Workshop gans villen in de Tolhuistuin: ‘Het begin is vaak lastig’

De Tolhuistuin organiseert workshopreeks Zelfgemaakt!. De eerste editie: een gans villen met jager en verzamelaar Ellen Mookhoek (55).

Mijn eerste gedachte was eerlijk gezegd: gadverdamme. Hoort u dat vaker?

“Mensen vinden het wel vaak spannend. Vrouwen meer dan mannen, valt me op. Het staat ver van ons af.”

En uw doel is om het dichterbij te brengen?

“Ja, ik hoop dat deze workshop de kijk op vlees verandert en meer waardering brengt voor de dieren die we eten. Mensen vinden het erg dat er dieren worden doodgeschoten, maar gooien wel een pizza weg waar nog stukjes varken op zitten. Ik wil de connectie maken met het dier en het ambacht.”

Wat leer je in de workshop van dat ambacht?

“Eerst maken we contact met de gans. Hoe ziet ie er eigenlijk uit? ‘Lekker zacht, grote vleugels.’ Daarna villen we de gans. Het begin is vaak lastig, maar als je eenmaal bezig bent, transformeert het dier naar vlees. We doen zo min mogelijk met messen, en dan is het net als bij een bevalling: wel kracht zetten, niet de boel stukmaken.”

Hoe smaakt gans eigenlijk?

“Een beetje zoals eend. Ik neem een gehaktmolentje mee, zodat je tijdens de lunch je zelfgevilde gans kunt eten. Broodje erbij, sausje, en je hebt een lekker hapje. Delen die niet op gaan, krijg je mee naar huis.”

Kun je na de workshop zelf aan de slag?

“Zeker, het is superhandig om zelf te kunnen, zodat je minder afhankelijk wordt van voedselproducenten. Dat is waardevol, want er zit veel dieren- én mensenleed achter goedkoop vlees. Voordat je het netjes kan, moet je natuurlijk oefenen, maar leg een paar oude kranten op de eettafel en proberen maar!”

Zelfgemaakt! – Van Schipholgans naar Prachtvlees, 22 juli, Tolhuistuin, €95 of met Stadspas €12,50.