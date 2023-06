Zangeres Anohni keert terug naar de Amsterdamse straat waar ze woonde: ‘De ruimte die we innamen, was gecreëerd door genocide’

In haar rol als ‘associate artist’ op het Holland Festival dook zangeres Anohni (51) in het sinistere oorlogsverleden van de Gerrit van der Veenstraat in Amsterdam. Als kind beleefde ze er een onbezorgde tijd, nu wil ze de gruwelijke geschiedenis zichtbaar maken.

Een interview met de Britse zangeres, componist en beeldend kunstenaar Anohni is niets minder dan een belevenis. Een simpele vraag is steevast het startschot voor een uitgebreide beschouwing van de wereld waarin we leven, een onderwerp waarvoor ze alle tijd uittrekt. Ze spreekt haar diepe bezorgdheid uit over de klimaatverandering, de opkomst van extreemrechts in Europa, de vluchtelingencrisis, de wapenindustrie en de ongehinderde introductie van kunstmatige intelligentie, om haar betoog te besluiten met een haastig gemompelde verontschuldiging dat dit waarschijnlijk geen antwoord op de vraag was. “Sorry for my rambling,” voegt ze er dan aan toe.

Excuses zijn niet nodig, want het is een genoegen om naar Anohni te luisteren. Vanwege haar betoverende stem, maar ook vanwege wat zij allemaal te berde brengt. Bij voorbeeld als het gaat over het verbod op abortus in het conservatieve deel van de Verenigde Staten – volgens de zangeres een regelrechte aanslag op de vrouwelijkheid en het zelfbeschikkingsrecht. “Het is de uitkomst van een lang proces. In de jaren tachtig was het de zogeheten moral majority die de aanval opende op abortus en mensen met aids. Het wordt een culturele oorlog genoemd, maar het is niets minder dan een meedogenloze aanval op de meest kwetsbare mensen in de samenleving.”

Marina Abramović

Een safe zone zijn de grote steden in de VS. Daar worden kwetsbare groepen beschermd door de politiek, het bestuur en de samenleving. Maar ook grote steden zijn onderhevig aan verandering, verzucht Anohni via Zoom vanuit haar woonplaats New York. “Mijn goede vriendin Marina Abramović was vorig jaar in Amsterdam voor een reeks performances. Voor het hotel waren bijeenkomsten van christelijke fundamentalisten die baden voor de baby’s die zij zou hebben gekannibaliseerd. Er was een politie-escorte nodig om Marina naar Carré te brengen. Ik was ­verbijsterd dat kennelijk ook mensen in Nederland gevoelig zijn voor het fake news uit de Verenigde Staten.”

En, voegt ze er meteen aan toe: ook wel verdrietig over het feit dat dit in Amsterdam kon gebeuren. Haar Amsterdam. “Dit is niet het Amsterdam zoals ik mij dat herinner,” vertelt ze over het jaar dat zij als kind met haar ouders doorbracht in de Apollobuurt. “In het zuiden van Engeland waar we vandaan kwamen, was de sfeer somber en grimmig. De schoonheid en de vrolijkheid kwamen van de televisie. De verhuizing naar Amsterdam voelde als een ontwaken. Mijn identiteit als transgender kind was niet langer een bron van vervreemding, maar onderdeel van een diverse, creatieve en bruisende stad. Ik voelde me hier veilig.”

Een veilige wereld voor vrouwen, transgender mensen, vluchtelingen en andere kwetsbare groepen. Dat ideaal loopt als een rode draad door leven en werk van Anohni, de in 1971 in het Engelse Chichester geboren kunstenaar die sinds 2006 opereert onder haar spirituele naam ­Anohni. “It must change,” zingt ze op haar net verschenen single die ze uitbracht samen met The Johnsons, met wie ze tien jaar geleden ook al samenwerkte (toen als Anthony and The Johnsons).

It must change klinkt als de klaagzang van een bedroefde sirene voor een planeet die hard op weg is om onleefbaar te worden. “Op veel plekken op aarde is de apocalypse al begonnen,” zegt ze daarover. “We zullen het tij moeten keren. De uitdagingen voor de mensheid zijn van olympisch formaat.”

