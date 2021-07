Zij kiezen voor een opleiding verpleegkunde: ‘Het applaus voor de zorg was een extra aanmoediging’

Te lage salarissen en hard bikkelen? Corona of niet: deze jongeren kiezen voor een verpleegkunde-opleiding. ‘Je kunt iemand echt helpen.’

Het afgelopen jaar kregen artsen en verpleegkundigen veel aandacht en waardering. Het land applaudisseerde en de politiek deelde bonussen uit. Tegelijkertijd waren er verhalen over ­hoge werkdruk, volle ziekenhuizen en te ­lage salarissen. De pandemie legde het tekort aan verplegend personeel bloot.

Toch zijn er juist dit jaar veel jongeren die kiezen voor een carrière in de zorg. Afgelopen september begonnen ruim negenduizend Nederlanders aan een hbo-opleiding verpleegkunde. Dat is een stijging van 12 procent ten ­opzichte van het jaar daarvoor. Het mbo-onderwijs volgt deze trend niet; daar bleef de instroom met ruim tienduizend nieuwe studenten stabiel.

Extra klassen

Mirjam van Leeuwen (39), docent en instroomcoördinator bij hogeschool Inholland, is niet verbaasd over deze cijfers. Op haar school beginnen na de zomer dertien klassen met nieuwe leerling-verpleegkundigen. Vorig jaar waren dat er elf. “De opleiding wint aan populariteit,” bevestigt Van Leeuwen. “Zowel onder jongeren als onder zij-instromers.”

Ook op het ROC Amsterdam is de opleiding verpleegkundige populairder dan ooit. Er komen in september drie of vier extra eerste klassen. De school wijkt daarmee af van het landelijke beeld van de instroom op het mbo. Jane ­Garib, docent en intakecoördinator, vermoedt een verband tussen het grote aantal aanmeldingen en het onderwijs op afstand. “In het eindexamenjaar maken vmbo’ers vaak een ­beroepskeuzetest,” zegt ze. “Die is behoorlijk rechttoe rechtaan. Er wordt gevraagd of je een zorgzaam karakter hebt, en als je ‘ja’ antwoordt, krijg je het ­advies om voor een opleiding verpleegkunde te kiezen. Normaliter bespreken de scholieren zo’n uitslag uitgebreid met hun mentor, maar online is dit natuurlijk lastiger. Misschien hebben veel jongeren daarom gekozen voor verpleegkunde; de voor de hand liggende optie.”

Meer waardering

Er is niet onderzocht of de groeiende populariteit van de opleiding verpleegkunde direct te maken heeft met de pandemie. Op hogeschool Inholland en het ROC Amsterdam was al langer sprake van een stijgende lijn; die is in elk geval door corona niet doorbroken.

Van Leeuwen: “Enerzijds verschenen in de media verhalen over zorgmedewerkers die nauwelijks tijd hadden om naar het toilet te gaan, en foto’s van ic-verpleegkundigen met blauwe drukplekken van de beschermende maskers. Anderzijds werd dankzij corona benadrukt hoe ­belangrijk, zinvol en mooi het beroep van verpleegkundige is. Misschien heeft dat mensen aangemoedigd om voor een carrière in de zorg te kiezen.”

Ook Garib is blij met het nieuw verworven respect voor de verpleegkunde. Toch wil ze een kanttekening plaatsen: “Waardering is er in woorden, maar er staat nog geen beloning tegenover. De salarissen moeten omhoog. Dan zullen nog meer jongeren zich aanmelden voor een zorgopleiding en wordt het personeelstekort eindelijk opgelost.”

Tycho Konings: ‘Zelf heb ik ook staan klappen, absoluut.’ Beeld Nina Schollaardt

Tycho Konings (16)

Begon in februari aan de opleiding mbo-verpleegkunde in Amsterdam.

“In dit beroep kun je iets goeds doen. Een dokter maakt patiënten beter, maar als verpleegkundige zorg je voor mensen. Je mag ook nooit zeggen: ‘Het komt allemaal goed.’ Want dat weet je niet. Je bent als verpleegkundige niet bezig met de ziekte, maar vooral met de mensen zelf. Daardoor is het heel persoonlijk en kun je iemand echt helpen.

