Zij wandelen 24 uur in het Vondelpark voor het goede doel: ‘Als je blaren hebt, ben je echt het zakkie’

Training in het Vondelpark voor de sponsorwandeling van 24 uur.

Hóé dan?

“Dat was ook mijn eerste reactie, toen mijn neef Adriaan Kolff dit in 2021 met drie anderen ging doen. Een jaar later lukte het dertien mensen. Ik liep toen het laatste uur mee; póh, de meesten liepen als sprinkhanen. Toch zei ik dat mijn tweelingbroer en ik volgend jaar mee zouden lopen.”

Dus nu zijn jullie de klos.

“In maart belde Adriaan: ‘Ja jongen, je moet eraan geloven.’ Ik zag meteen die sprinkhanen voor me en ik ben helemaal geen sporter. Dit wordt verschrikkelijk, dacht ik.”

Hoe bereidden jullie je voor?

“We hebben er zoveel mogelijk mensen bij gevraagd. We deden samen verjaardagswandelingen, gingen wandelweekendjes weg, en elke dinsdag liepen we drie uur door Amsterdam. We kennen nu alle hoeken van de stad.”

Heb je er inmiddels vertrouwen in?

“Zeker! Dit wordt echt mooi. We beginnen zaterdag om 16.00 uur, er is een silent disco, een pubquiz, we gaan honden uitlaten… En dat allemaal lopend natuurlijk. We mogen wel naar de wc, of even zittend eten of sokken wisselen, maar dan snel weer lopen. Na 12 uur draaien we om, zodat we de andere kant van de bomen eens zien. Ondertussen hopen we op veel support van mensen in het park.”

Waar kijk je tegenop?

“Als je blaren hebt, ben je echt het zakkie. Ik heb foto’s gezien van iemand die eerder meedeed: zijn voet leek een pizza van blaren.”

Allemaal voor Justdiggit.

“Ja, die organisatie maakt droog land in Afrika weer groen, waardoor de aarde afkoelt. Ons doel is om 50.000 euro op te halen. We zijn allemaal erg met het klimaat bezig en Justdiggit sluit daar op een goede manier bij aan.”

De actie 24 The Planet is vanaf zaterdag 9 september te volgen in het Vondelpark of via Instagram. Sponsoren kan hier.