Joods Amsterdam

De worsteling van Anohni is wat zij als kunstenaar kan bijdragen aan het vinden van een geitenpaadje over de hoge berg. “We zullen onze verbeelding nodig hebben. Zodat we de voorwaarden kunnen creëren om als mensheid andere keuzes te maken.” Ze gebruikt bij herhaling het woord ‘rekenschap’. “Een cruciaal onderdeel van het consumentisme is dat we geen idee hebben waar de producten in de supermarkt vandaan komen. Als we zouden weten hoeveel stress dieren hebben ervaren om ons melk te kunnen geven, wordt het een stuk lastiger. Dan wordt het bestellen van een frappé latte bij Starbucks plots een moreel dilemma.”

Het onder ogen zien van een ongemakkelijke, onaangename en zelfs pijnlijke werkelijkheid, dat is ook het onderwerp van een bijzonder project dat de komende week onder de hoede van Anohni in Amsterdam plaatsheeft.

Als de associate artist van het Holland Festival duikt de kunstenaar onder meer in het donkere oorlogsverleden van de Gerrit van der Veenstraat, de straat waar zij als kind een onbezorgde tijd beleefde. “Het is een geschiedenis die ik pas veel later heb leren kennen,” vertelt ze. “Na een optreden in Paradiso kreeg ik een boekje in mijn handen gedrukt over de geschiedenis van Joods Amsterdam. Daarin las ik ook over de Euterpestraat.”

De Euterpestraat was tot 1945 de naam van de Gerrit van der Veenstraat, de straat die loopt van de Apollolaan tot aan het Olympiaplein. De naamsverandering had alles te maken met de reputatie van de Euterpestraat tijdens de bezetting.

In de Christelijke HBS en de voormalige meisjes-HBS – tegenwoordig samen het Gerrit van der Veen College – was het hoofd­kwartier van de Duitse inlichtingen- en opsporingsdienst gevestigd, de gevreesde Sicherheitsdienst. Aan de overkant van de straat zat de Zentralstelle für Jüdische Auswanderung, de organisatie die vanaf 1942 de deportatie van Nederlandse Joden regelde.

De voormalige meisjes-HBS op Euterpestraat 85, het latere Gerrit van der Veen College, 1931. Beeld Stadsarchief Amsterdam

In de oorlogsjaren was de Euterpestraat de werkplaats van het kwaad. Verzetsmensen werden in het schoolgebouw gemarteld en vermoord, duizenden Joden stapten om de hoek in de Beethovenstraat in de tram naar station Muiderpoort om met de trein te worden vervoerd naar het doorgangskamp Westerbork.

“De buurt die ik als kind als paradijs had ervaren, bleek het epicentrum te zijn geweest van de Jodenvervolging,” vertelt Anohni over haar ­ontdekking. “De tuinen waarin ik had gespeeld, waren dertig jaar eerder gebruikt om Joden vast te houden in afwachting van hun deportatie. Ik wist niet wat ik las. Het vervulde me met schaamte.”

De kleine Anohni kon ook moeilijk beter weten. Tegenwoordig zijn er twee monumenten in de straat die herinneren aan de oorlog, maar die zijn pas in de jaren negentig en nul onthuld. Er is lang gezwegen over wat de Nederlandse Joden is aangedaan. “In retrospectief kan ik me erover verbazen dat wij kinderen in de jaren zeventig zo vrij en bevoorrecht waren. Het was een naoorlogse idylle,” zegt de kunstenaar. “Maar de ruimte die we innamen, was gecreëerd door de genocide op andere mensen. Hetzelfde merkte ik na de aidsepidemie in de jaren tachtig. Dat honderdduizenden mensen waren overleden, werd voor kennisgeving ­aangenomen.”

Een plaquette bij de ingang van het Van der Veen College vertelt in het kort over het bombardement van 28 november 1944, toen de Royal Air Force op verzoek van de ondergrondse een mislukte poging deed om de administratie van de SD met gegevens van verzetsstrijders te vernietigen.

