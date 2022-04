Zij hebben heel veel zin in Koningsdag – ‘Superhard feesten omdat het eindelijk weer kan’

De vrijmarkt, grote feesten, de grachten vol bootjes – deze Amsterdammers hebben er extra veel zin in (of juist niet). ‘Koningsdag is een van de leukste dagen van het jaar, vooral als de zon schijnt.’

Silvia Rodriguez (36, front-end developer) en Marylou Penne (34, rollerskatedocent, dj en performer) Rijden op Koningsdag met rollerskatecrew Head over Wheels door de stad

SR: “In februari hebben we een diverse rollerskatecrew opgericht. We zijn met zijn negenen en kennen elkaar van het rollerskaten in de stad.”

MP: “Ik kom uit Parijs en woon nu vijf jaar in Amsterdam. Toen ik voor het eerst Koningsdag vierde met mijn Nederlandse vriend en zijn vriendengroep vond ik het meteen geweldig. Ik kocht toen een oranje kroon die ik nu ook de hele dag ga dragen.”

SR: “Tijdens mijn laatste Koningsnacht, voor corona, viel ik van mijn fiets en brak ik mijn rib, maar ik feestte gewoon door. Toen moest ik Koningsdag missen. Daarom heb ik er dit jaar extra veel zin in. Koningsdag doet me denken aan het carnaval in Cadiz in Andalusië, waar ik vandaan kom.”

MP: “We trekken bijna allemaal een oranje outfit aan en zo gaan we op ­rollerskates de stad door. Daar waar lekkere muziek wordt gedraaid, geven we een pop-upshow. We eindigen bij Eye, waar de Amsterdamse skate­community altijd samenkomt.”

SR: “Rollerskaten staat voor ons voor vrijheid en empowerment. De adrenaline die het geeft is echt verslavend.”

MP: “Onze droom is om deze zomer met Head over Wheels op festivals als Milkshake op te treden. Koningsdag is onze aftrap”

Rosanne Bakker Schut (30) en Lot van Bemmel (53) Vormen samen het dj-duo Dykes on Decks en organiseren dit jaar het Koningsdagfeest bij het Homomonument, Lesbique

Roos Bakker Schut (l) en Lot van Bemmel op de trap van het Homomonument. Beeld Daphne Lucker

RBS: “Twee jaar geleden werden we door de stichting Homomonument gevraagd om ons feest Lesbique op Koningsdag onder aan de Westertoren te organiseren. Een enorme eer, maar toen gooide ‘Corrie’ roet in het eten. Nu gaat het alsnog door en daar hebben we ontzettend veel zin in!”

LvB: “Corona was een moeilijke tijd voor heel veel mensen, vooral jongeren, maar voor de lhbtq-gemeenschap was het vaak ook lastig, omdat er nergens een veilige plek was om elkaar te ontmoeten. Nu kunnen we gelukkig weer samenkomen.”

RBS: “Het Homomonument is dé plek in de stad voor queers om elkaar te ontmoeten. Op dagen als 4 en 5 mei, maar ook op Koningsdag. Iedereen kan daar volledig zichzelf zijn, of je nu in spijkerbroek komt, in glitters of als extravagante paradijsvogel.”

LvB: “Met onze Lesbique-feesten in Club Church spreken we veel queervrouwen aan, maar we zijn er voor de hele lhbtq-community. Meestal staan we zelf achter de draaitafels, maar nu zijn we backstage aan het werk en staan er andere dj’s, zoals Doppelganger en Juliana X en performers als dragking Jamal Le Coque.”

RBS: “We gaan er een fantastisch feest van maken, waar elke Amsterdammer die de lhbtq-community een warm hart toedraagt van harte welkom is.”

Sarah Vreeken (19) Eerstejaarsstudent product design aan de HKU

Sarah Vreeken. Beeld Daphne Lucker

“Mijn hele leven geniet ik al mee van Kingsland, het feest dat op Koningsdag naast ons huis in de RAI wordt gevierd. Het ziet er zo gezellig uit dat ik al een paar jaar aan het aftellen was om er eindelijk zelf heen te kunnen. Toen ik achttien werd, was er corona en ging het feest niet door. Dit jaar zou ik erheen gaan met een goede vriend, maar dat plan viel in het water omdat hij dacht dat het overdag was en ’s avonds al andere plannen heeft.

Veel vrienden gaan met Koningsdag twee dagen lang superhard feesten omdat het eindelijk weer kan, dus ik kan altijd nog ergens aanhaken, maar mijn oma van 76 heeft het me eigenlijk afgeraden. In mei gaan we samen naar New York en de inreisregels van de VS zijn extreem streng: je komt het land alleen binnen met een negatieve pcr-test. Ik mag dus écht geen corona krijgen. Er zit niets anders op dan weer aftellen naar volgend jaar: dan ga ik wél naar Kingsland en wordt het extra leuk! En na New York valt er in Amsterdam nog genoeg te feesten, want na twee jaar corona wil iedereen helemaal losgaan – het maakt niet uit wanneer, zelfs op maandagavond staan er nu rijen voor de clubs.”

