Zeventig soorten thee op tien vierkante meter

De weg was lang, maar de gedroomde theewinkel van Sevda Ayar (43) is er nu. Madame Chai begon als webshop en Ayar gaf theeproeverijen op een boot. Na twee jaar wachten op een pand, is iedereen nu welkom in het knusse winkeltje aan de Prins Hendrikkade.

In vijf stappen heb je de winkel wel doorlopen. Links staat over de hele lengte een zilveren kast met daarin 70 verschillende soorten thee. Aan de andere wand hangen halve tafeltjes met daarop mokken en theezeefjes.

In 2019 overleed Ayars elfjarige zoontje Koray aan kanker. Tijdens zijn ziekte was ze al veel met thee bezig. Ze rondde de opleiding tot theesommelier af en begon zelf thee te maken. “Koray kwam vaak kijken als ik thee maakte. Hij wilde heel graag dat ik een winkel zou openen. Dat het is gelukt, is heel bijzonder.”

Ayar gebruikt voor haar thee biologische ingrediënten die stuk voor stuk ergens goed voor zijn. “Zo is in de Ayurveda Kapha-thee koriander goed voor de spijsvertering, helpt gember tegen misselijkheid en werkt kurkuma ontstekingsremmend.”

Ayar: “In Nederland drinken mensen vaak thee voor de gezelligheid, maar oorspronkelijk werd thee gebruikt voor de gezondheid.”

De thee is in zakjes van 100 gram verkrijgbaar en de prijzen liggen tussen de 6,95 en 9,95 euro. Ook voor een cadeau zit je bij Madame Chai goed. Denk aan een pakket (vanaf €24) met verschillende soorten thee, chocola, koekjes of wierook, ter ontspanning.

