Zij werd blind tijdens haar zwangerschap: ‘Ik beviel van een kind dat ik nooit zou zien’

Beeld Sterre Kranenburg

Uw leven veranderde van de een op de andere dag totaal.

“Ja, ik was zes maanden zwanger toen eerst het ene en daarna ook het andere oog blind werd. De dokter dacht dat het een tijdelijke zwangerschapskwaal was. Er werd niet ingegrepen, terwijl maanden later bleek dat het niks met de zwangerschap te maken had. Ik was 25 jaar en moest opnieuw leren leven. Hoe moest ik eten? Naar de wc? Ik kon niets, was bang voor het donker en ging bevallen van een kind dat ik nooit zou zien.”

Hoe ging u daarmee om?

“Ik huilde hele dagen lang, maar wist ook al snel dat ik door moest zetten. Hiervóór genoot ik zo van het leven, dat wilde ik terug. Ik deed zoveel mogelijk zonder hulp en beloofde mezelf een gelukkig gezin. Dat zou niet lukken als ik huilend in bed zou liggen. Hierna kregen we nog twee kinderen en inmiddels hebben we ook twee kleinkinderen: een geweldige familie. Mijn leven is compleet.”

Wat heeft u met Amsterdam?

“Mijn man en ik houden ontzettend van reizen. 25 jaar geleden kwamen we voor het eerst in Nederland en we hielden meteen van het land. Inmiddels hebben we Amsterdamse vrienden, via wie ik Gilad Nezer leerde kennen. Met hem maakte ik een muzikale theatervoorstelling. Ik vertel mijn verhaal en Gilads band Zan Nadir speelt Israëlische muziek die hierbij aansluit.”

Wat wilt u bezoekers zondag meegeven?

“Dat alles mogelijk is, wat je ook meemaakt. Hopelijk inspireer ik anderen met mijn verhaal. Ik kan nu ook weer álles wat ik wil, zelf doen. Oké, behalve autorijden dan.”

Voorstelling De weg is lang, Liberaal Joodse Gemeente Amsterdam, vanaf €12,50.