Zeven jaar aan smoesjes van James Worthy

Hans van der Beek doet elke dag verslag van feesten, presentaties en andere belangrijke bijeenkomsten in Amsterdam. Vandaag: de boekpresentatie van James Worthy.

Het is niet zo dat James Worthy en zijn nieuwe roman karig aandacht krijgen in deze krant, maar een volwassen man die zo schaamteloos romantisch durft te zijn, verdient elk kontje dat hij kan krijgen.

De boekpresentatie is in Paleis van de Weemoed, ook dat nog. Je kunt ook overdrijven, maar precies die rem heeft Worthy losgelaten.

Dat het uitgerekend om acht uur, de aanvangstijd, pist van de regen, is niet meer dan een gebbetje van God. Was sich liebt, das neckt sich.

Ik geef de auteur een hand en zeg: “Gefeliciteerd!”

“Ja, jij ook!” zegt hij.

Ik neem zijn felicitaties dankbaar in ontvangst, loop verder en denk even later: ik ook?

Waar heeft die man het over?

Vrolijkmakende verwarring. ­Volgens mij vat dat James Worthy prima samen.

Ik ga aan een tafeltje zitten. Het licht is bordeelrood, iets anders is er niet in het Paleis van de Weemoed. Een jongetje speelt met een plakkerig iets wat vroeger Slime heette. Het groene ding plakt inmiddels tegen het plafond boven het podium.

Dat moet er eentje van Worthy zijn.

Roel van Diepen krijgt het woord, want hij had de eer de laatste paar jaar de redacteur van dit boek te mogen zijn.

Worthy: “Zeven jaar.”

Van Diepen: “Daar kom ik nog op.”

En dat komt hij. Van Diepen heeft een lijstje dat hij ‘Zeven jaar aan smoesjes’ noemt. De eerste: een kind. Die reden noemt Van Diepen nog vrij plausibel, maar dat kan ook komen omdat het menneke het podium op rent om zijn vader een knuffel te geven.

Reden twee was de column in Het Parool en dan waren er nog Ibiza, Zeeland, Frankrijk – Worthy was graag op vakantie – en ondertussen ook nog de ziektes.

Buikgriep, hersenschudding, voedselvergiftiging, weer hersenschudding, een splinter in de ­vinger, diarree en ook vaak snot.

Van Diepen: “James had heel veel snot.”

Uiteindelijk mocht hij vrouw en kind verlaten om zeven weken op het Groningse platteland te schrijven, chocomelk te drinken en sigaretten te roken. Zeven versies later was dit boek er.

Van Diepen: “James? Mag ik jou feliciteren?”

Worthy: “Mag ik jóu feliciteren?”

De methode-Worthy, ik snap hem nu.

De auteur spreekt ook nog enkele woorden. Tegen zijn vrouw: “De moeder van mijn kind en de ­moeder van mijn dromen.”

Zaal: “Aaaaah.”

Tegen zijn zoon: “Superbedankt dat je bent geboren.”

Zaal: “AAAAAAH!”

Daarna gaan we zingen. Niet, hè? Hij doet het toch niet echt?

Jawel, we zingen You’ll never walk alone. Hij doet het echt, want hij is James Worthy.

Wat Boekpresentatie James Worthy

Waar Paleis van de Weemoed, Oudezijds Voorburgwal

Wie James Worthy, Willem de Bruin, Arie Boomsma, Oscar van Gelderen, Georgina Verbaan, Roel van Diepen, Ronald Ockhuysen

Wanneer Donderdag 26 september, 20.00 tot 23.00 uur Drank en spijs ***

Sfeer ****

Hans gaat voortaan ook verwarring zaaien: nee, jíj goedemiddag!

Familieportret. Vader James Worthy, zoon James (de zevende) en moeder Artie Premchand. Beeld Hans van der Beek

Wie stopt nog snel een peuk weg? A: auteur Marijn Schrijver. B: oud-Kamerlid Zihni Özdil. C: auteur/actrice Georgina Verbaan. D: all of the above. Beeld Hans van der Beek

Presentator Arie Boomsma, auteur Emily Reekers, ­Lebowski-uitgever Oscar van Gelderen en Paroolhoofdredacteur Ronald Ockhuysen. Beeld Hans van der Beek

Rapper Willem de Bruin (The Opposites), jeugdvriend van Worthy, en artiest Job Reuten (whatishappening­here), de man met het coolste jasje en de beste pornosnor van de avond. Beeld Hans van der Beek

Redacteur Roel van Diepen: “Zijn boeken zaten in het genre seks/humor, maar dat wordt na dit boek anders.” Met auteur Ivo Victoria. Beeld Hans van der Beek