Ivo ‘Trash’ van Rijswijk (37) Organiseert het Vorst in de Grond Fest in het Patronaat in Haarlem, met acht punkbands, zoals Azijnpisser en Tense Reaction

Ivo Trash. Beeld daphne Lucker

“Acht jaar geleden ben ik gestart met Vorst In De Grond Fest, met het idee dat er voor niet-monarchisten ook wat te beleven moet zijn. Je kunt je er tijdens Koningsnacht het licht uit de ogen zuipen zodat je de volgende dag helemaal niets hoeft mee te krijgen van het spijkerpoepende, koekhappende geweld van de vrijmarkt.

Dat we in Nederland anno 2022 nog een koning als staatshoofd hebben, is natuurlijk idioot. We zijn zogenaamd gelijk, maar het koningshuis hoeft geen belasting te betalen en krijgt absurde hoeveelheden geld toegestopt voor het doorknippen van lintjes.

Voor de poster van Vorst in de Grond Fest tekende Roel Smit een poedelnaakte Willem-Alexander met een bit in zijn mond, die wordt bereden door een punk-dominatrix. De slogan voor het festival leende ik van verlichtingsdenker Diderot: ‘De mensheid zal pas vrij zijn als de laatste koning is opgehangen met de ingewanden van de laatste geestelijke.’

Tijdens de avond wordt er via mijn organisatie Minor Operation Donations geld opgehaald voor Choose Love, een organisatie die wereldwijd vluchtelingen helpt. Dj-duo Professional Againsters draait punk en garage-rock-’n-roll.

Zelf heb ik meestal een gigantische kater op Koningsdag. Ik kom dan alleen mijn bed uit om naar een ander punkfeest te gaan, in Haarlem of bij café The Minds in Amsterdam. ‘Oranje onder!’, dat is mijn motto.”

Eli Geense (8) en Benjamin Huurdeman (9) Beste vrienden, gaan dit jaar voor het eerst Koningsdag vieren

Eli Geense (l) en Benjamin Huurdeman. Beeld Daphne Lucker

BH: “Ik kan me niet herinneren dat we eerder Koningsdag gevierd hebben. Ik weet ook niet precies wat het is, alleen dat de koning dan jarig is en iedereen oranje draagt.”

EG: “Is oranje soms de lievelingskleur van de koning? Op Koningsdag viert iedereen feest, ik weet zeker dat we in de Westerstraat veel dronken mensen zullen tegenkomen.”

BH: “In Duende, het restaurant van papa, is het de avond ervoor ook al feest.”

EG: “We gaan voor het eerst spullen verkopen, zoals mijn Pokemonkaarten. Ik heb er wel driehonderd en ik ga ze voor 1 euro per stuk verkopen. Mama zegt dat ik dan 8 voor 10 euro moet doen. Ik vind dat gek, maar ze legde uit dat je moet handelen op Koningsdag.”

BH: “De avond ervoor tekenen we een plekje met stoepkrijt. Eli zag iemand die dat een week geleden al deed, maar als het dan gaat regenen, kan hij weer opnieuw beginnen!”

EG: “Als het regent, bouwen we een dakje van paraplu’s. Van het geld dat we verdienen, wil ik een vingerskateboard kopen, of Vansspullen.”

BH: “Ik wil spulletjes voor mijn kamer kopen, of een Legoauto.”

EG: “En als we geen zin meer hebben om te verkopen, gaan we gewoon naar de Noorderspeeltuin.”

Carlos Vigelandzoon (DJ Carlito, 51), zijn dochter Tara (9) en haar vriendin Alma Talgam (8) Staan op de vrijmarkt in het Vondelpark

Van links naar rechts Alma, Carlos en Tara. Beeld Daphne Lucker

CV: “Vroeger draaide ik altijd op Koninginnedag. Mijn mooiste herinnering is een feest dat ik organiseerde op een tijdelijke brug over het Singel, recht voor de Roxy. Sinds ik vader ben, combineer ik het deejayen en samen met de kinderen naar de vrijmarkt gaan. Voor corona stond onze zoon altijd met een grabbelton en spulletjes in het Vondelpark. Na afloop gingen we dan samen eten bij Mesut op de Rozengracht. Dit jaar pakken we die traditie gewoon weer op.”

TV: “Ik kan me dat niet meer herinneren, ik was toen nog klein. Dit is de eerste keer dat ik zelf spulletjes ga verkopen. Papa en ik zijn vorige week al begonnen met verzamelen, want we hebben heel veel spullen die weg mogen. We gaan ons oude speelgoed verkopen, boeken en spelletjes. En wat kleren, maar de meeste heeft mama al aan vluchtelingen uit Oekraïne gegeven.”

AT: “We gaan ook loombandjes maken, koekjes en cupcakes bakken en limonade verkopen. En ik ga zingen en Tara gaat dansen. Ik heb in Tel Aviv gewoond en daar ging ik op zondag naar de Nederlandse School. Daar deden we ook aan Koningsdag: koekhappen, spullen verkopen en meedoen met de Koningsspelen.”

CV: “Koningsdag is een van de leukste dagen van het jaar, vooral als de zon schijnt. Daarna kan de zomer écht losbarsten.”