een extra kamer voor haar dochter. “Ze was toen 1 jaar, nu is ze 57. Zo snel kan het gaan,” zegt Sjaan van de Vooren (75). “Ik heb daar zoveel herinneringen, allemaal op één plek.”

Haar oude meubels staan nog wat onwennig op de nieuwe vloer. Een paar kratten moeten nog worden uitgepakt en het glasvezel­behang moet eigenlijk nog een keer geschilderd worden. “Maar het is ook allemaal zo snel gegaan.”

Van de Vooren en haar man hadden geen plannen om te ver­huizen. En ze kan nog steeds moeilijk geloven dat er nu iemand anders gebruikmaakt van haar inbouwkeuken. Iemand die er antikraak woont, want de renovatie waar ze al meer dan tien jaar op hebben gewacht zal nu wel komen.

“Het was een zaterdag. Opeens gaslucht. Liander erbij. Niets mocht meer worden opengedraaid, levensgevaarlijk. En daar zaten we dan, met onze jassen in de kou. Een hele toestand.” Op de foto zit Van de Vooren nog in haar oude huis, maar half december ontstonden er drie gaslekken. Ze konden gebruikmaken van een hotel om de hoek, maar liever waren ze gewoon in hun eigen huis. Koken op een elektrisch kookplaatje, proberen warm te blijven bij het infraroodkacheltje. “Maar als je ’s avonds naar bed ging, stapte je een ijskast in. Het was binnen 14, misschien 15 graden.”

Beeld RENE RICHARD

En toen het in februari begon te vriezen, zeiden haar kinderen: “Mam, je gaat nu maar over hoor” en belde Van de Vooren het ­verhuisbedrijf waar ze decennialang boven had gewoond. “Zo’n afscheid is echt een hap uit je leven, we waren helemaal over onze toeren. Weg van alles wat we meegemaakt hebben. Ons achterkleinkind van 6 zei: ‘Oma, dit kan toch niet? Je woont hier toch? Ga je dan nooit meer naar huis?’”

Nu begint het langzaam te wennen, vertelt Van de Vooren in haar woonkamer. Haar man staat op het balkon en kijkt uit over de stad. “Ik ben blij dat we hier veilig zitten. En we zitten hoog, dat heeft ook wel iets. Je ziet de stad. En aan de achterkant zien we de Westertoren nog.”

Ze wonen nu op de Da Costakade, hemelsbreed nog geen 800 meter van hun oude huis, en af en toe gaat ze langs om te kijken of er nog post is. “Dan zit de buurman van driehoog buiten op het bankje. Want iedereen ontmoette elkaar daar op straat. En hij zegt: ‘Nou, ik mis jullie wel hoor.’”

Jan Zijlstra (83) Woont 83 jaar op de Laurierstraat

Jan Zijlstra: ‘Ik zei: ik kom niets tekenen. Ik ben hier geboren, jullie kennen me wat.’ Beeld RENE RICHARD

Jan Zijlstra (83) is net terug uit Mexico, Oostenrijk en Australië en heeft een tip: als het al tegen elf uur ’s avonds is, kun je beter niet een videorecorder uit de kast halen, er een monitor opzetten en dan gaan zitten kijken. Zeker niet als je die dag op het Waterloo­plein een verzameling met uitzendingen van het tv-programma Rail Away hebt gekocht. “Ja... en dan ben ik op reis, prachtig mooi. En toen dacht ik: goh, het wordt buiten licht.”

Kortom: Jan Zijlstra is een beetje moe vandaag, vertelt hij in zijn stoel in zijn kleine woonkamer, die vol staat met fotocamera’s en andere apparatuur. Er hangt een balalaika, een instrument waarop hij ooit van een Rus heeft leren spelen. Met een schroevendraaier prepareert hij zijn pijp.

Hij vertelt dat hij in 1939 in dit huis werd geboren, in de achterkamer. “Nog frappanter, ik slaap op dezelfde plaats als waar ik ben geboren. En waar 23 jaar geleden mijn vrouw is overleden. Ze had natte pleuris, water in haar longen.”

Hij haalt herinneringen op aan hoe het was om op te groeien in de Jordaan. Touwtjespringen, meiden die aan het knikkeren waren op straat. En dat hij dan door de knikkers heen liep. “Dan kreeg je me een scheldpartij, god o god, prachtig mooi man.”

