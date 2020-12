Zelf koken met kerst? Deze kookboeken schieten te hulp

Nu de horeca nog dicht blijft, is iedereen voor de kerstdis op het eigen fornuis aangewezen. Met deze onlangs verschenen kookboeken maak je het zo makkelijk of ingewikkeld als je wilt.

Bersama

BERSAMA

Francis Kuijk

Indonesische kookboeken zijn in de mode. Er verschenen opeens verschillende nieuwe, terwijl dat jarenlang niet was gebeurd. Beb Vuyk en Lonny Gerungan waren toonaangevend. Grappig genoeg is er nog steeds niets modieus aan de receptuur in de boeken die nu uitkomen. De meeste zijn behoorlijk klassiek. Bersama is anders. De auteur, Francis Kuijk, schreef al een boek met klassieke recepten, dus in dit boek belandden de familierecepten die net iets minder voor de hand lagen. Ze heeft daarbij vooral ook gelet op gerechten die vegetarisch zijn. Het klaarmaken van een rijsttafel kan een paar dagen in beslag nemen en iedereen kan een favoriet gerecht maken. Heerlijk om met de kerstdagen te doen.

Good Cook, €27,50

Downtown Abbey

DOWNTON ABBEY CHRISTMAS COOKBOOK

(Engelstalig)

Regula Ysewijn

Een tikkeltje jaloezie, maar toch vooral trots voel ik voor de Vlaamse Regula Ysewijn die werd gevraagd het officiële Downton Abbey Christmas Cookbook te maken. Ysewijn leerde zichzelf op achtjarige leeftijd Engels door Jane Austen te lezen. Engels ging haar beter af dan Vlaams, ze bleek zelfs dyslectisch als ze Vlaams schreef, met Engels ging dat prima. Ze specialiseerde zich ooit in oude Engelse receptuur. Eigenlijk had ze in Engeland geboren moeten worden, dan had ze zo de rol van kokkin Mrs. Patmore kunnen spelen in de tv-serie Downton Abbey. Wil je thuis een echte adellijke, klassieke Engelse kerst vieren, dan vertelt dit boek je wat je daarvoor nodig hebt.

Weldon Owen, €27,95

Shortlist Amsterdam

SHORTLIST AMSTERDAM GROEN

Famke & Floor van Praag

Na een gele en een oranje is er nu een knalgroene Shortlist Amsterdam met, hoe kan het ook anders, uitsluitend groenterecepten van Amsterdamse restaurants. Nu het ernaar uitziet dat we echt thuis moeten gaan koken met de kerst, krijgen we te maken met behoorlijk wat mensen die geen kalkoen of rollade meer op tafel wensen, maar het diervriendelijk willen houden. Dat we dan nu recepten van o.a. restaurant Bak, Choux en Scheepskameel kunnen gaan bereiden, verhoogt de feestvreugde alleen maar. Ik zeg erbij: je moet er wel even tijd voor maken. Er wordt het een en ander van je gevraagd. Zo worden er gefermenteerde kruisbessen en onzelievevrouwebedstro-olie gemaakt en koji-kelpthee gekookt waar je 24 uur van tevoren aan moet beginnen.

Caperleaves, €32

Veggies and fish

VEGGIES & FISH

Bart van Olphen

Een schot in de roos, dat is het nieuwste kookboek van Bart van Olphen waarin het draait om groentegerechten waar ook vis aan te pas komt. Ter promotie bracht Van Olphen me een kerstpakket met ingrediënten waarmee ik drie dagen uit de voeten kon. Ik was blij verrast. Nu wil ik de ruim tachtig recepten in het boek de komende tijd allemaal gaan maken. Van Olphen schrijft zeer goed leesbare, duidelijke receptuur, die ook nog eens creatief en uitnodigend is. Het enige waar ik niet heel blij van word is de cover, maar dat is persoonlijk en bij een kookboek draait het uiteindelijk om de inhoud. De risotto met prei, venkel en scheermessen is nu al niet meer weg te denken uit mijn repertoire, en de peer- en vijgensalade met kabeljauwlever smaakte verrassend goed.

