Yesim Candan: ‘Amsterdam gaf me het gevoel van grenzeloosheid’

Portret van Yesim Candan. Beeld Nosh Neneh

Eerste keer in Amsterdam (0)

“Als Rotterdammer ging ik altijd naar Amsterdam voor Koninginnedag, helemaal uitgedost in het oranje struinen langs de grachten. Toen ik voor het eerst al die bootjes met feestvierende mensen zag, wilde ik dat ook. Het jaar erop heb ik dat gedaan. Alleen maar vrouwen in de boot met oranje cowboyhoeden op en keihard meezingen met Why Tell Me Why van Anita Meyer. Geweldig. Amsterdam gaf me het gevoel van grenzeloosheid, de stad waar alles kan en alles mag.”

Plein

“Mijn lievelingsplein is Plein ’40-’45. Dat voelt als Little Turkey. Ik neem er altijd mijn Nederlandse vrienden mee naartoe, die kijken hun ogen uit. Overal staan ­mensen te eten en te drinken, het is onwijs druk. Iedereen is op z’n mooist gekleed en gaat lekker eten en aan de shisha.”

Plein '40-'45, Slotermeer. Beeld Nosh Neneh

Wil niet dood gevonden worden

“In Buitenveldert. Ik was er laatst weer om boodschappen te doen en raakte er zo ­gedeprimeerd van. Alles is grauw en je ruikt er de geur van de dood. Kom me redden als ik daar ben. Ik verhuis nog­ ­liever terug naar Rotterdam.”

Geheim adresje

“Jutka & Riska op de Bilderdijkstraat. Ze verkopen er vintage en nieuwe kleding. Ik haal hier de gaafste jasjes en laarzen. Iedereen vraagt altijd waar ik die vandaan heb.”

Jutka & Riska, Bilderdijkstraat 194. Beeld Nosh Neneh

Mijn buurt

“Ik woon in de buurt van het Museumplein, maar ik ben opgegroeid in de getto van Rotterdam. Ik zou niet willen dat mensen denken dat ik een echt Zuidmeisje ben. Ik woon er omdat ik me er veilig voel, maar het is niet de vrolijkste buurt. Ik hou van mooie mensen, die heb je hier bijna niet. Altijd als ik in De Pijp ben, denk ik: wauw, wat is iedereen knap hier! Gave ­kleren aan, fashionable, mixed people. In de Museumpleinbuurt denk ik dan weer: oh my god, deze mensen hebben geld, maar zien er niet uit. Was je haren eens!”

Standbeeld

“De Dokwerker op het Jonas Daniël ­Meijerplein. Ik ben het verhaal erachter, over de Februaristaking, gaan uitzoeken nadat ADO-supporters het hadden beklad. Dat verhaal raakte me enorm.”

Foto van De Dokwerker. Beeld Nosh Neneh

Uitgaan

“Mijn ideale uitgaansavond begint met mensen kijken en eten op Plein ’40-’45. Je hebt er alleen geen alcohol en daar hou ik wel van, dus na het eten ga ik naar The Butcher op de Albert Cuyp voor drankjes. Vroeger zou ik dan nog hebben afgesloten in La Bastille, maar nu moet ik naar huis. Ik ben echt een nachtvogel, het liefst ga ik elke avond op stap. Als ik nachtburgemeester zou zijn, zou ik zorgen dat het uitgaan wat meer gemengd wordt. In Rotterdam heb je een hotelbar waar Marokkanen, Turken en kakkers door elkaar zitten. Dat mis ik hier wel.”

Ik voel me Amsterdammer, omdat...

“Ik ben een Rotterdammer in hart en ­nieren, maar na twintig jaar kijk ik wel met Amsterdamse ogen naar de wereld. Ik voel me Amsterdammer omdat ik eigenzinnig ben, dat past bij deze stad. Ik ben niet bang om mijn mening te geven.”

Met pek en veren de stad uit

“Bakfietsen. Ik haat die dingen. En bakfietsers trouwens ook. Ze zijn zó asociaal. Ze fietsen keihard en houden geen rekening met anderen. Ik zou per direct al die bakfietsen in beslag willen nemen en naar Afrika willen sturen, naar de vrouwen die daar zo ver moeten lopen.”

Favoriete Amsterdammer

“Khadija Arib. Ze doet haar werk als Kamervoorzitter heel goed en ik vind haar een fantastisch mens. Ja, zij is echt mijn favoriete Amsterdammer.”

Park

“Het Vondelpark is vlak bij mijn huis, daar ben ik vaak te vinden. Joggen, bijkletsen met vrienden met een glas glühwein of met de kinderen. Als ik ga rennen doe ik mijn koptelefoon op en luister ik naar Turkse rap of İbrahim Tatlises, de Turkse André Hazes.”

Beste plek om te relaxen

“De tuin van The College Hotel. Dat is een verborgen parel. Dan ga ik daar ­lekker zitten, bestel ik een gin-tonic en nootjes en rook ik mijn e-smoker. Het liefst heb ik er nog een krantje bij, dat is echt mijn moment.”

Wil altijd nog...

“Ik wil met mijn kinderen naar het Anne Frank Huis. Daar is het nog niet van gekomen.”