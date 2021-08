Zangeres Megan de Kruijf bestickert de stad: ‘We zijn heel voorzichtig’

Is dat niet een erg ouderwetse manier van marketing bedrijven, voor iemand die net tiener af is?

“Misschien wel. Maar we doen dit met een reden. Samen met mijn beste vriendin Gaya ben ik een platenlabel begonnen: Mammy records. We zijn van plan om meer ruimte te creëren voor jonge vrouwen in de muziekindustrie. Toen mijn eerste single Heroes af was, zijn we gaan nadenken over een goede manier om de muziek te verspreiden. Natuurlijk kun je social media inzetten, maar een sticker is tastbaar en wordt op deze manier buiten een context geplaatst.”

Heb je het idee dat het werkt?

“Ja, het is heel leuk, mensen sturen foto’s als ze de sticker tegenkomen. Laatst kreeg ik een berichtje van een meisje met de suggestie om de stickers op een fiets te plakken, zodat je ’m letterlijk overal tegenkomt.”

Plak je een sticker op een wildvreemde fiets?

“Nee, dat niet. We zijn heel voorzichtig en willen niet iets ruïneren. Wildplakken mag niet, daar staat een ­boete op. We plakken waar het mag.”

Zoals?

“Bij de Admiraal de Ruijterweg heb je een vrije stickerplek. Maar ook in het Westerpark en in het Erasmuspark. Ik ben nu in Artis met mijn nichtje. ­Misschien plakken we er straks ­eentje bij het Entrepotdok.”

Hoe zou jij je single Heroes omschrijven?

“Het gaat over de existentiële crisis van jong zijn. We willen allemaal ­helden zijn, maar uiteindelijk heb je mensen nodig om lief te hebben. Mensen vinden mijn sound heel ­nineties en horen er Dido in. Maar het is iets alternatiever, met veel ­gitaren.”