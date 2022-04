Wordt bier helder gemaakt met dierlijke producten?

Beeld Shutterstock / Valentyn Volkov

Geen biertje is hetzelfde. Fris, wat zoeter of juist heel bitter: iedereen kan op zoek naar het gerstenat van zijn of haar voorkeur. Ook wat betreft helderheid zijn er grote verschillen. Een doorsnee Heineken is als een kraakheldere sterrenhemel, terwijl een biertje van een ambachtelijke brouwer soms eerder op een skyline met stapelwolken lijkt.

In jong bier vormen sommige deeltjes vlokjes, die langzaam uitzakken naar de bodem. “Dit gebeurt in een biertank, of als je het bier te vroeg hebt verpakt, in het flesje,” zegt Pepijn van der Ven van de Amsterdamse brouwerij Troost. “Door de deeltjes grotere vlokken te laten vormen, kun je ze sneller later zakken. Zo wordt bier helder gemaakt.”

Bij dat proces kunnen verschillende hulpmiddelen worden gebruikt. Een van de mogelijkheden is isinglass, ofwel vislijm, dat wordt verkregen uit de gedroogde zwemblazen van vissen. “Al is dat volgens mij een beetje uit de mode,” zegt de brouwmeester van Troost. De Amsterdamse brouwerij gebruikt een alternatief: carrageen. “Dat wordt verkregen uit een alg, Eucheuma-wier. Hulpstoffen worden overigens onderdeel van de vlokken en zijn er dus uitgefilterd voordat het bier wordt verpakt.”

Er zijn nog meer manieren om bier helder te maken, bijvoorbeeld door deeltjes te laten binden met kiezelgoer (een product dat uit fossiele algen wordt gemaakt) of perlite (uit vulkanisch gesteente). “Dit moet je uit je bier filteren met bepaalde apparatuur die een kleine brouwerij als Troost niet heeft. Bij grotere bedrijven kun je dit wel verwachten.”

Een ander dierlijk product dat in bier kan worden gebruikt, is melksuiker. Omdat de gist dit niet kan verwerken, blijft deze suiker in het bier. “Dat geeft een romigere volmondigheid. Voor sommige bierstijlen, zoals New England IPA’s, is dat een kenmerk. Ook wij gebruiken melksuiker daarom in twee van onze bieren, de rest van ons assortiment is helemaal vegan.”