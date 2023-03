Zij doen vrijwilligerswerk in ruil voor een gratis woning in Amsterdam: ‘Ik ga elke week langs bij een demente man’

In ruil voor een woning een vast aantal uren vrijwilligerswerk doen in de buurt. Waar kan ik tekenen, zullen mensen denken. Aangesloten bij project VoorUit wordt het voor starters en studenten realiteit, al zijn het dan huizen die gerenoveerd of gesloopt moeten worden. Drie studenten delen hun ervaringen.

Actief in acht wijken VoorUit is een project van Stichting Studenten voor Samenleving. Zowel de stichting als het project VoorUit werd in 2008 opgezet om de leefbaarheid binnen ontwikkelingswijken in Amsterdam te verbeteren. In totaal zijn er 57 studenten en 10 starters uit Amsterdam aangesloten bij VoorUit. De studenten doen tien uur per week vrijwilligerswerk en de starters vijf uur per week, in ruil voor een gratis woonplek in de buurt. Ze organiseren kookclubs, taallessen, wandelmiddagen, fietslessen en meer in wijken die vanwege sloop, renovatie en nieuwbouw vaak versplinterd zijn. Woningcorporaties bieden de huizen aan; dat zijn vaak woningen die op de planning staan om gerenoveerd of gesloopt te worden. VoorUit is actief in acht wijken in Amsterdam: Banne-Zuid, Couperusbuurt, Jacob Geelbuurt, Molenwijk, Osdorp de Wildemanbuurt, Rivierenhuis, Slotermeer-Oost, Slotermeer-West en Slotervaart. Daarnaast zijn ze actief in Poelenburg en Peldersveld in Zaandam. De gemeente financiert het project. Met dat geld uit fondsen en subsidies betaalt VoorUit de buurtactiviteiten, de projectleiding en studentencoördinatoren. Een vergelijkbaar project in Amsterdam is Springlevend Wonen, opgezet door Academie van de Stad. Via Springlevend Wonen zetten studenten zich ook in om de leefbaarheid binnen hun wijk te verbeteren in ruil voor korting op hun woning of, als dit niet mogelijk is, een vrijwilligersvergoeding.

Noa Bos. Beeld Nina Schollaardt

Noa Bos (21), coördinator team Osdorp de Wildemanbuurt, Nieuw-West

‘Op ons koffie- en theemoment komen zo’n 30 à 40 mensen af’

“Per week besteed ik tien uur aan vrijwilligerswerk voor de buurt in ruil voor een woning, net als de andere studenten bij VoorUit. Hiervan besteed ik zeven uur aan het organiseren van activiteiten voor de buurt, één uur aan het vergaderen met mijn team, en twee uur aan mijn contactgezin. Voor die laatste twee uur ga ik elke week langs bij een demente man uit de buurt. Hij is erg eenzaam, dus elke week eten we samen een broodje en praten we wat. Andere studenten uit mijn team gaan bijvoorbeeld langs bij gezinnen voor huiswerkbegeleiding of om de kinderen voor te lezen.

Ik woon samen met mijn huisgenoot in een huis dat net gerenoveerd is. Wij hebben geluk, want de meeste huizen staan op de planning om gerenoveerd of gesloopt te worden. Voordat je in een huis wordt geplaatst, moet je een aantal vragenlijsten invullen. Op basis daarvan wordt er gekeken wie er goed zouden matchen als huisgenoten. Ze vragen bijvoorbeeld of je een vriend hebt die veel over de vloer komt en of je met iemand wilt wonen van hetzelfde geslacht.

Elke week organiseren we met ons team activiteiten voor de buurtbewoners, zoals fietslessen, Nederlandse taallessen, huiswerkbegeleiding of een wandeling. Onze populairste activiteit is het koffie- en theemoment ‘theetuin’, dat we iedere vrijdag organiseren. Daar komen nu zo’n 30 à 40 mensen per week op af. Sommige buurtbewoners bakken zelf iets of nemen iets mee wat ze kunnen uitdelen op vrijdag, zoals lekkere Marokkaanse thee.

Een keer in de twee weken organiseren we samen met het azc het ‘azc-café’ voor mensen uit de lhbtq-community. We spelen dan spelletjes of praten met elkaar. Op Coming Out Day vertelde iedereen bijvoorbeeld over zijn ervaring met uit de kast komen. Er kwamen heftige verhalen naar voren van mensen die gevlucht waren uit hun thuisland vanwege hun geaardheid.

VoorUit heeft mij heel veel plezier en energie opgeleverd. Ik vind het heel leuk om actief te zijn in de wijk waar ik woon. Voorheen woonde ik in de Beemster en kende ik nauwelijks mensen uit de buurt, en nu ken ik heel veel mensen terwijl ik in Amsterdam woon.”

