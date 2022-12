Zangeres Fay Lovsky overwon anorexia door skiën: ‘Het heeft mijn leven gered’

Zangeres Fay Lovsky (67) had in de jaren tachtig een hit met het alternatieve kerstlied Christmas was a Friend of Mine. Ze componeert nog altijd muziek, maar is sinds oktober ook actief als skileraar bij SnowWorld. ‘Muziek en skiën zijn mijn twee grote passies.’

“Dit weer noemen ze in Oostenrijk Kaiserwetter en in Canada bluebird weather.” Fay Lovsky, in rood skipak, legt een paar ski’s achter in haar auto en krabt een laagje ijs van de voorruit. De lucht is strakblauw, het zonnetje schijnt en het is knisperend koud, -2 graden. “Een ideale dag om binnen te gaan skiën.” Ze komt net terug van een paar dagen skiën in de Oostenrijkse bergen. “Ik moet het natuurlijk wel een beetje bijhouden.”

Sinds een paar maanden staat de zangeres een paar keer per week als invalskileraar op de latten in SnowWorld in Velsen-Zuid, een van de oudste indoor skibanen van Nederland en de grootste ski- en snowboardschool van de Benelux. Ze werd opgeleid tot skileraar in Canada, waar haar vriend woont. Daar werkt ze af en toe als snow host, een betrouwbaar skimaatje en aanspreekpunt voor onzekere bezoekers, omdat ze er geen werkvergunning kan krijgen.

“Drieënhalf jaar geleden leerden we elkaar kennen tijdens een skitrip in Canada,” vertelt Lovsky. “Wat veel mensen niet weten is dat een week skiën daar, inclusief vlucht en verblijf, net zoveel kost als een week skiën in Europa, helemaal nu de liftprijzen zijn gestegen. We zijn te oud om ons allebei permanent in een ander land te vestigen en onze relatie is nu wat wiebelig, maar ik ga sowieso terug. Het is een prachtig land om te skiën, met de mooiste wegen van de wereld, er is alleen maar wildernis, met wolven, lynxen, bijzondere vogels en beren.”

Lovsky haalde er haar level 2-skileraar en deed er begin dit jaar eindexamen voor gevorderden, level 3, waarmee je internationaal skiles kunt geven. “Op één punt na haalde ik het examen niet, dus nu wil ik absoluut terug om het over te doen. Het leuke aan skileraar zijn is dat je mensen iets kunt laten ervaren, zelfs op een heuvel als die van SnowWorld. Als je een beetje geïnteresseerd bent in techniek, kun je dat hier enorm uitdiepen.”

Anorexia

In de skihal wordt Lovsky enthousiast begroet door collega’s, met omhelzingen en gesprekjes. Skiën zit in haar genen, haar grootouders waren al fanatieke skiërs. “Het heeft voor mij een emotionele lading, want het heeft mij over mijn anorexia heen geholpen,” vertelt ze. “Ik maakte mezelf afstotelijk om mezelf te wapenen tegen de blikken van mannen. Ik was twintig en mijn vader had een affaire met een dame op wie ik heel dol was. Zij zag hoe ik me door de anorexia steeds meer begon te isoleren. Ze besloot me mee te nemen naar Frankrijk en heeft me daar op ski’s gezet. Ik was eigenlijk meteen verkocht. Ik woog nog maar 36 kilo, maar het lukte me toch de berg af te komen. Door de sneeuw, de zon, de snelheid en het gevoel dat ik iets ging beheersen, kreeg ik weer zin om er iets van te maken. Het skiën heeft daardoor in beginsel mijn leven gered.”

Toen Lovsky de eetstoornis had overwonnen, kwam de muziek op haar pad. Skiën doet ze pas weer op haar achtendertigste. “Ik kwam hier in de hal skiën en werd aangesproken door Sigi Moser, de Oostenrijkse skiman die SnowWorld heeft gebouwd en een raceteam heeft opgezet. Moser heeft veel betekend voor de Nederlandse skiwereld. Hij zag mij skiën en vroeg of ik bij zijn raceteam voor 40-plussers wilde komen, en dat heb ik gedaan. Als een soort vloedgolf kwamen alle emoties van de anorexia weer terug. Skiën is een passie voor me, net als muziek – Moser citeer ik in een lied dat ik schreef over skiën, Houtsnijwerk en Zwijnenbraad. Op YouTube bestudeerde ik de techniek van goede skiërs, waarvan ik er inmiddels een aantal heb mogen ontmoeten in Canada. Ik kreeg zelfs les van ze, dat was echt een enorme kick.”

