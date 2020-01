Zangeres Merol: ‘Ik vind het belangrijk dat ik het allemaal raar blijf vinden’

Beeld Lin Woldendorp

“Is er in 2019 nog een beetje goed gebeft?” vraagt Merol in een uitverkocht Paradiso voor ze begint met het zesde nummer van de avond: Hou je bek en bef me. In een korset met sportshorts en sportschoenen waarboven Adidas- én Nikesokken afsteken danst Merel Baldé die zichzelf Merol noemt over het podium.

Het is de laatste show van Baldé in 2019. Zelf noemt ze het de beste afsluiting van haar beste jaar ooit, maar het is absoluut geen einde. “We vieren het begin. Ik heb… zin in het begin.”

Fotograaf Lin Woldendorp volgde Baldé tijdens haar clubtoer in Utrecht en Antwerpen en ze was erbij in Paradiso. Woldendorp: “Ik heb haar gefotografeerd voor Mijn Amsterdam in de PS van de Week, daar begon het. Toen dacht ik: wat als ik haar een tijdje volg? Dan kan ik een compleet beeld vastleggen.”

De kleedkamer in TivoliVredenburg, Utrecht. Beeld Lin Woldendorp

Baldé reageerde positief op het verzoek van Woldendorp. En dus meldde ze zich samen met de rest van de crew voor de optredens bij het huis van de zangeres in Amsterdam om mee te rijden. “Dan zie je dat ze met een best groot team is, en hoe hard ze werkt,” zegt Woldendorp.

Het is nu bijna twee jaar geleden dat Baldé op Valentijnsdag haar debuutsingle Ik wil een kind van jou uitbracht onder de naam Merol. Waar die artiestennaam vandaan komt? Baldé: ”Ik had ooit een kettinkje om met ‘Merol’. Dat kwam uit een pakketje waarin van elke letter maar een exemplaar zat. Dus toen verving ik de tweede ‘e’ voor een ‘o’. Fonetisch blijft het hetzelfde, maar je schrijft het net anders. Zo is er toch een verschil tussen de privépersoon en de artiest.”

Lekker met de meiden

Honderdduizenden mensen luisterden naar haar debuutsingle. De zomer erop volgde haar eerste hit: Lekker met de meiden. Het elektronische popnummer uit 2018 dat ondertussen meer dan zes miljoen keer beluisterd is op Spotify. En na die zomerhit volgde de kersthit: Kerst met de Fam.

Video: Iris Timmer

Het nummer Hou je bek en bef me werd in 2019 bekroond tot Song van het Jaar door NPO 3FM. De titel van dat nummer staat haast symbool voor Merol: assertief met de teugels in eigen handen.

Merel Baldé studeerde in 2014 af aan de Amsterdamse Toneelschool en Kleinkunstacademie. Een jaar later had ze de vrouwelijke hoofdrol in de musical Soldaat van Oranje. Baldé speelde erna in verschillende toneelstukken, had gastrollen in televisieprogramma’s als Het Klokhuis en Flikken Maastricht en de bioscoopfilm All You Need Is Love. Maar de geboren Dordrechtse, die inmiddels in De Pijp woont, wilde meer zingen, meer vrijheid en vooral zelf de regie in handen krijgen.

Fans in Antwerpen. Beeld Lin Woldendorp

Een dag na haar optreden in Paradiso vertelt Baldé soms met verbazing hoeveel ze in een kleine twee jaar is gegroeid. Gisteren kwam ze kalm de nog lege zaal van Paradiso inlopen. Ze draaide een rondje om haar vers ingevlochten haren met roze linten te showen aan Rick Bakker, aan wie ze ook een nummer heeft gewijd: ‘de Rickiepikkie van het management. Die aan de achterkant mijn leven runt.’

Optreden in Paradiso, 29 december 2019. Beeld Lin Woldendorp

Baldé: “Ik zie nu een Alice in Wonderland op het podium dat het meisje is ontgroeid. Dat vind ik grappig om te merken: in maart was mijn eerste grote optreden. Ook in Paradiso. Ik stond te kijken bij alles wat er gebeurde. Nu had ik de leiding en de controle over alles.”

Waar Merol zich haar vorige show in Paradiso nog maar amper kan herinneren, keek ze nu recht in de ogen van haar fans in het publiek. “Sommigen ken ik bij naam. Die sturen me berichten via Instagram. Ik word niet meer omver geblazen als mensen schreeuwen. Al vind ik het wel belangrijk dat ik het allemaal raar en superleuk blijf vinden. Er moet een balans blijven tussen de Alice in Wonderland waar ik het over had en de doorgewinterde artiest.”

