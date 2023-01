Zij namen vluchtelingen in huis: ‘Die chemie is niet uit te leggen, net als met verliefdheid’

Toen de oorlog in Oekraïne uitbrak, bleken veel Nederlanders bereid vluchtelingen in huis te nemen. Takecarebnb regelt al veel langer gast­gezinnen voor vluchtelingen. Na een weekend proeflogeren kunnen statushouders daar wachten op een eigen huis. ‘Dat we kaarsen aansteken vond hij gek, dat deed hij in Syrië alleen als de elektriciteit uitviel.’

Stichting Takecarebnb brengt sinds 2015 vluchtelingen in contact met gastgezinnen. Deze statushouders mogen in Nederland blijven en wachten op een woning. De matchmakers van Takecarebnb gaan zorgvuldig te werk: eerst koffiedrinken, dan een weekend proeflogeren en als dat naar wens verloopt, haalt de statushouder zijn spullen op uit het azc om drie maanden te logeren bij een gezin. Dat kan uitdagingen en spanningen met zich meebrengen, maar is vaak een succes. Soms duurt een verblijf langer. Vanwege het tekort aan woningen – of omdat er inmiddels hechte vriendschappen zijn ontstaan.

Kamal (22) logeert sinds acht maanden bij Jolijn (66) in Amsterdam-Oost ‘Ze hebben een naambordje met mijn naam bij de voordeur gehangen’

“Het verblijf bij Jolijn is voor mij heel erg helend geweest,” vertelt Kamal. Hij is als stateloos Palestijn geboren in Libanon. “Ik weet niet wat mijn cultuur is. Palestijns of Libanees, ik hou van beide. Door mijn verleden heb ik last van trauma’s. Mijn moeder waarschuwde me dat ik me nergens moest settelen omdat ik toch nooit ergens lang zou kunnen blijven.”

In de twee jaar dat hij in Nederland is, woonde hij in zeven azc’s. “Ik ben uitgeput, maar kom tot rust bij Jolijn. Ik voel me zo welkom in Amsterdam. Jolijn laat me heel erg vrij. maar ik kan altijd bij haar terecht.”

Jolijn is arts en geeft les aan huisartsen in opleiding. Toen de oorlog in Oekraïne uitbrak, wilde ze mensen in huis nemen. ‘Takecarebnb vroeg of het ook status­houders mochten zijn, ik heb natuurlijk ja gezegd. Tussen Kamal en mij ging het gelijk goed. Hij is vriendelijk en attent. Kamal heeft een heel ander ritme dan ik. Hij is vooral een nachtmens. Daar heb ik geen last van hoor, hij doet heel zachtjes. We eten bijna nooit samen, daar komt het gewoon niet van. Ik ben drukbezet en Kamal heeft zijn eigen activiteiten. Ik werk thuis en heb regelmatig zoombijeenkomsten. Dan wil ik graag dat Kamal zijn eigen ruimte opzoekt, maar dat doet hij uit zichzelf vaak al. We zijn twee keer samen uit geweest, naar The Analogues in de Ziggo Dome en naar een eerbetoon aan de Libanese Fairuz, een van de beroemdste zangeressen van het Midden-Oosten. Toen hebben we samen gedanst. Kamal heeft me ook een keer meegenomen naar MKZ, een communityrestaurant waar hij elke donderdag eet. Daar heb ik zijn vrienden ontmoet. En we drinken vaak samen koffie.” Kamal: “Dan voeren we lange gesprekken.”

Kamal rondt binnenkort zijn communicatiestudie af en is optimistisch over zijn toekomst. “Jolijns dochter woont met haar man en kind boven ons. Die zijn hier regelmatig over de vloer en ik heb daardoor het gevoel dat ik bij de familie hoor. Dat is fijn. Ze zijn warm en genereus en hebben zelfs een naambordje met mijn naam bij de voordeur gehangen.”