Fontaine Uitgevers, €32

Comfort food met groente

COMFORT FOOD MET GROENTEN

Welmoed Bezoen en Anker van Warmerdam

Anker van Warmerdam werd ooit geboren als mijn buurjongen, zijn vriendin Welmoed Bezoen bleek eenzelfde aangeboren kookboeken-gen te bezitten als ik. Samen maakten zij dit jaar het kookboek Comfort food met groenten, met lekkere, winterse, vegetarische gerechten. Veel mensen hebben er in de zomer, als er meer groenten verkrijgbaar zijn, minder moeite mee om vegetarisch te eten dan in de winter. Terwijl toch echt steeds meer mensen overstappen op meer groenten en minder vlees op tafel. In dit boek staan gerechten waar je altijd op terug kunt vallen. Onder invloed van de Franse, Mexicaanse en Indiase keuken is er een enorme diversiteit aan gerechten. Vegetarisch genieten, zowel voor doordeweekse avonden als weekeinden met de r in de maand.

Nijgh & Van Ditmar, €32,50

The curry guy

THE CURRY GUY COMPLEET

Dan Toombs

De meeste curry’s worden het lekkerst als ze een of twee dagen van tevoren worden gemaakt. Kan het fijner? De hele kerstdag lekker bingewatchen op de bank, omdat het eten al lang klaar is en alleen nog hoeft te worden opgewarmd. The curry guy compleet is een lijvig werk van 350 pagina’s met ruim tweehonderd recepten. Het is zo’n boek dat je op elke willekeurige bladzijde kunt openslaan om dan te bedenken: dat eten we ­vandaag. Door de symbolen die bij de recepten staan pik je ook in een keer de vegetarische, veganistische en glutenvrije gerechten eruit, mocht je iemand aan tafel krijgen die dat wenst. Natuurlijk staan er ook recepten in voor begeleidende gerechten als brood, chutneys en tafelzuren.

Good Cook, €30,95

The Pie room

THE PIE ROOM

Calum Franklin

Het is misschien wel de meest voor­komende ultieme droom van iedere ­zichzelf respecterende thuisbakker of ­-koker: ooit een fantastische pie aan je disgenoten voorschotelen. Zo een die bij het neerzetten op tafel al de monden doet openvallen. Een geschubde vis van deeg waar de geur van de visvulling uit opstijgt, of een perfecte beef Wellington (echt met een hoofdletter, want vernoemd naar een hertog met deze naam) waarvan de bodem ook knapperig is. Met dit boek moet dat kunnen lukken. Weliswaar beslaat het recept voor de Wellington maar liefst 6 pagina’s en kost het twee dagen werk, maar dan heb je ook wat. Als vegetarische variant geeft het boek een recept voor biet Wellington, versierd met kerststerren en ge­serveerd met een yoghurtsaus – net zo feestelijk als de vleesversie. Er is keuze uit meer dan tachtig verschillende pie’s. Hartig en zoet, simpel, en superfeestelijk.

Karakter Uitgevers, €25

DE WERELDSE BAKPLAAT

Rukmini Iyer

De wereldse bakplaat

Nog steeds verbaast het mij dat de media-aandacht in ­kookboekenland uitgaat naar boeken waarvan iedereen die geïnteresseerd is in kookboeken al lang weet dat ze er zijn. De advertenties waarin Yotam Ottolenghi, Jamie Oliver en Nigella Lawson worden aangeprezen, vliegen je om de oren. Daar als ‘nieuweling’ tussenkomen is lastig. Wat mij betreft mag alle aandacht voorlopig uitgaan naar Rukmini Iyer. Deze Engelse dame bracht onlangs haar derde bakplaatboek uit en deze boeken zijn, terecht, nauwelijks aan te slepen in de winkel. Iyer raakt de juiste snaar bij iedereen die snel iets op tafel wil zetten en lekker, gezond en toch feestelijk wil eten. Ze spreekt, gezien degenen die haar boeken kopen, juist ook jonge mensen aan. Dit nieuwste bakplaatboek beslaat, zoals de titel aangeeft, gerechten uit de hele wereld. Iyer is met stip de culinaire ontdekking van 2020.