Die menselijke, warme kant van de zangeres wordt gewaardeerd. Ruim vier uur voor het optreden zitten er al fans op de trap voor het poppodium. De tieners hebben friet en burgers gehaald bij de Burger King en zijn klaar voor een urenlange zit op het Leidseplein bij een maximum temperatuur van vijf graden.

Het optreden in Paradiso Beeld Lin Woldendorp

“Ik heb Merol beloofd dat ik vooraan zou staan,” zegt Pieternel Pompe (16). De tiener heeft een shirt aan van Merol en heeft, net als meerdere fans, vaak contact met de zangeres via Instagram. “Ze is echt een badass, want ze geeft geen fuck om de buitenwereld. Ze is een voorbeeld voor veel meisjes. En ze maakt ook nog leuke muziek.”

Bij het nummer Geen reet druist de artiest vol in tegen het schoonheidsideaal van nu: ‘sinds J. Lo en Kim Kardashian is zo’n derrière fashion. Merol, waar is toch jouw reet? Niemand die het weet.’

Als het aan de zangeres ligt ‘kunnen we prima chillen. Het is ook wel rustig zonder billen’, zingt ze.

Tijdens haar clubtoer is ‘de konttest’ dan ook een vast onderdeel. Meisjes en vrouwen – want die staan er net als mannen en jongens, van tieners tot veertigers – zonder reet mogen het podium op. De persoon met de platste kont wint. Merol: ‘grote, kleine, dikke, dunne. Het moet allemaal toch kunnen?’

Makkelijke liedjes

“Je kunt wel zeggen dat het makkelijke liedjes zijn,” zegt een fan (17) op de trap aan de Weteringschans. “Maar verzin het zelf dan. Merol durft die onderwerpen wel te bespreken en praat niet alleen over waar iedereen al over praat.”

Baldé: “Ik wil muziek maken waar ik zelf naar wil luisteren. Als dat lukt, is mijn missie geslaagd.”

Merol tijdens een studiosessie in Amsterdam. Beeld Lin Woldendorp

Naar eigen zeggen gaat dat steeds beter. “Ik begin mijn stijl te vinden. Eerst was het ene nummer r&b, het andere house. Nu ontwikkel ik steeds meer een eigen smaak dat ik binnen een geluid kan vangen. Of dat commercieel handig is? Dat weet ik niet. Ik wil niet te veel rekening houden met het publiek. Ik weet dat ik toch niet iedereen tevreden kan stellen.”

Ze weet wel precies wat en hoe ze het zelf wil. Waar de achtergrondzangeressen het beste kunnen staan tijdens het optreden bijvoorbeeld. “Jullie twee rechts en jullie links.” Voor het schema van de dag kan iedereen bij Baldé terecht en als de cola light op is, gaat zij meer halen. Gekscherend: “Zo kunnen we niet werken. Ik ga het nú regelen.”

Tegen de tourmanager: “We gaan niet beginnen voordat iedereen binnen is.” En: “Ik wil beginnen in het donker. Met een beetje tegenlicht zodat je wel de silhouetten van de meiden ziet.”

In de auto onderweg naar Antwerpen. Beeld Lin Woldendorp

Die ‘meiden’ zijn in dit geval de vier achtergrondzangeressen. De zangeres wil bij haar laatste show van het jaar volledig uitpakken. Het wordt allemaal professioneler. ”Eerst moest ik mijn eigen haar en make-up doen. Nu is er een visagist en een stylist. Ik regisseer nog steeds mijn eigen shows, maar heb nu een management waardoor ik me kan focussen op de inhoud.”

Het komende jaar staat er nogal wat op de planning: ze trad begin van het jaar al op tijdens Eurosonic Noorderslag. Op 24 januari kwam Slippertje uit, een nummer dat ze produceerde in samenwerking met het Mauritshuis, en op Valentijnsdag komt ze net als de voorgaande twee jaar ook met een nieuw nummer. Daarna gaat ze aan haar album werken, in de zomer treedt ze op tijdens festivals en dan gaat ze weer op toer door het land.

“Het enige nadeel is dat ik het zo druk heb. Ik wil meer tijd met mijn familie doorbrengen. Maar dat zeg ik eigenlijk elk jaar.”