Abiola (33) woonde bijna een jaar bij Nora (68) in Nieuw-West ‘Ik ben door hem milder gaan denken’

Nora en Abiola. Beeld Anneloes Pabbruwee

“Mama, slecht nieuws, ik heb een huis,” zei Abiola onlangs tegen Nora. Inmiddels noemt zij hem haar derde zoon. “Toen veel mensen Oekraïners in huis wilden nemen, was ik verontwaardigd. Waarom nu wel? Abiola zag dat anders en zei: ‘chill out Nora. Het is begrijpelijk, die mensen hebben dezelfde huidskleur en hun cultuur voelt voor Nederlanders meer vertrouwd.’ Ik ben door hem milder gaan denken. We hebben het goed getroffen met elkaar.”

De uit Nigeria afkomstige Abiola is dankbaar dat Nora zo open is. “We praten veel, over de Nederlandse samenleving, gender, wereldpolitiek. We zijn het niet altijd eens, maar het is verrijkend.” Ze wandelen door de duinen, gaan naar concerten en kijken Netflix, met poes Chilipepper op schoot – Abiola is dol op haar. Hij loopt stage bij het Internationaal Strafhof, volgt taallessen en heeft een bijbaan omdat hij geen stagevergoeding krijgt. Nora, gepensioneerd huisarts, vindt dat absurd. “Hij werkt soms wel honderd uur per week.”

Ergernissen worden direct uitgesproken. “Abiola had een keer een Afrikaans aardappelgerecht gemaakt. Het was niet te eten en de hele keuken stonk.” Ze kunnen er hartelijk om lachen. Ze vierden kerst met een grote groep familie van Nora. “Om twee uur ’s nachts vond ik het welletjes, maar Abiola ging nog mee naar een afterparty.” Abiola lacht. “Het was heel tof.”

Nora vindt de verrechtsing en ongastvrijheid van Nederland erger worden. “Een statushouder in huis nemen vind ik een mooie manier om bij te dragen aan meer wederzijds begrip.” Ze maakt zich zorgen dat de Europese Unie door de toenemende vluchtelingenstroom uit elkaar valt. Abiola: “Ik begrijp het niet. Er is een economische noodzaak voor migratie. Ik heb vijf jaar in een azc gezeten en mocht niet werken. Doodzonde.” Onlangs studeerde hij af in internationaal strafrecht, internationaal publiekrecht had hij al eerder afgerond. Via Nora kwam hij in contact met een van de directeuren van Vluchtelingenwerk Nederland, met wie hij gesprekken voert over wat beter kan aan het asielbeleid. “Ik weet niet wat de toekomst brengt. Misschien word ik ooit diplomaat. Eerst wil ik in Amsterdam een bestaan opbouwen. Een Nederlandse moeder heb ik al.”

Eyad (26) en Yazan (24) logeren twee maanden bij Marion (68) en Jang (65) in Amsterdam-Noord ‘Het klikte enorm, dus het proeflogeren hebben we overgeslagen’

Jang en Marion, op de voorgrond Eyad en Yazan, die onherkenbaar in beeld wilden. Beeld Anneloes Pabbruwee

“In het azc voelden we ons niet veilig,” zegt Yazan. Hij en zijn partner leerden elkaar kennen in Syrië. Omdat het daar onveilig is voor homo’s, vluchtten ze voor veel geld via Libanon naar Nederland. Een bewuste keuze: “Het is een tolerant land en het eerste homohuwelijk vond hier plaats,” glimlacht Yazan. Ze hoorden over de mogelijkheid om bij mensen thuis te logeren en meldden zich meteen aan. Jang: “Het klikte enorm met Yazan en Eyad. Het proeflogeren hebben we daarom overgeslagen.” Marion: “Die chemie is niet uit te leggen, net als met verliefdheid.”

Jang grapte onlangs dat hij de gemeente zou verzoeken om deze jongens voorlopig geen huis te geven. Toeval bestaat niet: een paar weken later kregen Yazan en Eyad een flat in Nieuw-West. “Geweldig voor hen, maar ik vind het zo erg dat ze weggaan,” zegt Marion geëmotioneerd. Eyad pakt haar hand en houdt die minutenlang vast. “Marion en Jang voelen als familie en we blijven elkaar zeker zien. Met onze ouders in Syrië hebben we gelukkig wel contact, maar zij weten niet dat Yazan en ik een liefdesrelatie hebben. Dat zou gevaarlijk zijn: er wonen ook familie­leden in Nederland en die zouden dat niet accepteren.”

