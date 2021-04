Zij gaan elke week wandelen voor PS: ‘De stad is meer dan een kijkdoos’

Floor van Spaendonck en Gijs Stork. ‘De verhalen liggen op straat.’ Beeld Jan Willem Kaldenbach

Het begon voor Floor van Spaendonck en Gijs Stork zoals voor veel mensen in coronatijd: met even een frisse neus halen. “Maar toen we dat vijftien keer hadden gedaan wilden we wat anders dan het ommetje in de buurt,” zegt Stork. Dus gingen ze op zoek naar een doel, en stippelden ze hun wandelingen van tevoren uit. Van Spaendonck: “Dan vonden we een waanzinnig mooie kerk ergens ver in West, en gingen we daarheen. Op een gegeven moment liepen we wel 25.000 stappen per dag.”

Stork en Van Spaendonck zijn goede vrienden die elkaar kennen uit de kunst- en cultuurwereld. Stork is co-initiator van Salon, een platform voor design en ambacht. Ook zet hij zich in voor de queer community, onder meer voor Queer Currents, waarin cultuurprojecten vanuit die ­gemeenschap aandacht krijgen. Van Spaendonck is voormalig directeur van Cinekid en ­is nu directeur van Bureau Europa, een museum en platform voor architectuur en ­design in Maastricht.

De afgelopen tijd was ze meer in Amsterdam dan in Maastricht en werkte ze veel bij Stork thuis, in de binnenstad. Stork: “We zaten acht uur lang achter Zoom, het was heel fijn om dat af te wisselen met een rondje door de buitenlucht.” Voorheen bezochten ze ­samen veel musea en galeries, maar nu die dicht zijn moeten ze het met de stad doen. “Ook dat bleek superleuk met z’n tweetjes, we wezen elkaar continu op wat we zagen. ‘Heb je dat raam gezien?’ of ‘Wat is dat voor gekke gevel?’” zegt Stork.

Van Spaendonck: “Gijs’ familie heeft een lange geschiedenis in Amsterdam. Zijn voorouders hebben de halve grachtengordel bewoond en hij is een fanaat in het vertellen daarover.” Bijvoorbeeld over het koloniale verleden van zijn familie. Stork reisde naar Suriname om meer te weten te komen over die geschiedenis, en hoe je daar ­bewust mee om kunt gaan. Hij vertelt daarover in de tentoonstelling Slavernij van het Rijksmuseum.

Op de zon lopen

Ze lopen steeds andere routes om zo veel mogelijk nieuwe plekken te ontdekken. Van Spaendonck: “Soms dwalen we maar wat, en lopen we op de zon. Zo van: laten we hier linksaf slaan, zodat we niet in de schaduw wandelen.”

Stork maakt van elke wandeling foto’s voor op Instagram, Van Spaendonck zorgt voor een tekstueel verslag. Vanaf het begin levert dat veel reacties op.

Steeds vaker horen ze: je moet hier een boek van maken! “Maar dat was nooit onze intentie, het is gewoon leuk om onze wandelingen en onze visie op wat we tegenkomen te delen,” zegt Stork. Als Petra de Hamer, een oude bekende van Stork die onlangs wandelboekenuitgeverij Fjord ­opzette, hen benadert, gaan ze toch overstag. “Toen werd het ineens heel anders. Op sociale media je ervaringen plaatsen is leuk en behoorlijk vrijblijvend, maar als het een boek wordt moet alles – jaartallen, namen – kloppen,” zegt Stork.

Het boek, dat half mei verschijnt, bevat negen wandelingen van zo’n drie à vier uur waarin hun interesses – kunst, architectuur en geschiedenis – naar voren ­komen. Van Spaendonck: “We proberen niet volledig te zijn, maar ­delen in het boek ons enthousiasme over wandelen en ­onze fascinatie voor bepaalde onderwerpen.” Zo is er een wandeling met het thema moord en misdaad, langs plekken waar bekende Amsterdammers zijn gestorven en ­begraafplaatsen zoals Vredenhof. “We hebben allebei een voorliefde voor het lugubere.”

Wandeltips

De komende tijd zullen Stork en Van Spaendonck wekelijks een wandeling van ongeveer een uur voor PS maken. Hun belangrijkste boodschap voor de Paroollezer? “Geniet van de stad, want die heeft je zoveel te bieden als je echt goed om je heen kijkt,” zegt Van Spaendonck.

“Maar de stad is meer dan een kijkdoos,” vindt Stork. “Er is heel veel inhoudelijkheid en geschiedenis te vinden, de verhalen liggen op straat.” Hij noemt als voorbeeld tien stoeptegels in regenboogkleuren op de Mauritskade. “Als je dat opzoekt, blijkt dat het gaat om een initiatief van een kapper, samen met andere ondernemers in de buurt, ­tegen homogeweld.”

Na al dat wandelen hebben de twee tips in overvloed. Stork: “Ga niet over de grote wegen, maar juist door de kleine straatjes. En kijk écht om je heen, naar de grond, naar de gevels, naar alles wat je mist als je op de fiets zit.” Van Spaendonck voegt daaraan toe: “En houd het lekker bij de stad. Trek fijn zittende gympen aan, geen moeilijke schoenen; je bent niet aan het kamperen.”

Nog een tip van het duo: neem niet te veel mee op je tocht, maar zorg wel altijd voor een opgeladen telefoon. “Zodat je alles wat je opvalt kunt opzoeken. Dan ontdek je de verhalen van de stad pas echt.”

Floor van Spaendonck en Gijs Stork: Amsterdam door! Gijs & Floor – wandelen met een frisse blik op de stad. Uitgeverij Fjord, €22,50, verschijnt 15 mei 2021.