Yuna (29) wil net als haar vader Walter (65) huisarts worden: ‘Hij heeft me nooit gepusht’

Yuna (29) was altijd al geïnteresseerd in het werk van haar vader Walter (65), ze doet nu zelf ook de opleiding tot huisarts. ‘Als er iets naars gebeurt, is papa de eerste die ik bel.’

Walter Verwiel (65)

“Ik vind het hartstikke leuk dat Yuna de huisartsenopleiding doet, het is een prachtig vak. We hebben een paar keer samen diensten gedraaid, dan werk je buiten de reguliere werktijden vanuit de huisartsenpost in een ziekenhuis. Ze doet het goed. Ze pakt het grondig aan. Daardoor is ze soms iets langzamer, maar dat is normaal als je net begint. Ik vind het knap dat ze rustig blijft, zich echt op de patiënt richt, en mensen gerust kan stellen.

Lang wist Yuna niet precies wat ze wilde. Pas toen ze stage liep in Zuid-Afrika, zag ik haar enthousiasme groeien. Vroeger leek het me geweldig als Yuna ooit mijn praktijk zou overnemen. Daar ben ik van teruggekomen. Het lijkt me juist een last als je in de praktijk van je vader gaat werken, dan zullen mensen ons steeds vergelijken.

Bovendien is Yuna erg gesteld op haar vrijheid. Ze wil reizen en is ook een ondernemer. Ze illustreert kaarten, ontwerpt geboortekaartjes en ze is net met iemand een bedrijfje gestart waarin je maandelijks een box met vintage kleding kunt huren.

In mijn studententijd werkte ik als dj bij clubs als Dansen bij Jansen en Odeon. Yuna is ook erg met muziek bezig. Af en toe draai ik nog en dan vraag ik haar naar de nieuwste, lekkere nummers. Laatst ging zij ergens optreden en toen hebben we samen een avond geoefend. Als je wilt leren mixen, moet je het gewoon doen.

Yuna is zuinig. Aan reizen geeft ze wel geld uit, weliswaar met het goedkoopste ticket waarmee ze tig keer moet overstappen. Kleren koopt ze vintage, liefst bij de IJ-Hallen. Ze is een echte handelaar, ze koopt en verkoopt. Ze vindt vaak dingen bij het grofvuil en sleept die dan op haar fiets mee. Ik zie vooral rotzooi, maar er staat een trolley in ons huis die zij op straat heeft gevonden, en daar ben ik ontzettend blij mee. Het is een van de mooiste dingen die we hebben.

Ik probeer altijd overal op tijd te komen, maar omdat ik zo veel dingen doe, ben ik nog weleens te laat. Dat zie ik bij Yuna ook. We zijn allebei nieuwsgierig en willen alles doen. Als dat lukt, is het echt kicken, maar het gaat ook weleens mis.

Nu ze als huisarts werkt, wilden Ansje en ik haar een eigen dokterstas met instrumenten geven. Yuna dacht eerst aan een oude tas, maar je kunt niet met een afgedragen ding bij patiënten aankomen. Een huisarts moet een degelijke, representatieve tas hebben.”

Yuna Verwiel (29)

“Papa is heel avontuurlijk. Vanuit de skilift zoeken we altijd naar kleine spoortjes in de sneeuw en lopen daar dan naartoe om nieuwe afdalingen te ontdekken. Hij bedenkt en organiseert altijd dingen. Dat heb ik van hem overgenomen, ik regel graag leuke dingen.

Vroeger had hij op zijn praktijk de bijnaam Doctor Holiday, omdat wij vaak op vakantie gingen. Laatst zei mijn zus dat ook ik een Doctor Holiday ben. Dat klopt, ik ben best vaak weg.

Ik heb twee keer in Zuid-Afrika stage gelopen, en misschien wil ik daar een tijdje werken, of ik ga waarnemen in een praktijk om ervaring op te doen en daarnaast reizen.

Als er iets naars gebeurt, is papa de eerste die ik bel. Vijf jaar geleden was mijn schouder uit de kom geschoten. Ik belde hem en hij legde rustig en precies aan een vriendin uit hoe je die terug moet zetten.

Papa wil me regelmatig spreken. Hij wil van mij horen hoe het met me gaat. Hij heeft geen sociale media, hij belt. Papa is de enige die nog voicemails inspreekt. Als ik een voicemail heb, weet ik dat hij het is.

Mijn tweede stage in Zuid-Afrika deed ik samen met een vriendin. We werkten op de eerste hulp in een township. Dat was intens, bijzonder en leerzaam. Er kwamen ontzettend veel patiënten met schotwonden en messteken. Op een gegeven moment hebben we een rij gevormd met iedereen die gehecht moest worden: schoonmaken, verdoven en dan als laatste hechten en soms zelfs nieten. Dat was efficiënter.

Ik was altijd al geïnteresseerd in het werk van papa. Als klein kind sorteerde ik tijdschriften in de werkkamer, later hielp ik met de administratie en ik heb ook als assistent gewerkt. In de eerste lockdown heb ik hem ondersteund bij visites. Hij vindt het geweldig dat ik huisarts wil worden, maar hij heeft me nooit gepusht.

Nu we soms samen werken, zie ik hem met patiënten. Hij neemt echt tijd voor mensen en is ook goed om iemand die afdwaalt terug te brengen naar zijn klacht. Hij is rustig en luistert aandachtig. Papa laat mij veel zelf doen en zegt achteraf wat hij vond. Laatst deed ik uitgebreid onderzoek en toen zei hij dat daar geen tijd voor is. In de avonddienst ben je met weinig artsen voor veel patiënten, dan moet je brandjes blussen.

Toen ik met de opleiding begon, wilde hij mij een dokterstas met instrumenten geven. Ik dacht aan de oude werktas van opa. Dat vond papa niets, het moest een nieuwe tas zijn. Het is een dierbaar cadeau.”