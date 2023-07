Zij hangt briefjes op in Amsterdam: ‘Spreek mijn voicemail in en misschien maak ik er een nummer van’

Beeld Shutterstock

Voicemails als inspiratiebron?

“Ja! Ik maakte al een tijdje elektronische muziek voor anderen, maar in covidtijd begon ik een eigen elektronische act. Ik wilde iets speciaals doen, waarmee ik dicht bij mensen kon komen. Zo kwam ik op het idee om post-its in het boekenkastje bij ons in de straat te leggen en mensen te vragen om hun gedachten daarop te delen. Vervolgens kwam mijn vriend op het idee van de voicemails.”

En dat werkte?

“Ik dacht dat er niemand zou bellen, maar ik deelde het op social media en die video had ineens twee miljoen views. Mijn voicemail was helemaal vol. Met dronken Engelse toeristen, maar bijvoorbeeld ook met een moeder die vertelde over haar dochter die een gehoorapparaat nodig had. Ik hang mijn flyers overal in Amsterdam op en geef ze soms mee aan bevriende dj’s in het buitenland, die ze daar verspreiden. Zo komen er steeds meer bijzondere verhalen binnen.”

Wanneer is een voicemail geschikt voor je muziek?

“Ik kies mooie, maar ook grappige berichten. Vorige week sprak een Britse man in: ‘Hello, I’ve lost Derek. Have you seen Derek? Derek?’ Toen kreeg ik direct een leuke beat in mijn hoofd en na twee uur werken in het Westerpark, had ik een nummer.”

Je nummers zijn in het Engels, mogen we ook in plat Amsterdams inspreken?

“Dat mag zeker! En dat gebeurt ook. Lang niet alles wat ik maak, breng ik uit. Ik pas mijn shows aan op de plek en het land waar ik sta. Laatst draaide ik in de A’DAM Toren, toen kwam er ook Jordaans voorbij.”