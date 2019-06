X-Men: Dark Phoenix: deze film hebben we eerder gezien

Een kind dat zijn ouders verliest of de vader van de held die overlijdt: er is geen drama zonder trauma en trauma’s komen in twee variaties: in films voor een jong publiek verliezen kinderen hun ouders, in drama’s voor volwassenen verliezen ouders hun kind.

Het kind van de rekening in X-Men: Dark Phoenix, deel 12 uit de Marvel mutantenserie, heet Jean Grey. Ze werd in de eerste fase van de serie door Famke Janssen vertolkt. In de verjongde X-Men-reeks die in 2011 met X-Men: First Class een vliegende start kreeg, wordt Grey door Sophie Turner gespeeld. Schrijver, regisseur en X-veteraan Simon Kinberg verklaart dat de nieuwe film helemaal om haar draait, maar die opvatting getuigt van tunnelvisie.

De in de jaren zestig door Stan Lee bedachte X-mannen en vrouwen komen elkaar in de strips en films voortdurend tegen. Zelfs de sterkste films, zoals het recente Logan, draaien om ensembles waarin wisselende allianties en oude en nieuwe vetes voor heibel zorgen.

In Dark Phoenix strijden de volgelingen van professor X en van Magneto weer tegen elkaar, maar vooral tegen buitenaards onheil dat Jean Grey tot een kwaadaardige Captain Marvel transformeert: als ze boos wordt, knalt het en is er niemand die haar aankan. Maar dan is er toch weer een mutant die Greys rode bliksem met blauwe bliksem beantwoordt.

Beklijven doet het niet: het roept het ene déjà vu na het andere op. Er valt een dode, maar die staan in de superheldenwereld een film ­later weer met bliksems te jongleren alsof er niets gebeurd is.