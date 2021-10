Ze belde ’s middags. “Hallo, spreek ik met Tuğrul?” Ze had in het verleden een krantenartikel over mij gelezen en had het bewaard. Het duurde echter maanden voordat ze de moed bij elkaar had geschraapt om mij te bellen.

Ik bewonder de moed van personen die hulp durven te vragen. Het is niet gemakkelijk om toe te geven dat je een probleem hebt. Noch om vreemden in je woning toe te laten.

“Ja, daar spreekt u mee,” zei ik. Ze gaf direct toe een hoardingprobleem te hebben. Het ging niet goed met haar. Ze wou zo niet meer verder leven. Na een minuut aan de telefoon brak ze in tranen uit. De schaamte was enorm.

Normaliter komen wij nooit langs om een offerte op te stellen. Dit gaat altijd via foto’s of videobellen. Maar voor zeer schrijnende gevallen maak ik een uitzondering. Enkele dagen later deed ze de deur voor me open, met een grote glimlach.

Ze probeerde zich staande te houden en deed alsof de vervuiling niet bestond. Dit was zij niet. Dit was haar overkomen en had sindsdien haar leven overgenomen. Ze werd gegijzeld door haar eigen troep. Ze kon er met niemand over praten, zelfs niet met mij.

Ik ben geen voorstander van het negeren van problemen. In plaats van het spel mee te spelen onderbrak ik haar en vatte ik de koe bij de horens. Het is namelijk niet erg om een probleem te hebben, zolang je het erkent en een oplossing zoekt.

We liepen samen de woning door. Ik voelde aan waar zij wel en niet over wilde praten. Af en toe veranderde ik van onderwerp als ik zag dat ze tranen in haar ogen kreeg. Toen ik merkte dat het allemaal te veel werd, stelde ik voor om naar buiten te gaan.

Daar bespraken we de laatste details en gaf ze toestemming om de woning op te ruimen. Toen ik haar gedag wou zeggen, zuchtte ze en zei: “Dat viel reuze mee! Het was helemaal niet zo erg als ik dacht. Had ik maar veel eerder gebeld.”

Eenmaal thuis moest ik nog lang nadenken over haar laatste zin. Hoeveel mensen leven er in vervuiling enkel omdat zij niet om hulp durven te vragen? Hoe kunnen we deze mensen bereiken? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat ze over hun schaamte heen stappen?

Tuğrul Çirakoğlu maakt met zijn bedrijf schoon in extreme ­situaties. Hij vertelt de verhalen achter het vuil. Lees al zijn verhalen hier terug.