“Hier maken we ook nare dingen mee. We lopen nooit hand in hand, maar ik viel een keer in de trein in slaap met m’n hoofd op Yazans schouder. Een man schold ons uit in het Arabisch en trok zelfs een mes. We hebben 112 gebeld en de politie heeft ons goed geholpen.”

Marion, die piano speelt en muziekles geeft, nam haar gasten mee naar een concert van Sounds of Change, dat kinderen in oorlogssituaties helpt door middel van muziek. Yazan: “Ik heb in Syrië veel mensen verloren en dacht dat Nederlanders niet geïnteresseerd waren in onze burgeroorlog, maar we raakten bij het concert in gesprek en toen bleek dat mensen juist meeleefden. Dat heeft me goed gedaan.”

Op haar verjaardagsfeest speelde Marion piano, ze improviseerde en opeens zong Yazan mee. Jang: “Hij zong Imagine, hoe toepasselijk, en veranderde de tekst in een ode aan Marion. Alle gasten waren zeer ontroerd.”

Marion: “Eyad is een geweldige kok. Hij maakte voor dat feestje borden vol heerlijke Syrische hapjes. Hij vond het gek dat wij kaarsen aanstaken. Dat doen ze in Syrië alleen als de elektriciteit uitvalt. Elke woensdag kookt hij.” Jang: “Eyad droomt van een eigen restaurant. Marion zou daar dan af en toe piano spelen, Yazan zingen en ik maak de website.”

Bürhan (28) en Șeyma (27) logeren 11 maanden bij Elsje (40) en Yves (44) in Amstelveen ‘In het begin evalueerden we wekelijks’

Van links naar rechts Elsje, Bürhan, Șeyma en Yves Beeld Anneloes Pabbruwee

“Mijn ouders hadden regelmatig gasten over de vloer, vaak voor langere tijd,” zegt Elsje. “Yves is van Joodse komaf en geboren in Roemenië. Mijn familie woont overal ter wereld en is heel erg internationaal georiënteerd. Gastvrijheid zit in ons DNA en wij willen dat ook meegeven aan onze zoontjes Gabriel en Benjamin.”

Ze waren niet eerder op het idee gekomen vluchtelingen op te nemen, dat ontstond door de oorlog in Oekraïne die zo dichtbij kwam. “Het is nooit te laat om iets goeds te doen,” zegt Yves.

Bürhan en Șeyma zijn blij met hun gastgezin. Het jonge Turkse echtpaar heeft twee kamers in het ruime hoekhuis in Amstelveen. Șeyma schiet vol als ze vertelt hoe welkom zij zich voelt. “Yves en Elsje zijn heel erg lief en hebben een groot hart. En ik heb veel geleerd over de Nederlandse cultuur.” Bürhan: “In Turkije gaan ouders heel anders met kinderen om. Gabriel en Benjamin gaan met hun ouders mee naar concerten en de bibliotheek.”

Door haar werk bij de universiteit, in een internationale omgeving, wist Elsje al het een en ander over de Turkse cultuur. “Toch is het anders als iemand bij je in huis woont. Zo mocht ik bijvoorbeeld mee naar een henna-vrijgezellenfeest van een vriendin van Șeyma.”

De kinderen vinden het jammer dat Bürhan en Șeyma straks ergens anders gaan wonen. Gabriel voetbalt met Bürhan en ze spelen samen het kaartspel Uno. Het jonge stel past af en toe op. Daardoor breiden zij hun Nederlandse woordenschat uit, een win-winsituatie.

Ze eten vaak samen, maar niet altijd. De gasten eten halal en het gezin vegetarisch, dat gaat prima samen. Yves: “In het begin evalueerden we wekelijks, maar omdat er weinig te bespreken viel, zijn we daar al snel mee gestopt. Als de kinderen in bed liggen, praten we vaak nog even met Bürhan en Șeyma.” Elsje: “Dan denken we mee over praktische zaken als stages, sollicitaties en woonruimte. We zijn ook mee geweest naar hun diploma-uitreiking.”

Binnenkort verhuizen de logees naar Huissen, vertelt Elsje, omdat ze daar sneller woonruimte konden vinden. “Ik ga ze straks echt missen.”