Zelf koken tijdens de lockdown: nasi goreng van Syrco Bakker

Ook Proefwerk is in lockdown. Totdat restaurants weer opengaan, kunt u met Mara Grimm crisiskoken. Deze week: nasi goreng van Syrco Bakker.

Hij staat zonder twijfel in mijn top-50 favoriete gerechten aller tijden: de nasi goreng van Syrco Bakker. Ik kan eindeloos vertellen over de kooktalenten van Syrco, maar in dit geval is het vooral belangrijk om te weten dat zijn roots deels in Indonesië liggen en dat hij zich grondig in de keuken van zijn voorouders heeft verdiept.

De nasi goreng van deze week is een vereenvoudigde én superbetaalbare versie van de variant die hij als chef-kok bij restaurant Pure C serveert. Wel nog even dit: ik kook de rijst meestal een paar uur of soms zelfs een dag van tevoren. Als hij goed is afgekoeld voor je hem bakt, krijg je namelijk het beste resultaat.