Zelf koken tijdens de lockdown: ontbijt van Spaanse herders

Migas de pastor (2 tot 4 personen)

Ingrediënten

- 500 g witbrood, liefst van een paar dagen oud

- 100 g reuzel of olijfolie

- 150 g gerookt spek, in blokjes

- 4 tenen knoflook

- zout

- extra: een spiegelei of wat chorizo en witte druiven

Bereiding

Snij de avond van tevoren het oude brood in kleine blokjes. Verhit de volgende ochtend de reuzel of olijfolie in een grote koekenpan en bak de spekjes goudbruin. Voeg knoflook toe en bak goudgeel. Voeg als laatste het brood toe en bak al roerend bruin en knapperig. Serveer met een spiegelei of witte druiven en chorizo.