Alles op het oor

Fay Lovsky studeerde grafische en audiovisuele vormgeving aan de Rietveld Academie een maakte als bijbaantje filmpjes voor de tv-quiz Twee voor twaalf. “Met het geld dat ik daar verdiende kocht ik een Revox A77 bandrecorder. Daarmee begon ik zelf muziek op te nemen met de sound-on-soundtechniek, waarbij van spoor naar spoor werd gepingpongd.” Sound on Sound was ook de titel van haar eerste album in 1980.

Met muziek maken is Fay Lovsky sindsdien nooit gestopt. Recent werkte ze nog als componist met het Metropole Orkest en het MiMM (Music in Multimedia) voor de muziekscore bij een zwijgende Zweedse film, The Phantom Carriage uit 1921, van de schrijfster van Niels Holgersson. “Ik componeerde een van de thema’s uit de film, ik doe alles op het oor. Ik heb geen opleiding gehad, maar had wel ooit pianoles en kreeg als kind muziekles van Bob Zimmerman, mede-oprichter van het MiMM. Eerder maakte ik voor hen de soundtrack bij de zwijgende film Le mystère de la tour Eiffel, over een soort Jansen en Janssen-tweeling die avonturen beleven en allemaal stuntwerk uitvoeren op de Eiffeltoren.”

Ook bracht Lovsky een nieuw album op vinyl uit tijdens covid met Joost Swarte, Jopo in Mono XL, met op de ene kant de nummers van de eerder uitgebrachte plaat Jopo in Mono en op de andere kant nieuwe liedjes. Ze speelt sinds de late jaren negentig de zingende zaag en bas in de band van de Amerikaanse striptekenaar Robert Crumb, Les Primitifs du Futur, met wie ze ook optrad op het beroemde jazzfestival in Montreal – haar eerste kennismaking met Canada. “Muziek én skiën zijn mijn twee grote passies. Het is nooit of-of geweest, maar altijd en-en. Ik heb heel wat liedjes geschreven die hier in de skilift zijn ontstaan, tijdens het skiën raak je een soort zen-staat, waardoor je opeens een liedje in je hoofd hebt.”

Tsjechische kerst

De kerstliedjes schallen door de skihal, wat het gesprek brengt op Lovsky’s grootste hit, die dateert uit 1982, Christmas was a Friend of Mine van haar album Confetti. In een surrealistische clip, die nog altijd op YouTube te bewonderen is, danst ze in een skipak in nepsneeuw met iemand in een ijsberenkostuum. “Dat het lied er is gekomen is allemaal ‘de schuld’ van Bram van Splunteren, die in zijn radioprogramma een oproep had gedaan aan Nederlandse newwaveartiesten om alternatieve kerstliedjes te maken. De meeste radioshows tegenwoordig draaien met een Amerikaans computerprogramma en daar zit het nummer niet tussen, want stel je voor dat er concurrentie komt met Mariah Carey!”

[Tekst gaat door onder de video]

“Maar op veel niet-commerciële radiozenders wordt het nummer nog altijd gedraaid. Het kwam op K-tel terecht, een soort outlet voor gouwe ouwe-liedjes – waar ik in goed gezelschap verkeer, met Kate Bush en John Lennon – waardoor het toen alsnog een hit werd.”

In het lied zingt ze over Kerstmis zoals zij het als kind thuis vierde. “Christmas was a Friend of Mine is een nostalgisch lied. Mijn oma kwam aan het einde van de Eerste Wereldoorlog vanuit Tsjechië met een kindertrein naar Nederland om hier aan te sterken, en bleef later plakken aan een ingenieur, mijn opa. We vierden Kerstmis op de Tsjechische manier, op kerstavond, met karper en een kerstontbijt met griesmeelpap. Daarna keken we altijd naar het circus op tv. Kerstmis is een feest dat er op hamert dat je met familie moet zijn, het is vooral belangrijk voor gezinnen en kinderen. Het is gezellig, maar het heeft ook wel iets dwingends.”

Voor wie Fay Lovsky het lied live wil zien uitvoeren: dinsdagavond zal ze het zingen tijdens de jaarlijkse kerstavond in Paradiso, Christmas A GoGo, vol niet-alledaagse kerstliedjes.