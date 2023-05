Yemayá biedt fantastische vegan rotirollen, ongekend schappelijke prijzen en puur idealisme (7½)

Van sambal tot speltbrood: bij Yemayá wordt bijna alles zelf gemaakt. De bediening en het interieur zijn wat rommelig, maar Mara Grimm is onder de indruk van de vegan rotirollen, de ongekend schappelijke prijzen én het idealisme.

Een beetje kok denkt niet alleen na over wat er op het bord ligt, maar ook over wat voor impact dat heeft op de wereld. En nee, dat is géén vaag geitenwollensokkengelul. Dat is hoe het op dit moment in de restaurant­wereld is, of in elk geval hoe het zou moeten zijn. Want ik schreef het al eerder: chefs zijn niet langer de nieuwe rocksterren, maar de nieuwe activisten. Bij Yemayá in de Bijlmer snappen ze dat.

Eigenaar is de Surinaamse Amsterdammer Martin Ong-A-Kwie, die al dik twintig jaar veganistisch eet en de zaak runt met zijn tweelingbroer en zijn schoonzus. Het oorspronkelijke idee was om een zaak in Suriname te openen, maar toen ze een hoekpand in het Reigersbos in Zuidoost kregen aangeboden, besloten ze in Amsterdam te beginnen.

Ouderenkorting

Het doel was vanaf dag één ­helder: de buurt kennis laten maken met gezond eten. Daarom wordt er niet alleen volledig veganistisch gekookt, maar worden er ook lezingen gegeven, krijgen studenten en ouderen korting en helpen de broers met de ontwikkeling van een gezond aanbod in de kantine van het nabijgelegen Ir. Lely Lyceum.

Op de menukaart ligt de focus op Surinaamse gerechten, aangevuld met plantaardige pizza’s en burgers. Van sambal tot speltbrood, bijna alles wordt zelf gemaakt. Minder veelbelovend is het interieur, dat ondanks de gezellige betimmerde bar een beetje een zooitje is. Ook de – overigens vriendelijke – bediening kan wel wat strakker worden georganiseerd.

Bestellen gaat via een scherm dat voor in de zaak staat. Dat is makkelijk, zeker omdat hier ook veel wordt afgehaald, maar de sfeer wordt er niet persoonlijker op. Bovendien lopen de wachttijden door de vele online bestellingen flink op.

Wilde rijst

Gelukkig vermaken we ons uitstekend, vooral omdat we naast drie vrouwen zitten die zowaar nóg meer over eten praten dan wij. De korte samenvatting van hun gesprek: zonder goede bouillon ben je in het leven ­nergens.

Een waarheid als een koe, blijkt meteen bij onze saoto. Deze soep was wat mij betreft altijd onlosmakelijk verbonden met kip, maar niets blijkt minder waar: deze plantaardige variant is indrukwekkend. We krijgen een heldere en hartige bouillon van gember, laos en citroengras die elke dag vers wordt getrokken en rijk is gevuld met onder meer aardappelstokjes, paksoi en champignons die voor precies de goede textuur zorgen. We geven hem zelf een extra kick door wat huisgemaakte sambal toe te voegen.

Over de wilde rijst erbij valt te twisten. Wilde rijst is vezelrijker en daarom gezonder. Bovendien is hij mooi rul. Neemt niet weg dat deze variant stukken droger is en minder ­neutraal dan witte rijst. Smaaktechnisch had ik dus zeker voor witte rijst gekozen. Want saoto zonder kip? Hell yeah! Maar ­saoto zonder witte rijst – dat vind ik lastiger. In dit geval gaat gezondheid blijkbaar boven smaak, maar goed, dat past dan weer perfect in Martins filosofie van een zo puur mogelijke keuken.

Om diezelfde reden wordt de limonade gezoet met agave­siroop én worden de rotiplaten elke ochtend gebakken met spelt. Ik hou van spelt en ik hou van rotiplaten, maar samen? Ja dus. Dit blijken extreem soepele en zachte rotivellen met een notige smaak, royaal gevuld met kousenband, zachte aard­appel, masala en pittige tempé. Goed op smaak, echt fantastisch gedaan – en dat voor zeven euro. Enige nadeel: het overbodige plukje ongaangemaakte veldsla dat erbij ligt.

Sopropo

We bestellen ook de shoarma, die hier worden gemaakt van oesterzwammen en worden geserveerd op een prima en ook weer zelfgebakken speltbroodje met wat ingelegde rode uien, zoetzure paprika, vegan mayo en ernaast een handje bananenchips: een prima uit­gevoerd groen equivalent van een vette bek.

Wie veel tegelijk wil proeven, stelt zelf de Yemayá’s Box samen. Je kiest als basis rijst (yep, weer wilde) of gekookte banaan en verschillende toppings. Wij gaan voor de groenten van de dag, dat is sopropo, toevallig een van mijn lievelingsgroenten aangezien ik een ­sucker ben voor bitter. Ook niet slecht is de pom met in dit geval portobello’s, tomaat, knoflook, piccalilly, zout, citrussap en wat mij betreft iets te veel rietsuiker.

Minder enthousiast zijn we over de zoetzure tofu, die wat zuur mist en waarvan de smaken sowieso steviger aangezet hadden mogen worden.

Er zijn dus echt nog wel een paar verbeterpunten voor deze sympathieke zaak. Maar de basis is uitstekend – en dat geldt al helemaal voor hun ­idealen.

Yemayá’s Vegan Corner(7½) Reigersbos 3

wo-za 12.00-19.00 uur

Best De vegan rotirol van spelt is fantastisch.

Minder De smaken van de zoet­zure tofu kunnen steviger worden aangezet.

Opvallend De zaak is vernoemd naar de Afrikaans-Caraïbische godin van de zee die onder meer staat voor empowerment. Dit is dan ook Martins doel: dat iedereen met een goed gevoel de deur uitloopt.

Leukste tafel De tafels aan het raam. En in de toekomst hopelijk buiten; de aanvraag voor een terrasvergunning loopt.

Bekijk ook: dit zijn volgens Mara Grimm de beste restaurants in Amsterdam en hier vind je alle afleveringen van Proefwerk.