Dankzij corona is er nu veel meer waardering voor ons beroep. Vorig jaar heeft heel Nederland geapplaudisseerd voor de zorg. Ik vond dat indrukwekkend. Het was alsof we met z’n allen dankjewel zeiden tegen de mensen die zo hard werken in de ziekenhuizen. Zelf heb ik ook staan klappen, absoluut.

Het was precies in die periode dat ik een opleiding moest kiezen. Ik zat in 4-havo, maar het was al duidelijk dat ik het jaar niet zou halen. Blijven zitten wilde ik niet, en dus ben ik overgestapt naar mbo4. Even heb ik nog getwijfeld tussen verpleegkunde en een sportopleiding. Het applaus voor de zorg was toen zeker een duwtje in mijn rug, een extra aanmoediging om me aan te melden. Maar uiteindelijk had ik ook zonder corona voor verpleegkunde gekozen.”

Nina Broerse: ‘Je betekent iets voor mensen, en dat is belangrijker dan een hoog salaris.’ Beeld Nina Schollaardt

Nina Broerse (18)

Begint in september aan de opleiding hbo-verpleegkunde in Amsterdam.

“Ik heb altijd al geweten dat ik de medische kant op wil. Eerst dacht ik aan verloskunde, maar die studie heeft een strenge selectie waar ik niet doorheen kwam. Nu begin ik in september aan een hbo-opleiding verpleegkunde. Dat lijkt me eigenlijk nog leuker.

Verpleegkundige is een belangrijk beroep. Tijdens de pandemie is dat nog maar eens duidelijk gebleken. Ik vond het mooi dat iedereen stond te klappen voor de zorg; je merkt echt dat het beroep meer waardering krijgt vanuit de maatschappij. Omdat ik zelf ook voor een zorgopleiding kies, voelt dat als een opsteker.

Toch heeft corona uiteindelijk weinig invloed gehad op mijn studiekeuze. Als baby had ik last van mijn darmen en heb ik zelf een paar dagen in het ziekenhuis gelegen. Mijn ouders waren toen zo blij met de lieve verpleegkundigen; daar hebben ze het nog weleens over. Dat verhaal heeft mij – meer dan de pandemie – doen besluiten dat ik in de zorg wil werken. Het liefst als kinderverpleegkundige. Je betekent iets voor mensen, en dat is belangrijker dan een hoog salaris.”

Melissa Hathie: ‘Er horen ook nare klusjes bij: incontinentieluiers verschonen lijkt me bijvoorbeeld lastig.’ Beeld Nina Schollaardt

Melissa Hathie (18)

Begon in februari aan de opleiding mbo-verpleegkunde in Amsterdam.

“Ik heb lang getwijfeld of ik deze opleiding wilde doen. Ik ben zorgzaam en sociaal; dat zijn eigenschappen die ik goed kwijt kan in dit werk. Tegelijkertijd was ik een beetje bang voor de zorg. Bij dit beroep horen ook nare klusjes. Ik houd best van oude mensen, maar het verschonen van incontinentieluiers lijkt me bijvoorbeeld lastig.

Ik kan me best voorstellen dat corona voor veel mensen een reden is om voor een zorgopleiding te kiezen. Zeker omdat iedereen nu weet dat er een tekort is aan zorgpersoneel. Toch speelde dat voor mij geen grote rol, en dat is juist wel goed. Als je alleen vanwege media-aandacht voor de zorg kiest, heb je misschien niet genoeg motivatie. Je moet het wel echt willen.

Zelf weet ik inmiddels dat de opleiding verpleegkunde bij mij past. Ik doe dit werk vanuit een passie. In de media wordt vaak gezegd dat verpleegkunde een zwaar beroep is. Dat klopt, maar daar laat ik me niet door afschrikken. Het is altijd beter om werk te doen waarvan je houdt, zelfs al is het zwaar.”