Ischa Tijssens. Beeld Nina Schollaardt

Ischa Tijssens (22), coördinator team Molenwijk, Noord

‘Ik help een Syrische man met het verbeteren van zijn Nederlands’

“Ik kwam via een vriend van me in contact met VoorUit. Hij vertelde me over het concept en zei dat het vrijwilligerswerk echt iets voor mij zou zijn. Ik was toen net zonder huis komen te zitten, dus het kwam mij goed uit dat je bij VoorUit een gratis woonplek aangeboden krijgt. Je krijgt de woning natuurlijk niet helemaal voor niets, want we betalen ervoor door het vrijwilligerswerk dat we doen en de servicekosten voor de woning betalen we wel zelf. Toch denk ik dat je uiteindelijk een stuk goedkoper uitkomt dan als je zelf een woning zoekt in Amsterdam.

Ik kom zelf uit Noord en heb altijd al de behoefte gevoeld om verbetering aan te brengen in dit stadsdeel. Daarom heb ik deze buurt doorgegeven toen ze bij VoorUit vroegen welke woonbuurt mijn voorkeur had. Molenwijk bestaat uit twaalf flats, dus het is voor veel mensen lastig om andere buurtbewoners te ontmoeten. Daarom is een van de activiteiten die we in deze buurt organiseren met VoorUit een lobbyactiviteit. We kleden de portiek van een van de flats leuk aan met meubels, tapijtjes en planten. Elke week gaan we daar zitten om met bewoners in contact te komen.

In het begin keek iedereen ons nog achterdochtig aan, maar nu herkennen de flatbewoners ons en komen ze een praatje maken. Vaak vertellen ze ons over dingen die misgaan in de flat. Als we vaker dezelfde klachten binnenkrijgen geven we die door aan de huurcoöperatie die de woningen in de flat verhuurt.

Daarnaast werk ik mee aan projecten bij de OBA Molenwijk. Zo hebben we hier een digitaal spreekuur, waar mensen vragen kunnen stellen over hun tablet, laptop of telefoon. Ook besteed ik twee uur per week aan mijn contactgezin. Ik help een Syrische man met het verbeteren van zijn Nederlands door samen een koffietje te drinken en gesprekken te voeren.

Wat VoorUit mij oplevert? Vooral heel veel dankbaarheid vanuit de buurtbewoners. Ik heb altijd in de horeca gewerkt waar je vooral wordt aangesproken op je fouten, maar hier komen mensen vaak naar ons toe met de boodschap dat ze blij zijn met het werk dat we doen.”

Noach de Fretes. Beeld Nina Schollaardt

Noach de Fretes (23), coördinator team Slotermeer-West, Nieuw-West

‘Als energiecoach ga ik bij mensen thuis langs met bespaartips’

“Voordat ik in september bij VoorUit begon, woonde ik nog thuis bij mijn ouders. Nu woon ik samen met een ander teamlid uit Slotermeer-West in een appartement op tweehoog. Ik zit in totaal met zes studenten in een team dat zich inzet voor onze wijk. Dat er veel reuring is in onze buurt merkte ik al in de eerste maand, toen de politie inviel bij een woning. Toch is het ook een heel gezellige wijk en door VoorUit kom ik veel op plekken die ik normaal niet snel opzocht, zoals de lokale buurthuizen.

In onze buurt is het moeilijk om een hechte band tussen de bewoners te creëren omdat er veel mensen verhuizen vanwege verbouwingen en renovaties. Door de activiteiten die we organiseren met VoorUit zie je dat mensen gehecht raken aan elkaar en aan ons en dus ook vaker terugkomen. In het begin van het jaar hebben we een buurtfeest georganiseerd om iedereen te leren kennen. We merkten dat het moeilijk was om mensen consistent naar de activiteiten te laten komen, maar door mond-tot-mondreclame en door te flyeren in de buurt zorgen we dat de bewoners in ieder geval weten welke activiteiten we elke week organiseren.

Zelf organiseer ik elke dinsdag een kookclub voor kinderen uit de buurt en op vrijdag een koffie-ochtend waar vooral ouderen op afkomen. Daarnaast ga ik als energiecoach bij mensen thuis langs om ze te helpen met energievraagstukken en bespaartips. Ook doe ik mee aan het project ‘Maatje meer voor een Maatje minder’. Hiervoor ga ik elke week langs bij een kind met overgewicht om samen buiten te spelen of te sporten.

Op papier zijn we tien uur per week bezig met het vrijwilligerswerk, maar in de praktijk ben ik er meer tijd aan kwijt omdat de activiteiten verspreid zijn over de week. Toch zou ik VoorUit aanraden aan mensen die de kans hebben zich aan te melden. Naast dat je een gratis woning aangeboden krijgt, helpt VoorUit je om je meer open-minded op te stellen doordat je met mensen uit verschillende culturen en achtergronden in aanraking komt.”

Aanmelden en informatie via ikwilbij@vooruitproject.nl.