Een twintigtal toestellen voerde in duikvlucht een aanval met raketten en bommen uit. Daarbij vielen 69 doden, vrijwel allemaal bewoners van de woningen rond het hoofdkwartier. “Wij woonden op nummer 100, precies tegenover de school,” ­vertelt Anohni. “Het huis werd geraakt, maar de gevel bleef overeind. In de deurpost zat nog steeds een mezoeza, toen wij er woonden.”

De ravage na de lucht­aanval op de gebouwen van de Sicherheits­­­dienst in de Euterpestraat, 1944. Beeld Stadsarchief Amsterdam

In de jaren zeventig was de straat in trek bij het internationale bedrijfsleven dat tijdelijke medewerkers in de woningen onderbracht. Expats avant la lettre. Zo ging het ook met de vader van Anohni die als ingenieur in Den Haag werkte. “Het was voor ons gezin een heerlijke tijd. Ik heb later een brief onder ogen gekregen van een van de overlevenden van het bombardement. Zij was tijdens de aanval haar vader en haar broertje verloren. Het huis was verwoest. Het meisje is bij een tante gaan wonen. Ze liep als volwassen vrouw nog weleens door de straat en zag hoe de nieuwe bewoners er leefden alsof er nooit iets was gebeurd. Dat had over ons kunnen gaan.”

Anohni ziet het als haar taak als kunstenaar om het onzichtbare trauma zichtbaar te maken. “Het verleden van de Euterpe­straat is na de oorlog onzichtbaar gemaakt. Letterlijk uitgewist, door de naam van de straat te veranderen. De verzetsheld Gerrit van der Veen verdient een straatnaam, maar in dit geval is zijn naam gebruikt om het sinistere verleden te vervangen door een heroïsch narratief. Dat was nodig om verder te kunnen. De mensen die bezwaar konden maken tegen de naamsverandering, leefden niet meer. Zij waren vermoord. Nergens zijn zo veel Joden weggevoerd. Uitgerekend uit de stad die prat gaat op de eeuwenlange traditie van vrijheid en tolerantie.”

Oprechte onschuld

Tijdens het Holland Festival schijnt Anohni licht op het verborgen trauma, onder meer met een uitvoering van The Disintegration Loops, het bijna 300 minuten durende stuk dat William Basinsksi maakte van het slijtageproces van een geluids­tape. Basinski droeg het werk op aan de slachtoffers van 9/11.

Een verkorte uitvoering van het stuk zal op zondag 18 juni door het Radio Filharmonisch Orkest worden uitgevoerd op het plein tussen het Gerrit van der Veen College en het St. Ignatiusgymnasium. Een leerlingenkoor van beide scholen zal aansluitend een nummer van Anohni ten gehore brengen.

Als bijsluiter zal in het Gerrit van der Veen een documentaire te zien zijn over de omgang van de school met het oorlogsverleden. Ook komt er een podcast over de gebeurtenissen in de Euterpestraat, met deskundigen, ooggetuigen en betrokkenen. Precies wat Anohni nodig heeft om de gruwelijke geschiedenis tot leven te wekken. “Ik wil ook duidelijk maken hoe we met ruimte en tijd omgaan. Het is een ­spirituele kwestie. Wat is er gebeurd op een plek? Willen we dat het liefst vergeten of durven we het slechte samen met het goede te aanvaarden en te omarmen? Ik denk dat die verschillende waarheden naast elkaar kunnen en moeten bestaan.”

Want de inzichten in de gebeurtenissen tijdens de oorlog hebben haar goede her­inneringen aan het leven in Amsterdam niet aangetast. “Nee, de onschuld was echt en oprecht, net als het idealisme, de vredigheid en de schoonheid die ik me herinner. Er is een nieuwe werkelijkheid bijgekomen, die van de ergste wreedheid jegens andere mensen. We moeten een sierlijke manier vinden om daarmee om te gaan. Het komt erop aan eerlijk te zijn en de ­feiten onder ogen te zien. Als we dat niet doen, leven we in een illusie.” En die illusie weerhoudt ons ervan om rekenschap te geven, om te veranderen, om betere beslissingen te nemen, om een betere wereld te maken.

Misschien begint een van de geitenpaadjes in de Gerrit van der Veenstraat, voorheen de Euterpestraat.

Euterpestraat, 1928. Beeld Stadsarchief Amsterdam