Becht, €20

Kookmutsjes

HET GROTE KOOKMUTSJES KOOK- EN BAKBOEK

Najat en Nadia Yachou

Een food community, dat is wat de dames Najat en Nadia Yachou hebben op sociale media. Met 260.000 volgers op Snapchat, 131.000 op Instagram en 118.00 op Facebook voorzien zij in een behoefte waar menig culiblogger alleen van kan dromen. De zusjes Yachou posten dagelijks recepten onder de naam Kookmutsjes. Hun doel was een positieve kookgroep vormen, waarin de volgers onderling ervaringen uitwisselen over hun kookcreaties. Dat is gelukt. Het boek dat onlangs van ze uitkwam stond in een keer op nummer 1 in De Bestseller 60. Daar komt (behalve misschien Simpel van Ottolenghi) nooit een kookboek terecht. De gerechten in het boek zijn divers en voor dagelijks gebruik. Al komt de stap-voor-stap fotografie bij elk recept op het beeldscherm een stuk mooier uit dan gedrukt op papier, het is voor iedereen die niet actief is op sociale media fijn dat er nu een boek is.

Kosmos Uitgevers, €21

Bibi's kitchen

BIBI’S KITCHEN

(Engelstalig)

Hawa Hassan

Al jaren hoop ik dat de authentieke ­Afrikaanse keuken doordringt in de westerse wereld. Het blijft lastig om boeken te vinden waarin deze gerechten goed beschreven staan. Bibi’s Kitchen kan hier hopelijk verandering in gaan brengen. De voortekenen zijn gunstig: het verscheen in oktober en is nu al in herdruk. Vanaf 18 december is het weer leverbaar. In het boek vertellen grootmoeders over het eten en de eetgewoontes in hun land. Daarbij geven ze recepten die soms al eeuwenlang in hun families worden gebruikt. Hun verhalen, de prachtige foto’s en de recepten maken dit boek meer dan een kookboek. Dit is waar het over moet gaan bij eten: de ­culturele, historische en sociologische contexten onderwijzen en verbinden ons, en zorgen ervoor dat we nieuwe smaken ontdekken en samen aan tafel gaan. De uitdrukking ‘liefde gaat door de maag’, heeft een andere betekenis gekregen dan oorspronkelijk bedoeld. Hopelijk komt er in 2021 een Nederlandse vertaling.

Random House USA, €39,95

Smaak

SMAAK

Walther Marskamp

Heb je diehard veganisten aan tafel, dan kun je goed uit de voeten met het boek van restaurant Yerba uit Amsterdam. In Smaak geeft chef-kok Walter Marskamp meer dan zeventig gerechten met groenten en eetbare planten in de hoofdrol. De recepten zijn van hoog niveau en prima geschikt voor een kerstdiner: erwtengnocchi met gele courgette, groene pruimen, gerookte plantaardige kaas en dillepesto is met recht een gerecht waarmee je voor de dag kunt komen. Hierna als dessert, ­bijvoorbeeld: pastinaak-venkelcake, zuringyoghurt en rozemarijn-honeycomb. De exquise kwaliteit en originaliteit van deze veganistische gerechten doet niet onder voor een diner op hoog sterrenniveau. Het zijn recepten die wel inzet en aandacht vragen, maar juist met kerst is dat voor velen de uitdaging. We zagen nog niet eerder een veganistisch kookboek van dit zeldzaam hoge niveau.

Terra, €35