Ze aten bij wel 100 Japanse eetcafés en bedachten Yuzu Dining Bar, nu eens niet met sushi

Bij Yuzu Dining Bar ligt de nadruk op de drankjes en staat er geen sushi op de kaart. Beeld Jennifer Gijrath

Vrienden en eigenaren Amin Helal (35), Amir Omarzai (35) en Benjamin van der Giezen (37) reisden naar Japan met een missie; in twee weken bij honderd izakaya’s eten. Na elke dag ontbijt, lunch en avondeten bij de Japanse eetcafés waren de heren kilo’s aangekomen, maar hadden ze genoeg inspiratie opgedaan om hun idee te realiseren.

Yuzu is een Japanse citrusvrucht waarvan de smaak moeilijk te bepalen is. “Wij willen een andere weg inslaan dan de gemiddelde horecazaak, vandaar de naam,” zegt Helal. In 2020 opende Yuzu Dining in Den Haag en toen het Mexicaanse restaurant Los Pilones in Amsterdam een van hun tweede panden in de Kerkstraat verkocht, grepen ze gelijk hun kans.

Een aantal Japanse gewoontes hebben ze overgenomen: zo is er geen bestek en geen garderobe, en gaat je jas in een mandje onder je stoel. Sushi staat niet op de kaart, om te laten zien dat er ook ander eten bestaat in Japan. Er staan wel kleine gerechten op, zoals edamame (€5,50), gyoza (€8) en verschillende spiezen, zoals die met eendenlever (€3,50).

Beide zaken herken je aan karakteristieke muurschilderingen, de blauwe keuken, gouden lampen en de bar waaraan je kunt eten. “Het zijn wel echt twee verschillende concepten,” zegt Helal. De zaak in Amsterdam heet niet voor niets Yuzu Dining Bar; de focus ligt hier op de drankjes, met een groter aanbod aan cocktails en bier. Muziek speelt ook een grote rol, er wordt vooral hiphop en r&b gedraaid. Beneden is een ruimte beschikbaar voor feestjes, waarvoor het ontworpen is, met in de stalen wc-hokjes technomuziek.

Bekijk ons overzicht met alle nieuwe winkels, restaurants en cafés. Tips? open@parool.nl