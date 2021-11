Zangeres Cato van Dijck waardeert de rust in ‘haar’ Chassébuurt: ‘In mijn huis kan het muisstil zijn’

Cato van Dijck (33) is zangeres en gitarist van My Baby. De band tourt op dit moment door Nederland en brengt in februari het album sake sake sake uit. Ze komt graag bij Bar Mimi en snapt helemaal niets van de pokébowlrage.

Eerste keer in Amsterdam

“Als twaalfjarige ging ik met de bus van mijn woonplaats Marken naar de middelbare school in Amsterdam. De straatnamen die ik voorbij zag komen, leerde ik uit mijn hoofd. Net als de kinderen uit de stad, dacht ik. Bleek dat mijn klasgenootjes alleen de naam van hun eigen straat kenden.”

Plein

“Het Kortenaerplein is echt mijn pleintje. Mijn appartement grenst eraan en ik zit er graag op een bankje, op een plek waar laat op de dag nog zon is. Mijn balkon is klein en het plein voelt als een soort tuin.”

Mijn buurt

“Ik woon al zo’n acht jaar in de Chassébuurt, in De Baarsjes. De buurt ligt rond de Chassékerk, waarin een heel mooi hotel en een dansschool zitten. Het is godzijdank een rustig buurtje. Hoe ouder ik word, hoe meer ik de rust kan waarderen in de stad. In mijn huis kan het echt muisstil zijn, ­terwijl ik toch in een van de drukst­bevolkte delen van het land woon. Dat is best bijzonder.”

In de Chassékerk uit 1926 zitten een hotel en een dansschool. Beeld Nina Schollaardt

Beste plek om te relaxen

“Mijn bank. Ik ben veel van huis vanwege optredens in het buitenland. Als je vaak opgevouwen zit in bussen en vliegtuigen, ga je je eigen bank echt waarderen. Het is zo’n grote hoekbank; perfect voor powernaps.”

Museum

“Het Stedelijk is het enige museum waar ik vaker terugkom. Moderne kunst vind ik een stuk spannender dan wat er bijvoorbeeld in het Rijks hangt. Je hebt er je eigen verbeelding voor nodig, het zet je aan het denken.”

Restaurant

“De Buurman in de Van Hallstraat heeft de allerbeste Egyptische falafel, vegetarische shoarma en heel goede friet. Het is eigenlijk meer een eigentijdse snackbar; zelf noemen ze het een klein eethuis. De zaak wordt gerund door een vader en zoon die supervriendelijk zijn. De studio van My Baby zit er vlakbij en vaak bestellen we daar eten. Soms doen ze er een lief briefje voor ons bij.”

‘De Buurman in de Van Hallstraat heeft de allerbeste Egyptische falafel.’ Beeld Nina Schollaardt

Dit kan veel beter

“De hopen grofvuil op de straathoeken. Hier in de buurt lijkt het wel iedere dag grofvuildag. Het verpest het straatbeeld.”

Kroeg

“Bar Mimi heeft de sfeer van een oud Amsterdams café, maar wordt gerund door jonge mensen. Ze hebben een kleine, wisselende kaart en goede wijnen. Een fijne, creatieve hub.”

Favoriete modewinkel

“Laatst heb ik ABCND store in Noord ­ontdekt. Daar hebben ze mooie vintagekleding en stukken van jonge designers uit onder meer Nederland en België. We ­hebben er een heleboel moois gekocht voor de band. Wat betreft de stijl van My Baby ben ik wel de baas, haha. Op dit moment kleden we ons wat richting futuristisch en abstract. Kleding moet prikkelen, zeker op het podium.”

Dagelijkse boodschappen

“Bij Dostlar Markt in de Reinier Claeszenstraat hebben ze goede groenten en fruit, maar ook havermelk en zalige burrata. Het is een familiebedrijfje: twee, of misschien wel drie generaties runnen de winkel. Het liefst ga ik alleen daarheen voor m’n boodschappen, maar dat lukt niet altijd.”

Dostlar Markt op de Reinier Claeszenstraat. Beeld Nina Schollaardt

Favoriet vervoermiddel

“Ik schaam me er een beetje voor, maar ik heb die elektrische deelscooters helemaal ontdekt. Het is niet mooi voor het straatbeeld, maar als je erop zit, vlieg je geruisloos door de stad. Heerlijk, zeker als je helemaal van West naar Oost moet.”

Wil altijd nog

“Een huis kopen in de stad, maar dat is zo goed als onmogelijk. De prijzen zijn zo exorbitant hoog, dan moet ik eerst de jackpot winnen.”

Met pek en veren de stad uit

“Alle pokébowlzaakjes. Wie houden we nou voor de gek? Het zijn gewoon wat koude ingrediënten in een bakje.”

Beste plek om te sporten

“Ik doe aan hot yoga. Sommigen sterven bij het idee, maar ik kan geen betere manier bedenken om een uur lang uit m’n hoofd en in m’n lichaam te raken. Bij Movements Yoga op de Overtoom kun je na de les koud douchen in de binnentuin. Een heel mooi, rustiek plekje in de stad.”

Dieren in Amsterdam

“Doordat mijn vriend een hond heeft, heb ik de Geuzenkade ontdekt, waar een hele hondencommunity loopt. Iedereen maakt praatjes met elkaar. Dat begint vaak met een opmerking over de hond, maar daarna komen er hele levensverhalen uit. Een nieuwe toevoeging aan mijn leven, haha.”