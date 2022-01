Zelf koken tijdens de lockdown: noedels tegen algehele malaise

Ook Proefwerk is in lockdown. Totdat restaurants weer opengaan, kunt u met Mara Grimm crisiskoken. Makkelijke en betaalbare recepten van topchefs. Deze week: noedels van restaurant De Vrouw met de Baard.

Deze noedels zijn niet alleen perfect in geval van financiële crisis, maar ook bij een liefdesverdrietcrisis, een werkcrisis of algehele malaise. Althans, dat beweren de mensen van een van de meest sympathieke restaurants van Amsterdam: De Vrouw met de Baard. Toen ik het gerecht proefde, snapte ik ­precies waarom. Deze noedelsalade is niet alleen goedkoop, maar ook vullend en vrolijkmakend.

Het maakt niet uit welke soort noedels je gebruikt: ik had nog sobanoedels in huis, maar glasnoedels of udonnoedels zijn ook prima. Ook kun je variëren met groenten. Zo heb ik een restje sperziebonen gebruikt in plaats van sugarsnaps. Maak dus vooral al je restjes op, want waar het bij dit recept allemaal om draait is de dressing. En die is magisch.