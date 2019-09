Work hard, relax fast. Met of zonder billenmassage

Hans van der Beek doet elke dag verslag van feesten, presentaties en andere belangrijke bijeenkomsten in Amsterdam. Vandaag: opening urban wellness Soak.

Ik sta tussen de kantoortorens, diep in Zuidoost. Pal naast de Ikea wordt urban wellness en saunaconcept Soak feestelijk geopend, in acht omgebouwde zeecontainers. Ik las iets over infrarode saunatherapie en zerogravitymassagestoelen.

Maar eerst kijk ik met verbazing naar een nagebouwde waterval met doorzichtige massagecabine. Er is plek voor twee matrassen.

Opeens staat de kunstenaar naast me. Hij noemt dit werk Camper meets falling water. Het is geïnspireerd op een beroemde villa boven een waterval.

Leonard van Munster: “Eén ritje naar de Bouwmaat en je hebt een waterval in je tuin. Heb je al een Thaise massage gehad? Je moet de billenmassage vragen.”

Even later lig ik op een matrasje. Door een kijkgat kijk ik met het vallende water mee naar beneden.

Masseur Hannah Steendam: “Zijn er nog dingetjes die ik moet weten? Een operatie onlangs, littekens?”

Ik geloof het niet.

Daarna duwt Steendam met haar volle gewicht op mijn kuiten. Ik wist niet dat ik daar zo veel gevoel heb zitten. Ze masseert mijn benen en rug, mijn billen slaat ze over. Ik durf daar niks over te zeggen.

Het wordt steeds drukker buiten, de officiële opening gaat zo beginnen. Ik kan dat goed zien door mijn gat in de matras. Sommige gasten komen pal onder me staan. Ze zwaaien. Ik kan niet terugzwaaien.

“En?” zegt Steendam. “Hoe voel je je? Herboren?”

Ik vertel toch maar dat de kunstenaar de billenmassage adviseert. Die officiële opening zie ik ook vanaf hier wel. Steendam: “Ja, dan zet ik een elleboog op je kont, maar jij draagt een spijkerbroek en dan voel je het niet.”

Ik ben nog net op tijd beneden voor een gedicht van Gershwin Bonevacia.

Initiator Dagmar Fabels vertelt dat soak onderdompelen betekent. “Ons motto is work hard, relax fast. Even een half uurtje me-time in combinatie met gezondheid. Soak is de sportschool voor ontspanning.”

We heffen het glas.

Fabels laat me de infrarood­saunacabines zien, met plek voor maximaal twee. “Infrarood licht is voor ons onzichtbaar, maar we ervaren het als warmte. Het is mega detox.”

En dan nog de zerogravity­massagestoel. Fabels: “Dit is twintig minuten power relaxation. En hij aait niet, hè. Hij doet echt wat met je.”

Even later kiep ik horizontaal achterover – vandaar: zero gravity – en word ik te grazen genomen door een stoel. Hij plet, knijpt, drukt, duwt, ook met harde knobbels, tot onder mijn voeten aan toe, en ja hoor, daar komen ze alsnog flink aan de beurt: de billen van de verslaggever.

Wat opening urban wellness Soak

Waar Soak, Hullenbergweg

Wie Dagmar Fabels, Leonard van Munster, Hannah van Munster, Gershwin Bonevacia, Tamara Smit, Brian Brammerloo, Jesper Buursink

Wanneer vrijdag 27 september, 17.30 tot 19.30 uur Drank en spijs **

Sfeer *****

Hans had het maar goed

Soakoprichter Dagmar Fabels in een zerogravity­massagestoel. “Dit is power relexation.” Met headhunter Esther Crena Uiterwijk. Beeld Hans van der Beek

Kunstenaar Leonard van Munster bij zijn kunstwerk Camper meets falling water. “Tip: je moet de billen­massage vragen.” Beeld Hans van der Beek

Boven in de cabine: masseur Hannah Steendam en dj Brian Brammerloo (SoulTrash), die zojuist onder handen is genomen. Beeld Hans van der Beek

Jesper Buursink (Vinger.nl), Jesse Jorg (Hobu) en stadsdichter Gershwin Bonevacia. Beeld Hans van der Beek

Tamara Smit (projectmanager Bullewijk), Wholle Hilario Paulo (day to day manager en creative producent) en Shammah Ansah Brempong (creative producent en dj). Beeld Hans van der Beek