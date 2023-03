Zij maakten van de tralies en celdeuren uit de Bijlmerbajes een tafelcollectie

Mahunda Sinyangwe: ‘Het is ook een soort duurzaamheidsmissie om mensen anders te laten kijken naar ‘afval’.’ Beeld Studio T300

Jullie hebben een bijzondere band met de Bijlmerbajes.

“Ja, toen die antikraak werd verhuurd waren we huisgenoten op afdeling T300, we woonden allebei in twee cellen.”

En op een dag dachten jullie...

“Mpeka is meubelmaker en toen hij eens langskwam, merkte hij op hoeveel prachtig materiaal er eigenlijk aanwezig was daar. Hij vroeg: ‘Wat gaat daarmee gebeuren na de sloop?’ Vanaf dat moment zijn we serieus gaan nadenken. En toen we contact zochten met de projectontwikkelaar van het Bajeskwartier kregen we eigenlijk alle creatieve vrijheid – en heel veel materiaal.”

Zagen jullie in de gymzaalvloer meteen een tafelblad?

“We zagen wel snel wat we waarvoor wilden gebruiken. Hoe beter vang je het verhaal van de Bijlmerbajes dan met een celdeur? En de tralies, ook zo’n specifiek onderdeel, daar móesten we een frame van maken. En bij een van de andere tafels werd de gymvloer het tafelblad. En, ja: we hebben nog heel veel vierkante meter gymvloer en tralies liggen om meer tafels te maken. Het is ook een soort duurzaamheidsmissie om mensen anders te laten kijken naar ‘afval’.”

Hoe was het om in de Bijlmerbajes te wonen?

“In het begin ben je heel erg onder de indruk van de historie, je denkt: wow, hier is zó veel gebeurd. Later wordt het gewoon je thuis.”

En die historie is nu vereeuwigd in deze collectie.

“Precies. We zijn ook in gesprek om een van de tafels terug te laten plaatsen in de openbare ruimte in de buurt, ook als eerbetoon naar de plek waar ze vandaan komen.”

De tafels van Studio T300 worden op aanvraag gemaakt.