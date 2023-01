Yolanda & Fae: ‘Ik ben enorm trots op hoe Fae in het leven staat’

Yolanda Vanhijfte (58) en haar dochter Fae Hochgemuth (23) lijken veel op elkaar. Beiden hebben een voorliefde voor mooie dingen. ‘Als ik een slechte dag heb in Londen, ga ik tassen kijken bij Harrods; dan denk ik aan mama en vrolijk ik vanzelf weer op.’

Yolanda Vanhijfte (58)

“Fae en haar zus Yuki zijn een eeneiige tweeling. Ze werden veel te vroeg geboren en lagen drie maanden ieder in een aparte couveuse. In die eerste jaren waren ze veel ziek, dat was wel zwaar, maar het was mooi te zien hoe ze zich ontwikkelden tot gezonde meisjes. Ik las veel boeken over het hebben van een tweeling. We kozen er bewust voor om ze op de basisschool allebei naar een andere klas te laten gaan, zodat ze helemaal zichzelf konden zijn. Qua uiterlijk lijken ze op elkaar, maar innerlijk verschillen ze wel. Fae is wat drukker en opener.

Hoewel we ze hebben opgevoed als twee individuele personen, hebben ze als tweeling wel een speciale connectie waar wij als ouders nooit echt helemaal tussen kunnen komen. Als ik ze vroeger wel eens op hun gedrag aansprak, spanden ze samen en kozen ze altijd voor elkaar.

Als kind al was Fae heel bewust met van alles bezig, van geen vlees eten tot haar omgang met mensen. Ze weet altijd goed wat ze wil en doet hard haar best om dat te bereiken. Als het niet gaat zoals ze had gehoopt, kan ze weleens in paniek raken of verdrietig zijn, maar ze veert altijd op en zet dan weer door. Dat bewonder ik in haar.

Tijdens corona is ze stage management gaan studeren in Londen. Een spannende stap. We hebben haar afgezet op de trein in Brussel en konden door alle maatregelen pas een jaar later bij haar op bezoek. In die periode belden we regelmatig met elkaar. Alles is altijd bespreekbaar, al weet ze dat ze niet verplicht is om alles met me te delen, zoals problemen met jongens.

Fae en ik hebben allebei een voorliefde voor mooie dingen, zoals make-up en tassen. We vinden het heerlijk om samen te gaan shoppen en dan te lunchen. Daar heeft haar zus een stuk minder mee. Tijdens de vakanties vroeger in Italië deden Fae en ik altijd samen de boodschappen, dat was echt een moment voor ons tweetjes. We weten van alles iets te maken en hebben altijd veel plezier samen.

Ik ben enorm trots op hoe Fae in het leven staat. Ze heeft het in haar eentje voor elkaar gekregen om in Londen een huis en een studieplek te vinden en nieuwe vrienden te maken. Het is fijn om te zien dat ze is opgegroeid tot een mooi, sociaal wezen.”

Fae Hochgemuth (23)

“Ik herken veel van mijn moeder in mijzelf. We zijn allebei heel geduldig, behalve met onszelf. We betrekken dingen soms snel op onszelf en maken het snel persoonlijk, al is zij veel beter in de dingen relativeren. Als ik ergens mee zit ga ik naar mijn moeder; ze bekijkt alles altijd van meerdere kanten. Ik heb altijd veel met haar besproken en ben heel direct. Thuis werd er nooit geheimzinnig over dingen gedaan, aan de keukentafel worden nog altijd veel discussies gevoerd. Religie, politiek, alles is bespreekbaar en ook al gaat het er soms intens aan toe en zijn we het wel eens oneens, we nemen elkaar achteraf nooit iets kwalijk.

De liefde voor lezen en werelden ontdekken die je niet kent, heb ik ook van mama meegekregen. Het is een groot onderdeel van wie ik ben. Als kind lazen mijn zus en ik al heel veel en we konden urenlang ‘Harry Pottertje’ spelen. Tegenwoordig lezen mama en ik vaak hetzelfde boek en bespreken we elk hoofdstuk over de telefoon – ik in Londen, zij in Amsterdam.

Mama ging met mij mee toen ik scholen ging bekijken in Engeland. Ik zat te huilen in de metro toen ze weer naar Amsterdam vertrok. Ik wist dat ik het vanaf dat moment alleen moest gaan doen, maar ook dat ik haar altijd kan bellen als ik ergens mee zit.

Heel bijzonder vond ik het dat mama mij mee vroeg toen ze een tatoeage ging laten zetten bij dezelfde tatoeëerster als waar mijn zus en ik allebei een edelweiss, onze favoriete bloem, hebben laten zetten.

Mama voedde ons heel bewust op. Ze zag er streng op toe dat we de lichten en de verwarming uitdeden als we het huis verlieten. ‘Denk aan de ijsberen!’, zei ze dan. Dat gedrag heb ik van haar overgenomen. Andersom is mama door mij ook bewuster geworden wat betreft sommige dingen. Sinds ik op mijn vijftiende definitief gestopt ben met vlees eten, eten mijn ouders ook een week per maand geen vlees. Als student bespaarde mama weleens op de boodschappen, zodat ze een mooie lippenstift kon kopen. Zo ben ik nu ook. Vroeger gingen we soms samen naar mooie tassen kijken in de Bijenkorf. Als ik nu eens een slechte dag heb, ga ik in Londen naar Harrods of Selfridges om daar naar de tassen te kijken. Dan denk ik aan mama en vrolijk ik vanzelf weer op.”