Beeld RENE RICHARD

Hij zag ook de hoelahoep komen. “En de petticoats, de brommers. De gaypride, het Prinsengrachtconcert. Ik heb nog meegemaakt dat er hier maar één auto stond geparkeerd. Een Citroën Traction.”

Ach, de Jordaan. Die bestaat volgens Zijlstra niet meer. “Allemaal yuppen, allemaal koopetages. Wat zou het kosten, een half miljoen, een miljoen?”

Zelf betaalt hij iets van 150 euro per maand. Ooit belden ze hem om een nieuw contract te komen tekenen. “Ik zei: ik kom niets tekenen. Ik ben hier geboren, jullie kennen me wat.”

Zijlstra werkte zijn hele leven als timmerman, nadat hij op zijn 14de begon bij Hillen & Roosen op de Prinsengracht. Maar zijn hobby is altijd fotografie geweest. Nog steeds trekt hij er met zijn camera en scooter op uit.

“Dan zie je iets eigenaardigs. Dan staan er bijvoorbeeld twee schoenen op het Waterlooplein en dan denk je: leuk. Ping! Je moet niet nadenken, het meteen pakken.”

De rolletjes ontwikkelt hij op zolder, waar hij een doka heeft. De lange stroken negatieven hangen in het trappenhuis. “En als ik die trap niet meer op kan, stap ik van de wereld af. Begrijp je wat ik bedoel? Ik ga nooit verhuizen.”

Gras van Apeldoorn (82) Woont 52 jaar op de Nassaukade

Gras van Apeldoorn : ‘Ik voel niet eens dat ik de trap oploop, zo vaak loop ik de trap op.’ Beeld RENE RICHARD

Toen Gras van Apeldoorn (82) op zijn dertigste met zijn vrouw naar de Nassaukade verhuisde dacht hij: ik mag blij zijn als ik hier een paar jaar mag wonen. “Ik werkte in de deeltjesfysica, bij Cern in Zwitserland. Ik ging er regelmatig heen en er bestond altijd een kans dat ik er voor een paar jaar zou moeten blijven. Maar dat is me om een of andere wonderlijke reden nooit overkomen.”

En daarom woont hij nog steeds op de Nassaukade, in het huis dat hij sinds december 1971 huurt. “Er zijn mensen die me adviseren om eens weg te gaan. Straks kan je de trap niet meer op, zeggen ze dan. Maar zo denk ik niet. Ik voel niet eens dat ik de trap oploop, zo vaak loop ik de trap op.”

Zijn huis heeft nu iets statigs, maar het was destijds een miserabele boel. “Er was veel lekkage en het plafond is letterlijk naar beneden gekomen. En toen ik hier kwam wonen, was de eigenaar van de garage verderop net doodgeschoten. Dat was mijn eerste kennismaking met de buurt. Mijn baas zei destijds ook: ik zou liever zien dat je iets meer op stand ging wonen, in Zuid bijvoorbeeld.”

Beeld RENE RICHARD

Hij vertelt over de ogen van zijn vrouw, en dat hij erdoor was betoverd toen hij haar voor het eerst zag. “Het was bij de internationale studentenclub. Ik liep daar toevallig langs, hoorde geluiden en dacht: hé, wat is daar gaande. En toen liep ik naar binnen, gelijk tegen haar aan. Het eerste wat ze zei: wat kom je hier doen, wat zoek je hier?”

Een zomer later ging hij liftend naar haar toe toen ze in Finland zat, daarna hadden ze een relatie. Vakanties en weekends brachten ze altijd door op de boot. Vanuit Enkhuizen het IJsselmeer over, de Waddenzee op, richting de Noordzee. En dit huis was hun basis in Amsterdam.

Zij is er nu niet meer, de boot is verkocht, maar het huis is er nog wel. En Van Apeldoorn beschouwt het niet als een woning, maar als een persoonlijkheid. “Dus moet ik er ook goed mee omgaan. Ik moet er goed voor zorgen, het netjes houden. Het huis geeft je er een soort rust voor terug.”

Hij gelooft ook niet dat iedereen in dit huis zou kunnen wonen. Dat het een huis is dat bij je moet passen. En ja, dat klinkt vrij abstract.

“Ik heb natuurkunde gestudeerd,” zegt Van Apeldoorn. “En ik heb geleerd dat de wereld veel wonderlijker in elkaar zit dan wij weten. Om maar een voorbeeld te noemen: van 90 of 95 procent van de massa in het heelal weten we niet wat het is. We weten gewoon heel weinig, en dat er bijzondere dingen kunnen gebeuren staat bij mij vast.”