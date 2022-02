Zalvige aardappelstamp, heerlijk draadjesvlees: Moeders zorgt dat je met één hap in oma’s keuken zit

Culinair schrijver Monique van Loon bestelt en bespreekt een thuisbezorgmaaltijd. Dit keer van: Moeders.

Waar bestellen we?

Een storm raast over de stad, de regen klettert in dikke druppels tegen de ramen en ik krijg een onbedwingbare zin in stamppot. Een rondje zoeken op de bestel-apps geeft me restaurant Moeders als suggestie. Deze zaak, op een hoek van de Rozengracht, serveert al sinds 1990 de Hollandse pot: klassiekers als hachee met aardappels, biefstuk met béarnaisesaus en erwtensoep met spek. Tegenwoordig kun je een deel van de kaart ook thuis laten bezorgen. Huisgemaakte soepen, verschillende stamppotten en stoofjes bijvoorbeeld, en andere kluifgerechten als lamsspiesjes, spareribs en kipsaté. De kaart is niet groot, maar wel lekker authentiek. De prijzen liggen ietsje hoger dan de gemiddelde bezorgtent (hoofdgerechten tussen de €12,50 en €19), maar dit is dan ook een restaurant – geen standaard afhaaltoko.

Rijden maar!

Na een klein uurtje bereikt de bezorger mijn huis. Ik geef hem extra fooi voor het trotseren van de storm en open binnen in mijn warme keuken de zorgvuldig ingepakte tas. Naast fiks volgeschepte bakjes zit er ook een envelop in met servetten, een ansichtkaart, tandenstokers en hopjes. Kijk, dát is nog eens service.

Op het menu trof ik, naast huisgemaakte erwtensoep met spek en worst en klassieke tomatensoep, ook een luxere kreeftensoep aan (€7,50). Het blijkt een zalige portie romige bisque, vol en intens van smaak. Her en der drijft een rivierkreeftje. Een meer dan prima begin, en zo machtig dat ik met moeite plek overhoud voor de rest van de dis.

Benieuwd hoe die bevalt…

De stamppot spinazie (€16) is een reusachtige hoeveelheid zalvige aardappelstamp, waar je bijna met twee personen van zou kunnen eten. Wat het feest compleet maakt, is de holy trinity van vlees: sappige rookworst, een extreem malse bal gehakt én spek. Met dank aan Louman in de Jordaan: een slimme keus, want waarom zou je zelf aan de slag gaan als er zo’n goede slager op steenworp afstand zit? De bal zwemt daarnaast in dermate veel smakelijk jus, dat het gerecht met één ferme omkiepering van het bekertje naar een nog hoger level wordt getild.

Even enthousiast ben ik over het draadjesvlees (€19). Het rundvlees heeft heerlijk lang gesudderd: met een hap zit je in grootmoeders keuken. De gekookte aardappelen en rode kool lijken op het zicht eenvoudig, maar blinken uit in eenvoud. Vooral de piepers zijn zo kundig gegaard dat ze zowel stevig als kruimig zijn, en naast jus eigenlijk niets anders nodig hebben. En dat zegt iemand die óveral extra peper en zout op doet…

Ik sluit het maal af met een exorbitante punt appeltaart (€4,50). Gul, boterig, hartverwarmend: precies waar ik zin in had.

Moeders Open di-zo 16.00 tot 20.15 uur

Bestellen via Deliveroo en Thuisbezorgd

Prijs €50,69 voor soep, twee hoofdgerechten en taart

Aanrader Fans van de Hollandse pot móéten hier bestellen

