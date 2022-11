Zelf een half of heel glas wijn tappen bij Rayleigh and Ramsay en er ook nog bij eten

Bij Rayleigh and Ramsey in Oostpoort krijg je een pas waarop je zelf een bedrag zet en kun je zelf je wijn tappen. Beeld Jakob van Vliet

“Een laagdrempelig wijncafé waar iedereen kan ruiken, proeven, ontdekken en leren over wijn.” Zo omschrijven eigenaren Jan Keyenberg (49) en Pépé Verboeket (32) hun zaak Rayleigh and Ramsay, vernoemd naar twee Schotse scheikundigen, in Oost. Bij binnenkomst krijg je bij de bar een pas waarop je zelf een bedrag zet en daarmee begint de tour. “Het idee van een walk-in closet, zoveel keuze is er,” zegt Keyenberg. De 120 verschillende wijnen zijn ingedeeld op smaakprofielen om het iets gemakkelijker te maken. Boven alle wijndispensers hangt informatie over de wijn. Je kunt kiezen uit drie formaten: een slok, een half of een heel glas.

Het idee ontstond door Keyenbergs frustratie dat je in veel horecazaken alleen de basic witte en rode wijnen kunt krijgen. Als je een wat chiquere wijn wilt drinken, bijvoorbeeld een Meursault, moet je vaak een dure fles kopen. Bij Rayleigh and Ramsay kun je ook deze per glas drinken. “Dat zorgt ervoor dat wijn toegankelijker wordt en dat de prijzen de ‘groentjes’ niet afschrikken,” zegt Verboeket. Elke zaak van Rayleigh and Ramsay is anders, ook in kleuren, wél hebben ze een opvallende bar gemeen. In de vestiging in Oost is die van hout en staal, bij andere zaken van hout en koper, en van hout en marmer.

De wijnprijzen variëren tussen 4,75 en 20 euro per glas. Naast wijn zijn er hapjes, en op deze locatie kun je, in tegenstelling tot de andere zaken, met vier gangen dineren. Het menu is elke maand anders (prijzen tussen de 20 en 40 euro). Nu staat er langoustine, gegrilde pompoen en roodbaars met kikkererwtensalade op het menu.

