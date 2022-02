Zabe Sangary (39) fietst 100 dagen voor Afghanistan

Amsterdammer Zabe Sangary (39) fietst om geld in te zamelen voor zijn geboorteland Afghanistan – 50 kilometer per dag, 100 dagen lang.

“Voor ik in 2006 hierheen verhuisde, was ik fotograaf, tolk en fixer voor internationale media in de Panjshirvallei in Afghanistan. Het Parool gebruikte weleens mijn foto’s. Geweldig!”

En nu zamelt u geld in voor uw geboorteland door 100 dagen lang 50 kilometer per dag te fietsen.

“Extreme circumstances require extreme actions. De situatie in Afghanistan is verschrikkelijk. De economie is ingestort en mensen hebben niet eens genoeg geld voor eten voor hun kinderen. Als mijn moeder aan de telefoon vertelt hoe het daar is, doet dat zo onbeschrijfelijk veel pijn. In mijn eentje kan ik nooit genoeg geld ophoesten om écht te helpen, dus ben ik gaan fietsen om aandacht te genereren. Het is onze morele plicht de Afghanen te helpen.”

U zit op dag 34. Hoe is het met de zadelpijn?

“Ik voel me goed. Sommige dagen heb ik wel spierpijn en op oudjaarsdag ben ik naar gevallen. Daar heb ik nog wat last van, maar over het algemeen voel ik me fit.”

Ai, op oudjaarsdag nog wel.

“Sterker nog: dertig seconden voor twaalf, ongeveer dan, viel ik. In de buurt van het Flevopark. Ik bloedde als een rund en brak drie tanden. En wist je dat ik op 1 januari jarig ben?”

Wat een rottig verjaardagscadeau. Zat u een dag later alweer op de fiets?

“Nee, toen heb ik wel even pauze genomen. Ik wilde het liefste 100 dagen achter elkaar fietsen, maar de weersomstandigheden laten dat niet altijd toe. Als het echt stormt, spaar ik mezelf. Maar ik heb in december wel op de allerkoudste dag gefietst. Wat er ook gebeurt: ik ga die 100 dagen volmaken.”