Zij maakten in 24 uur een app die ingewikkelde brieven simpel maakt

Beeld Sterre Kranenburg

Wat gebeurt er ook alweer op zo’n hackaton?

“Bij deze AI Hackaton was de vraag: wie kan in 24 uur het leukste, creatiefste, bijzonderste ding maken met kunstmatige intelligentie, oftewel AI. Sommige mensen, zoals ik, komen er met een idee en door middel van een pitch hoop je mensen te vinden die daarmee aan de slag willen gaan. Zo kwamen er een paar superslimme jongens naar mij toe die zeiden: ‘Wij gaan jou helpen.’”

Want u wil van ingewikkelde brieven af?

“Ik heb bij de gemeente Amsterdam op de afdeling zorg gewerkt, en weet dat veel mensen moeite hebben om alle brieven te lezen en begrijpen. Daar kan een hoop ellende uit voortkomen. In Nederland zijn 2,5 miljoen mensen laaggeletterd, die groep wilde ik helpen. Hoe gaaf zou het zijn als je zo’n brief gewoon kan scannen en de tekst vervolgens voor je versimpeld wordt?”

Dat klinkt mij ook wel goed in de oren!

“Ja, we krijgen veel reacties van mensen die helemaal niet laaggeletterd zijn, maar de app toch willen gebruiken. Er is meer herkenning van het probleem dan ik had verwacht.”

Toch is de app nog niet te downloaden.

“Deze eerste versie is in 24 uur gemaakt en moet nog verbeterd worden. Al zijn we wel verrast over hoe goed het resultaat nu al is, maar soms ontbreekt in de versimpelde tekst nog belangrijke informatie.”

Jullie wonnen er al wel de ‘Most Mind Blowing’-prijs mee.

“Er werden nog veel meer goede dingen gemaakt hoor, maar het is hartstikke leuk dat wij ook in de prijzen vielen. Dat was, nou ja... redelijk mind blowing.”