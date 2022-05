Zelf Fanta maken van een zak verse geelwortel

Samuel Levie verwondert zich over een ingrediënt dat in het seizoen is of dat hij is tegengekomen tijdens zijn culinaire speurtochten. Deze week stuit hij op geelwortel.

We zaten op het terras van een buurtrestaurant in Stockholm. Terwijl ik de kaart nog aan het bestuderen was, wilde de bediening alvast onze drankbestelling opnemen.

Nog voordat ik kon ingrijpen, zag dochter Ayla haar kans schoon en riep: “Fanta!” Ik keek haar verbaasd aan. Dat zij überhaupt frisdrankmerken kende. Ik zette mijn non-frisdrank-policy even opzij en liet het gaan. Ik stortte me weer op de kaart en tien minuten later zat madam glimmend als een gloeiworm uit een flesje te lurken.

Verjaardag

Het was het begin van een week gejengel. Vanuit de auto, in het winkelcentrum, op het vliegveld. Elke keer als Ayla een reclame zag of als we in de supermarkt liepen: “Fantaaaa!” Als ze op het terras iemand een flesje zag drinken, stak ze haar tong uit en begon ze te smakken. En toen was ze jarig. Wat ze het liefste wilde op haar verjaardag? Fanta drinken. Ik geloof niet dat ik haar ooit gelukkiger heb gezien dan toen ik voorstelde dat we samen Fanta gingen maken. Maar ja, hoe maak je dat? Sinaasappellimonade met bubbeltjes, was mijn gedachte. Lekker, maar het miste kleur. En toen vond ik in mijn vriezer een zak verse geelwortel.

Geelwortel of kurkuma gebruik ik veel in de keuken. Het geeft een fantastische geeloranje kleur aan gerechten, maar de smaak is minstens zo fascinerend. Gedroogde kurkuma kan wat muffigs hebben. De verse variant smaakt tropisch en geeft diepte aan gerechten.

Geelwortel wordt over de hele wereld gebruikt. Hij geeft kleur aan Surinaamse, Indiase of Thaise curries, aan in Zuid-Afrika geserveerde gele rijst, Vietnamese laksa en zit vaak in Marokkaanse ras el hanout. Maar deze week dus een verfrissende limo voor als je kinderen jengelen, of gewoon om de zomer mee in te luiden.

Fantastische zomerlimo Ingrediënten

- 3 sinaasappels

- 3 citroenen

- 30 g geelwortel

- 600 g water

- 400 g suiker

- 1 tl citroenzuur (optioneel) Bereiding

Was de sinaasappels goed en snij er met een dunschiller schilletjes van af. Probeer zo min mogelijk wit mee te nemen. Pers de sinaasappels en citroenen uit. Snij de geelwortel in dunne plakjes. Breng suiker en water aan de kook en doe de sinaasappelschil en geelwortel erbij. Haal van het vuur en laat een half uur trekken. Voeg nu het sap toe en giet alles door een fijne zeef. Vang de limo op en breng kort aan de kook. Naar smaak kun je voor extra zuur een theelepel citroenzuur toevoegen. Vul een schone fles met hete limo. Laat afkoelen en serveer met ruim koud water of bubbeltjeswater en ijs. De zomer kan beginnen.